A visegrádi országok nem a problémát, hanem a megoldást jelentik Európa számára – jelentette ki az Országgyűlés elnöke a visegrádi négyek (V4) parlamenti elnökeinek találkozója és a négy parlament labdarúgócsapatának tornája alkalmából tartott csütörtöki sajtótájékoztatón, Poprádon.

Kövér László elmondta: a Visegrádi Együttműködés nem csupán működik, de mára megkerülhetetlenné is vált az európai uniós politikában. Ehhez hosszú évek kitartó, következetes munkája kellett minden érintett kormány és házelnök részéről is – tette hozzá, megjegyezve, hogy

Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia parlamentjeinek együttműködése hozzájárult az érintett országok kormányainak erőfeszítéseihez is.

Rámutatott: miközben a V4-es együttműködés kormányzati szinten is kiválóan működött, és remélhetőleg az EU új intézményi vezetőinek kiválasztásában is eredményes lesz, a visegrádi országoknak azt kell sugározniuk, hogy mi nem vagyunk problémás régió. Európa problémája Nyugaton van – fogalmazott a házelnök.

Mindezt a V4-ek szeretnék nem csupán általánosságban, de konkrét kérdésekben is alátámasztani – folytatta. Utóbbiakról szólva kifejtette, hogy a kétnapos poprádi esemény első napján kollégáival egyetértettek abban, hogy közös javaslat kidolgozására törekednek, válaszul a digitális világ kihívásaira.

Tarthatatlannak nevezte, hogy az állami hatalmak ellenőrzése alól kibúvó, ám pénzügyi értelemben azoknál is hatalmasabb cégeknek ma lehetőségük van minden kontroll nélkül, sőt az adott ország törvényeit büntetlenül kijátszva megsérteni az ott élő polgárok személyiségi jogait és beavatkozni akár az érintett tagállam belpolitikai életébe is. Amíg ebben az unió passzivitást mutat, addig nem lehet alap- és emberi jogvédelemről, politikai szuverenitásról és esélyegyenlőségről beszélni – mutatott rá, kitérve arra, hogy ugyancsak közös álláspont megfogalmazása a cél a klímavédelemben is.

Emlékeztetett rá, hogy az Európai Tanács legutóbbi ülésén a négyből három visegrádi ország megakadályozta, hogy 2050-re olyan klímacélokat tartalmazó dokumentumot fogadjon el a testület, amely átgondolatlan és tulajdonképpen a politikai blöffök világába tartozó lett volna.

Ennek hátterében természetesen nem az van, hogy a V4-ek ne aggódnának a klímaváltozás hatásai és fenyegető következményei miatt – mondta, hozzátéve, hogy Magyarország a 2030-ra vonatkozó klímacélok teljesítésében időarányosan jobban áll, mint kellene, azaz teszi a dolgát.

Ám a javaslatcsomag következményeit és a célokhoz vezető utat sem gondolták végig kellőképpen a deklaráció előterjesztői – mondta, jelezve: egy ilyen dokumentumot kizárólag hosszas viták után, a tagállamok álláspontját összehangoltan érvényesítve szabad elfogadni. Kövér László említést tett arról is, hogy az Európai Bizottság éppen most hozta nyilvánosságra: megítélése szerint nem igaz az a V4-es felvetés, amely szerint kettős mérce érvényesül a közösségi fogyasztóvédelemben és a közép-európai országok piacait a saját országuknál gyengébb minőségű áruval látják el a nyugat-európai cégek.

Miután a visegrádi országok ezt a döntést vitatják, e téren is tovább kell küzdeniük – hangsúlyozta. Számos, a Baltikumtól a Balkánig terjedő tágabb térségünket érintő kérdésben a visegrádi együttműködés kiterjesztése is indokolt – vélekedett a házelnök, ezúttal is szorgalmazva az unió nyugat-balkáni bővítését, amely szavai szerint várhatóan októbertől új lendületet vesz.

(MTI)