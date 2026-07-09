Négymillió eurót különítettek el a tűzoltószertárak és a tűzoltó-technika fejlesztésére

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma szerdán két új pályázati felhívást tett közzé összesen négymillió euró értékben a települési tűzoltószertárak és a tűzoltó-technika fejlesztésének támogatására. A támogatások célja, hogy erősítsék a városok és községek felkészültségét az emberi élet, az egészség, a vagyon és a környezet védelmében.

A támogatásra azok a városok és községek pályázhatnak, amelyek szerepelnek a Szlovákia területére vonatkozó országos tűzoltói erő- és eszköztelepítési rendszerben. A pályázatokat augusztus 24-ig lehet benyújtani – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Matej Neumann, a belügyminisztérium szóvivője.

Az első pályázati felhívás a tűzoltó-járművek, gépek, berendezések és felszerelések szervizelését, karbantartását és javítását támogatja a Belügyminisztérium Gépjárműjavító Vállalatának hivatalos szervizeiben. Erre a célra egymillió eurót különítettek el, az egyes önkormányzatok pedig 3000 és 5000 euró közötti támogatásban részesülhetnek.

A második felhívás a tűzoltószertárak építését, felújítását és korszerűsítését segíti, beleértve az épületek energiahatékonyságát javító intézkedéseket, valamint a projekt-előkészítés költségeit is. A belügyminisztérium erre a célra hárommillió eurót biztosított, a támogatás összege pedig a projekt jellegétől függően 15 ezer és 70 ezer euró között mozog.

„Az önkéntes tűzoltók a lakosságvédelmi rendszer nélkülözhetetlen szereplői. Rendkívüli eseményeknél gyakran ők érkeznek elsőként a helyszínre, ezért felszereltségük és megfelelő infrastruktúrájuk közvetlenül befolyásolja a beavatkozások gyorsaságát és eredményességét. Éppen ezért továbbra is beruházunk a technikai felszerelésük és a tűzoltószertárak fejlesztésébe. Célunk, hogy Szlovákia minden régiójában olyan feltételek között végezhessék szolgálatukat, amelyek megfelelnek feladataik kihívásainak”

– jelentette ki Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter (Hlas-SD).

A pályázati felhívások részletes feltételei, a támogatható tevékenységek, valamint a szükséges nyomtatványok a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján érhetők el.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk