A Szlovák Orvosi Kamara üdvözli az ápolóképzés reformját

A Szlovák Orvosi Kamara üdvözli az Egészségügyi Minisztérium kezdeményezését, amely szeptembertől egy kísérleti program keretében új képzési formát indít a leendő általános ápolók számára. A kamara bízik abban, hogy az új képzési rendszer bevezetésével párhuzamosan az ápolók szakmai jogosultságai, társadalmi megbecsülése és anyagi elismerése is javulni fog. Rámutattak, hogy Szlovákiában jelenleg az ápolók bérezése az Európai Unió legalacsonyabbjai közé tartozik. Erről Prokop Slováček, a Szlovák Orvosi Kamara kommunikációs és médiamenedzsere tájékoztatta a TASR hírügynökséget.

A kamara emlékeztetett arra, hogy hosszú ideje figyelmeztet az ápolóhiány súlyosbodó problémájára Szlovákiában.

„Az elmúlt húsz évben a rendelkezésre álló adatok szerint az ápolók száma mintegy tízezerrel csökkent, jelenleg körülbelül 31 ezren dolgoznak a szakmában. A helyzet annyira súlyos, hogy az ápolóhiány miatt jelentősen csökkenteni kellhet a kórházi ágyak és a járóbeteg-rendelők számát, ami végső soron a betegek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének romlásához vezethet”

– hangsúlyozta Prokop Slováček.

A Szlovák Orvosi Kamara arra is felhívta a figyelmet, hogy a növekvő szakmai elvárások miatt szükség van a jelenlegi gyakorlati ápolók képesítésének továbbfejlesztésére.

„Az ápolóképzés tervezett reformja a szlovák egészségügy stabilizálásának egyik meghatározó lépése lehet. Egyrészt lehetővé teszi a teljes körű ápolói szakképesítés megszerzését felsőfokú végzettség nélkül, másrészt hozzájárulhat a felsőfokú végzettséggel rendelkező ápolók szakmai kompetenciáinak hatékonyabb kihasználásához. Mindez kedvezően befolyásolhatja az egészségügyi intézmények működésének hatékonyságát az ápolási ellátás biztosítása során”

– közölte a kamara.

Szlovákiában szeptember 1-jétől kísérleti jelleggel elindul az általános ápolók új képzési modelljének tesztelése. Az ún. 1+4-es modell bevezetésével az Egészségügyi Minisztérium az Oktatási Minisztériummal együttműködve újabb lépést tesz az egészségügyi humánerőforrás-fejlesztési stratégia 2040-ig szóló célkitűzéseinek megvalósítása felé.

A cél, hogy az európai képzési minőségi követelmények maradéktalan betartása mellett több szakképzett ápoló lépjen be az egészségügyi rendszerbe.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk