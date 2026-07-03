Zenés utcai felvonulással ünneplik végzőseiket a Selye János Egyetemen

Rendhagyó, látványos újdonsággal készül idén a komáromi Selye János Egyetem a végzős hallgatók tiszteletére. A Gazdaságtudományi és Informatikai Kar friss diplomásai a hagyományos diplomaátadó ünnepség előtt nagyszabású, élőzenés felvonulás keretében járják be a város utcáit, így búcsúzva ünnepélyes keretek között egyetemi éveiktől.

Az egyetem hagyományteremtő szándékkal indítja útjára a kezdeményezést, amelynek célja,

hogy a diploma megszerzése ne csupán az egyetem falain belül, hanem Komárom közösségével együtt is felejthetetlen élménnyé váljon.

Az ünnepi menet élén a közkedvelt, fiatal és rendkívül tehetséges Past Vibes Streetband fúvószenekar gondoskodik a felemelő hangulatról.

A felvonulás útvonala és időpontjai

A menet a történelmi belvároson halad keresztül, érintve annak meghatározó épületeit. A hozzátartozók, a városlakók és az érdeklődők az útvonal mentén sorfalat állva köszönthetik a sikeres záróvizsgát tett végzősöket.

Az ünnepi menet útvonala: Komárom, Tiszti Pavilon – Klapka tér – Selye János Egyetem Konferencia-központja.

Időpontok: július 6. (hétfő): 9.15–9.30; július 6. (hétfő): 13.45–14.00; július 7. (kedd): 9.15–9.30.

A Selye János Egyetem vezetősége és hallgatói szeretettel várnak minden családtagot, hozzátartozót, komáromi lakost, hallgatótársat és támogatót, hogy csatlakozzanak az eseményhez, álljanak sorfalat a kijelölt útvonal mentén, és ünnepeljenek együtt a jövő gazdasági és informatikai szakembereivel.

Fontos közlekedési információ

A felvonulások ideje alatt – a fent jelzett 15 perces időszakokban – az érintett útvonalakon teljes útlezárás lesz érvényben. Az intézmény kéri a gépjárművezetők türelmét, megértését és együttműködését, amellyel nagyban hozzájárulnak az ünnepség zavartalan és biztonságos lebonyolításához.

A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Kara szeretettel vár minden érdeklődőt.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma