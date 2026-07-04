A Pátria Rádió katolikus vallási műsorának július 5-ei ajánlója

A Pátria Rádió katolikus vallási műsora július 5-én jelentkezik új műsorával. A tartalomból.

Hazai és kárpátaljai zarándokok töltötték meg a pozba-szentkúti kegyhelyet június 22-én, hétfőn. Ott rögzítettük Dr. Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök szentbeszédét, aki egyebek mellett ezt mondta: „A te életedet olvassa a nem hívő ember. Mert a templomba nem jön el, a Bibliát sem veszi a kezébe, de azt látja, hogy te, mint katolikus, hogyan éled az életed.”

Beszámolunk a pozba-szentkúti kegyhelyre szervezett további magyar szentmisékről is és nyilatkozik műsorunknak Wurczer Péter kántor, Barsbaracska polgármestere és operaénekes, a pozba-szentkúti magyar nyelvű szentmisék kezdeményezője és egyik szervezője.

Szerkesztő: Ürge Tamás. Adásidő: 2026.07.05. vasárnap 7.05. Ismétlés: 2026.07.06. hétfő 13.05.

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