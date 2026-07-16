Az EU kötelezi a Google-t, hogy ossza meg keresési adatait, és nyissa meg az Androidot az MI-versenytársak előtt

Az Európai Bizottság a digitális piacokról szóló uniós rendelet alapján két kötelező erejű határozatot fogadott el a Google internetes óriásvállalattal szemben, ezek célja a verseny erősítése a mesterséges intelligencia és az internetes keresési szolgáltatások piacán.

Az első intézkedés előírja, hogy a Google biztosítson egyenlő hozzáférést az Android operációs rendszer fontos funkcióihoz a rivális mesterségesintelligencia-asszisztensek számára.

A bizottság szerint a versenytársak MI-asszisztensei jelenleg csak korlátozottan használhatják az Android operációs rendszer egyes funkcióit, míg a Google saját szolgáltatásai teljes hozzáféréssel rendelkeznek. Ez hátrányos helyzetbe hozza az alternatív szolgáltatókat, és csökkenti termékeik vonzerejét az uniós felhasználók körében. Az Európai Bizottság adatai szerint az európai felhasználók mintegy 60 százaléka rendelkezik androidos készülékkel.

Az intézkedések végrehajtását követően a felhasználók hangutasítással aktiválhatják az általuk választott MI-asszisztenst.

A külső szolgáltatások a felhasználó nevében alkalmazásokon belül is végrehajthatnak feladatokat, például taxit rendelhetnek, válaszjavaslatokat adhatnak üzenetküldő alkalmazásokban, vagy információt szolgáltathatnak egy korábban meglátogatott helyről.

A bizottság közölte: az intézkedések adatvédelmi, kiberbiztonsági és eszközbiztonsági garanciákat is tartalmaznak.

A második határozat meghatározza, hogy a Google milyen feltételek mellett köteles megosztani keresési adatait más keresőszolgáltatókkal. A testület szerint az adatokhoz való hozzáférés elősegíti a harmadik fél által működtetett keresőmotorok fejlesztését és optimalizálását, valamint az innovatív, köztük a magánélet védelmére összpontosító szolgáltatások terjedését.

A döntés értelmében a keresési funkciókat kínáló MI-csevegőrobotok is jogosultak lehetnek az adatok átvételére. A Google-nak megfelelő anonimizálás mellett ugyanazokat az adatokat kell megosztania, amelyeket saját keresési szolgáltatásainak fejlesztéséhez gyűjt és használ fel.

Az anonimizálás többrétegű módszer alapján történik, amelyet belső és külső adatvédelmi szakértők bevonásával dolgoztak ki. A Google az adatátadás előtt megvizsgálhatja, hogy az adatok egy adott harmadik féllel történő megosztása jelent-e súlyos adatvédelmi vagy kiberbiztonsági kockázatot.

A jogilag kötelező határozatok szerint a Google-nak 2027 januárjában kell megkezdenie a keresési adatok megosztását a jogosult keresőszolgáltatókkal. Az Androidot érintő változtatások 2027 júliusától válhatnak elérhetővé a felhasználók számára.

MTI/Felvidék.ma