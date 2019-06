Gazdag tartalommal jelentkezik a Gömöri Hírlap idei 11. száma is, amelyben nemcsak az elmúlt hetek rendezvényeiről olvashatnak beszámolókat, de több tehetséges fiatal és kevésbé fiatal művészembert is bemutatnak. A lap minden rimaszombati háztartásba ingyenesen eljut, de elolvasható és letölthető a város honlapjáról is.

Két részben zajlott a városi képviselő-testület májusi ülése, amelyet továbbra is a konfliktuskeresés jellemzett, s nem véletlenül a legtöbbet elhangzott mondat így hangzott a polgármester szájából: Kérem, kapcsoljanak be!

Szántó István, a Városi Hivatal elöljárója a mögöttünk hagyott EP-választásokat összegezte, a képviselőket bemutató sorozatban pedig a SMER-SD hangadója, Ivan Hazucha volt a soros.

Beszámol a lap a Duna Menti Tavasz és az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny döntőjéről, amelyen sok-sok gömöri és nógrádi siker született. Ír Bozó Ágnes kiállításáról, a Légy jó mindhalálig rimaszombati és feledi sikeréről, a Bátkai Értékmentők lakitelki sikeréről, a Roma Élet képzőművészeti versenyről és a gyermeknapi rendezvényekről.

Bemutatja a Gömöri Hírlap új száma a serényfalvai gitártehetséget, Beri Áront és Jakab Józsefet, a füleki Pro Kultúra Férfikar oszlopos tagját. Ismerteti a két nagybalogi fiatal, Szendrei Róbert és Gerhard életét, akik megvalósították gyerekkori álmukat, s óceánjáró hajókon táncolnak.

Interjút olvashatnak az almágyi Foglár Gáborral, akinek most jelent meg Ítéletidő címmel első regénye. Olvashatnak Lehotai Aladár, Újlaki Csaba és Fráter Zoltán könyveiről is. Ismét jelentkezik a Gömörkőc gyerekrovat is.