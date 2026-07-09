Lezárult a Peter Tóth vallomásában előforduló ellentmondások tisztázása

Szerda délután lezárult a Peter Tóth tanúvallomásában előforduló ellentmondások tisztázása a Kuciak-gyilkosság, valamint a tervezett ügyészgyilkosságok ügyében folyó tárgyaláson, a bazini Speciális Büntetőbíróságon (ŠTS). A főtárgyalás iratismertetéssel és a tanúvallomások felolvasásával folytatódik augusztus 24-én.

„Semmi kétségem a tanú szavahihetőségét illetően. Úgy gondolom, igazat mond 2018 óta, amikor az előkészítő eljárásban tanúként hallgatták ki” – mondta Roman Kvasnica, a sértettek jogi képviselője.

Peter Kysel, a legfőbb ügyészség ügyésze elmondta, az eljárásban érintett felek teljesen ellentétes szempontok alapján fogják értékelni Tóth vallomását.

„A lényeg az, hogy ügyészi szempontból nem találtunk olyan jelentős ellentmondásokat, amelyeket a Büntető Törvénykönyv értelmében ki kellene küszöbölni”

– tette hozzá.

Marian K. vádlott megkérdőjelezte azokat az okokat, amelyeket Tóth döntő okként nevezett meg azzal kapcsolatban, hogy miért kezdett együttműködni a rendőrséggel a Kuciak-ügyben.

„Tóth úr eldöntötte, hogy én vagyok a gyilkos, és ehhez igazította a vallomásait”

– hangsúlyozta a vádlott, és hozzátette, szerinte Tóth megpróbálta eltávolítani a védőügyvédei közül Marek Parát és Michal Mandzákot. Marian K. ismételten kijelentette, hogy ő nem gyilkos.

A vádlott szerint a tanú sok mindent kitalált. Kijelentette, meggyőződése, hogy Tóth nem telefonált a rendőrségre 2018. szeptember 27-én, és valaki más hozta őt össze Branislav Zuriannal, a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) bűnözés elleni egységének akkori vezetőjével.

Marian K. szerint a tanúnak már aznap megvolt Andruskó Zoltán vallomása.

Marian K. úgy véli,

miután Tóth elkezdett együttműködni a rendőrséggel, úgy döntött, egy időre elmenekül az Egyesült Államokba, mert attól tartott, hogy őt is „bemártják” az ügybe.

Peter Tóthot, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) kémelhárításának korábbi vezetőjét júniusban három napon át hallgatta ki a bíróság. Egyebek mellett elmondta, mikor kezdett arra gyanakodni, hogy Marian K.-nak és Alena Zs.-nek köze lehetett Ján Kuciak meggyilkolásának megrendeléséhez.

A szerdai tárgyaláson a tanú vallomásában előforduló ellentmondások tisztázása mellett lejátszották a Marian K. börtönben folytatott telefonbeszélgetéseinek egy részét, valamint a tanúval folytatott elektronikus kommunikációjának egy részét.

Kvasnica Alena Zs. vádlott 2020 júniusi vallomására hivatkozott a főtárgyaláson.

„Akkor megerősítette, hogy 2014-ig valamilyen elektronikus eszközön keresztül tolmácsolt Marian K.-nak, majd személyesen is egyre gyakrabban találkoztak, és továbbra is tolmácsként segített neki”

– mondta a sajtónak, és hozzátette, Alena Zs. azt válaszolta a Speciális Büntetőbíróság szenátusa akkori elnökének kérdésére, hogy üzleti ügyekben tolmácsolt olasz nyelvből Marian K.-nak.

Marek Para, Marian K. jogi képviselője azt mondta, védence fenntartja azt az állítását, hogy nem volt tolmácsolás, és hogy nincsenek olaszországi üzleti kapcsolatai.

„Marian K. többször is világosan kijelentette, a tárgyaláson is, hogy szó sincs ilyesmiről. Alena Zs.-nek kell megmondania, miért vallotta ezt”

– hangsúlyozta Para.

Ján Kuciakot 2018 februárjában gyilkolták meg a galántai járásbeli Nagymácsédon, a támadásban menyasszonya, Martina Kušnírová is meghalt. A gyilkosság megrendelésével Marian K.-t és Alena Zs.-t vádolják. Az ügyben hozott korábbi két ítéletet hatályon kívül helyezte a Legfelsőbb Bíróság. Az ügyet már harmadszor utalják vissza a Speciális Büntetőbírósága. Miroslav Marčeket és Szabó Tamást a gyilkosság elkövetéséért korábban 25 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, Andruskó Zoltán, a gyilkosság közvetítője 15 év letöltendő börtönbüntetést kapott.

Marian K. és Alena Zs. mellett Dušan K. és Darko D. ellen is vádat emeltek az ügyészek meggyilkolásának előkészítése miatt. A vádirat szerint Maroš Žilinka és Daniel Lipšic meggyilkolását 2017 őszén rendelték meg, Peter Šufliarský likvidálását pedig 2018-ban. A gyilkosságokat nem hajtották végre. Szabó Tamás, aki beismerte a gyilkosságok előkészítését, 2022-ben jogerősen elítélte a bíróság.

TASR/Felvidék.ma