Csehország támogatja Robert Fico javaslatát a visegrádi koordinációs találkozók felújítására az EU-ban

Csehország támogatja Robert Fico szlovák kormányfő javaslatát, hogy a négy visegrádi ország újítsa fel egyeztetési találkozóit az Európai Unió csúcstalálkozói előtt – közölte a cseh külügyminisztérium a TASR szlovák hírügynökség kérdésére pénteken Prágában.

„Üdvözöljük, hogy a stagnálás időszaka után a visegrádi együttműködés újra aktívvá válik. A Cseh Köztársaságnak érdeke, hogy a V4 elsősorban gyakorlati alap legyen a négy szuverén ország számára azokban a kérdésekben, amelyekben közösek az érdekeink” – válaszolta Adam Cörgő, a prágai külügyminisztérium szóvivője.

Robert Fico a négy visegrádi ország kormányfőinek múltheti gödöllői találkozóján szólította fel kollégáit, hogy újítsák fel a négy visegrádi ország – Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – miniszterelnökeinek korábban megszokott konzultációs találkozóit az Európai Tanács ülései előtt.

„Támogatjuk a rendszeres koordinációs tanácskozások felújítását az Európai Unió csúcstalálkozói előtt. Amennyiben sikerül közös álláspontra jutnunk, közösen is kellene érvényesítenünk” – tette hozzá a szóvivő.

Szlovákia július elsejétől tölti be a V4-ek soros elnöki tisztségét, amelyet Magyarországtól vett át. Egy év után Szlovákiától Csehország veszi majd át a soros elnökséget.

MTI/Felvidék.ma