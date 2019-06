Zoboralja népi kincse nagyon gazdag, színes. Nagyon sok népdal fennmaradt a népdalgyűjtőknek köszönhetően, és nagyon sokat a nagyszülők adnak át, tanítanak meg a gyerekekkel, a mai napig. Mindez mellett a magyar kultúra ápolásában és továbbadásában nagy szerepe van az iskoláknak is. Ezt felismerve szervezik meg évente a Gímesi Alapiskolában a Zoboralja Kis Csalogánya népdalversenyt.

Az idei évben nem volt megkötve, hogy csak zoboralji népdalokkal jelentkezhetnek az énekesek, a június 14-én megtartott versenyen ennek ellenére zömében Zobor-vidék gyönyörű dallamai csendültek fel.

A verseny előtt Varga Imre, pedagógus, karnagy, szervező köszöntötte a versenyzőket. Örömét fejezte ki, hogy évről évre többen vannak, hogy bebizonyítsák a gyönyörű népviseletbe öltözött gyermekek, milyen csodálatos énekeik voltak őseiknek. „Olyan népdalokat fogtok énekelni, amit lehet, hogy a ti dédszüleitek énekeltek, lehet, hogy ők voltak azok, akik felénekelték a népdalgyűjtőknek ezeket az énekeket.”

Őseink munka közben is énekeltek

A népdal őseink életének része, és „a ti életeteknek is a része. Olyan kincs lakozik bennetek, amit nem lehet megvenni, nem lehet kikényszeríteni, csak szeretettel tovább adni” – mondta Varga Imre a megnyitón. Kifejtette: őseink mindennapi munka közben is énekeltek.

A zsűri tagjai Józsa Mónika és Csáky Antal karnagyok, a Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem oktatói voltak. A versenybe a Nyitrai járás magyar iskoláinak tanulói jelentkeztek, jelen voltak a helyi iskolásokon kívül az alsóbodoki, koloni, nyitracsehi és nagycétényi tanulók. Mind egyéniben, mind csoportosan megmérették magukat a tehetséges énekesek. Közismert dallamok is felcsendültek, de olyanok is, amelyeket ritkán énekelnek, pedig egy-egy falura jellemzőek.

A versenyben tizenkét szólistát és öt éneklőcsoportot hallhatott a zsűri és a közönség.

Arany minősítést kapott a koloni Gyepes Lili, a nagycétényi Berkeš Veronika, a koloni Balkó Norbert, aki egyben a közönség díját is elnyerte. Szintén arany minősítést ért el a nagycétényi Kucsera Éva, a gímesi Nagy Viktor, Bencz Levente és Bencz Zsolt. Az éneklőcsoportok közül a nagycétényi Énekes Pacsirták és a Dalos Duó nyertek arany sávú minősítést. A verseny abszolút győztese, és ezzel a vándorserleg tulajdonosa a nagycétényi Énekes Pacsirták csapata lett.

Minden nemzedéknek meg kell szerezni a kultúrát

Az évről évre nagyobb érdeklődést mutató verseny zsűrijének elnöke Józsa Mónika volt. A Zoboralja Kis Csalogánya fontosságáról nyilatkozott a Felvidék.ma kérdésére. „Kodály többször hangoztatta, hogy a kultúrát nem lehet örökölni, ez nyilván a néphagyományra és minden ilyen szellemi szépségre is vonatkozik. Azt minden nemzedéknek újra meg kell szerezni. Ezek a pici gyerekek most szerzik meg a tantó nénik által a kultúrát, akik megtanítják velük ezeket a dallamokat.

A Zobor-vidék gazdag néphagyománnyal, népzenével rendelkezik. Gazdag vidék, nemcsak természeti kincsekkel, szellemi kincsei is óriásiak. És olyan kevesen vagyunk már itt, olyan kevesen…. Éppen ezért is nagyon fontos, hogy minden pici gyermeknek megtanítsuk az őseink, apáink, nagyapáink szellemi örökségét, amit ők fontosnak tartottak, és ami nekik vérükké vált” –nyilatkozta Józsa Mónika.

A zsűri elnöke kifejtette: fontos, hogy az ősi kincset a gyerekek elsajátítsák, tovább vigyék és ők is értéknek tekintsék. Ezeknek a fiatal énekeseknek az ősei természetesnek vették, hogy énekeltek, apáról fiúra hagyományozták a dalokat.

„Ezért fontos, hogy tovább öröklődjék, de ezt minden nemzedéknek újra és újra meg kell tanítani, most ez a feladat nagyrészt a pedagógusokra az iskolára hárul, mert a szülők már automatikusan nem adják tovább, az értékőrzés tehát most már az iskola feladata is, ezért kiemelkedőek az ilyen versenyek és vetélkedők. Szeretném kiemelni ilyen tekintetben a Gímesi Alapiskolát, mert minden évben felvállalják ezt a versenyt, és nagyon jól csinálják. Nagy szerencse, hogy van itt egy ilyen lánglelkű pedagógus, mint Varga Imre, aki ezt megszervezi. De az iskola is pozitívan áll hozzá. Az is nagyon fontos, hogy a gyerekek is meghallgatták egymást, gyönyörű népviseletben énekeltek, öröm volt őket nézni és hallani, fontos, hogy értékként közvetítsék a dalokat és tudatosítsák, milyen hatalmas kincs van a birtokukban”– nyilatkozta Józsa Mónika.

Majd hozzátette, köszönet illeti a felkészítőket is, hiszen a gyerekeket ők irányítják, ők segítik. Ez a plusz munka pedig mindannyiunk számára fontos, hozzásegít a magyarságtudat kialakításához, megerősítéséhez.