Nem szeretnél lemaradni a MartFeszt egyetlen percéről sem? Erre táborozóként van leginkább esélyed! Ráadásul egyetlen napra váltott sátorjegyed az egész hetes tábori alvásodat lefedi! Minek mászkálnál, ha maradhatsz is? Egy gonddal kevesebb, ha a fuvart nem kell naponta megoldanod…

A táborozós ajánlat pedig árban is valóban kedvező – bőven jutányosabb az utazgatásnál is: 5 €/3×3 m sátor, 10 €/nagyobb sátor, arról nem is beszélve, hogy így egy sor olyan élményben lehet részed, mely a napi látogatóknak csupán részlegesen elérhető.

Az előző évekhez hasonlóan vizes játékokkal, mint a vízi foci, illetve felfújhatós medencékkel várunk, melyeket hűsölésre, heverészésre, vízi csatákra is használhatsz. Ha pedig kíváncsi vagy, mi is az a fesztiválesküvő, gyere el és lesd meg saját szemeddel… Ki tudja, lehet, hogy még a Te fejed is bekötik a végén!

Ezen csalogató programok miatt is érdemes bevállalnod a MartFesztet egész hétre! És ha ez nem lenne elég pajkos, és a gyerekkorod játékait is szeretnéd nagyként, nagyban, nagyon kipróbálni, akkor az óriás jenga és az óriás sakk is rád várnak.

Légy része a játéknak és éld újra a gyerekkorod, kicsit másként. Szedd össze a baráti társaságodat, osztálytársaidat, csoporttársaidat, a tesókat és az uncsitesókat, fogd meg a párodat és verjétek fel sátratokat a Marton, mert ízig-vérig fesztiválos így tesz!

Élvezd ki a fesztivál-feelinget itthon!

Ki korán kel, Early bird jegyet lel! Váltsd meg június 10-ig az egész hetes belépődet elővételben a környék legnagyobb fesztiváljára, a MartFesztre csak 20 euróért!

Hogy miért is vedd meg a jegyed már most? Mert …

…az akció csupán az első 100 vásárlóra érvényes,

…a kedvezményes hetijegy a sátorjegyet is tartalmazza,

…ez az egyetlen lehetőség, hogy online juss hozzá jegyedhez! (Napijegy kizárólag a helyszínen kapható: 9 €)

Miért gyere ki egyáltalán a Martra? Mert, …

…itt megállás nélkül bulizhatsz 5 napon át.

…a kis- és nagy színpadokon mindig megtalálod majd az ízlésednek megfelelő zenei stílust.

…az Öreg-Nyitra partján szájízednek megfelelően, éjjel-nappal csillapíthatod majd éhségedet és szomjúságodat.

…a Funstaff idén is gondoskodik a jó hangulatról.

…az egy éjszakára megváltott sátorjegyed az egész hetes tábori alvásodat lefedi! Minek mászkálni, ha maradhatsz is? (5 €/3×3 m sátor, 10 €/nagyobb sátor)

…legyél akár táborozó, akár napi látogató, itt kalandparkozhatsz, sportolhatsz, művelődhetsz, hagyományt őrizhetsz, és ami a legfontosabb, a fesztivál-feelinget mindjárt a Felvidék szívében is érezheted!

Nem lehetsz túl fiatal a MartFeszthez!

Középiskolásként is várunk életed fesztiváljára, hiszen a heti belépődet 46 € helyett mindösszesen 10 euróért válthatod meg, ráadásul online. És ne feledd… Ebben már a sátrazás díja is benne van! Július 2-ig juthattok hozzá a kedvezményes táborozással egybekötött szórakozáshoz, méghozzá egy igazán családias, közeli helyen, Martoson.

FIGYELEM! Ha kiskorú vagy, a szülői beleegyező nyilatkozatot innen tudod le-, majd kitölteni. Kérjük ezt a belépéskor kinyomtatott formában add le, így a jegyedért megkülönböztetett karszalagot kapsz. Várunk szeretettel!

Éhséget is oltunk, nem csak szomjat!

A fáradhatatlan hangulat, a vérpezsdítő programok és a nyüzsgő társaság mellett minőségi betevőt is találsz a MartFeszt gasztrorészlegében. Méghozzá egy különálló helyszínen, zavartalanul, a Nyitra-tó partján csillapíthatod korgó gyomrod hangját!

Ennél egy jó bablevest? Nincs is jobb, mint a Mözaik rotyogó kondérjai, amiből Neked is jut egytálétel.

Lépd át a halászfalu kapuját, ahol a legkiválóbb folyami halakból összeállított különlegességekkel várunk. Cuppogtasd a helyi vizek ízeit!

Hogy mit is találhatsz a termelői piacon? A helyi vállalkozások és a konkrét termelők finomságait: első kézből, egyenesen, csak Neked! Itt minden olyat megtalálsz, mely régiónk kínálatát erősíti, hiszen a csallóközi természeti adottságoknak megfelelő ízekről van szó – így a minőség, frissesség és eredetiség garantált.

Ha az autentikus ízek nem tartoznak a kedvenceid közé, természetesen klasszikus gyorskajákat is kínálunk. Hamburger, hot dog, gyros, rántott finomságok, a nap minden szakaszában a Street food pultjainál!

Ha pedig gasztronegyed, akkor persze a finom borok sem hiányozhatnak… Vegyél kezedbe egy borospoharat és kóstolgasd körbe több tájegység különféle különlegességeit a Vine Garden jóvoltából!

Martosi Fesztivál, ahol az ízélmény is dukál!