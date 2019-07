Ilyenkor, a rekkenő nyári hőségben az ételek által okozott hasmenés vagy hányás a leggyakoribb megbetegedés. A hőségben ugyanis sokkal hamarabb romlanak a nyers- és a készételek is, amennyiben magasabb hőmérsékleten tároljuk őket, elszaporodnak bennünk a mikroorganizmusok.

Ezért a kánikulában a szakemberek szerint nagyon fontos fokozottan ügyelni az élelmiszerek tárolására, mivel ha az említett mikroorganizmusok között betegséget okozók is vannak, komoly egészségügyi problémákkal is számolhatunk.

A leggyakoribb a szalmonellás fertőzés, melyet baromfihústól, tojástól, cukrászati termékektől, valamint tejtermékektől, vagy fagylalttól kaphatunk. Az olyan élelmiszerek fogyasztása után, melyben elszaporodtak a mikroorganizmusok, a leggyakrabban 6-12 óra után észlelhetők a betegség tünetei, hasfájás, hasmenés, 38-39 fokos láz. Gyermekek és legyengült immunrendszerű egyének esetében mindez akár életveszélyes is lehet.

Nyáron több gyümölcsöt és zöldséget fogyasztunk, ami akkor válik kockázatossá, ha nem mossuk meg alaposan.

Érdemes odafigyelni például a dinnye fogyasztására, mivel főleg a gyerekek hajlamosak lenyalogatni a dinnye édes levét az ujjaikról, miáltal annak piszkos héjáról baktériumok juthatnak a szervezetbe.

A meleg és nedves nyári környezet ideális feltételeket biztosít a penészgombák számára, melyek némelyike mikotoxinokat képez, ezek károsíthatják a májat, a vesét, a nyálkahártyát, a vér- és az idegrendszert. Minden élelmiszernél fontos betartani az ideális tárolási feltételeket, melyek közül meghatározó a levegő hőmérséklete és a páratartalom. Ezekre minden évszakban tanácsos ügyelni, de nyáron ez még fokozottabban érvényes.

Nemcsak arról van szó, hogy magasabb a hőmérséklet, hanem ez a nyaralás ideje is, amikor sok esetben nem áll módunkban úgy tárolni az élelmiszert, ahogy szükséges lenne. Az élelmiszerek esetében ilyenkor nagyon fontos az alapos hőkezelés, valamint hogy ne tároljunk és dolgozzunk fel nyers húst a közvetlen fogyasztásra szánt hústermékek közelében. A zöldséget és gyümölcsöt alaposan meg kell mosni és nem szabad ismeretlen forrásból származó vizet inni.

Az élelmet védeni kell a rovaroktól és a rágcsálóktól. Az elkészült ételt a legrövidebb időn belül fogyasszuk el és a romlandó élelmiszert tartsuk hűtőszekrényben. Az el nem fogyasztott élelmiszert gyorsan hűtsük le és fogyasztás előtt alaposan melegítsük fel. Semmi esetre sem szabad penészes élelmiszert és felpúposodott dobozú konzervet fogyasztani. Hosszú utazásra ne vigyünk gyorsan romló élelmiszert, így juhtúrót, majonézes salátát, tejszínes süteményt és hasonlókat, és mindig tartsuk be a higiéniai alapszabályokat.

Nagyon fontos a kellő mennyiségű folyadékfogyasztás, jégkrémek és fagylaltok esetén viszont ügyelni kell arra is, hogy nincsenek-e megolvadva vagy deformálódva, mert ez azt jelenti, hogy a tárolás során nem biztosították számukra a kellő hőmérsékletet. Az ilyen élelmiszer fogyasztása hasmenést okozhat.

Ha nem csomagolt, hanem kimért fagylaltot vásárolunk, ügyeljünk arra, hogy az árusítás során betartják-e a higiéniai alapkövetelményeket. Ha a fagylalt inkább folyékony állagú, vagy úgy tapasztaljuk, hogy az árusok nem tartják be a higiéniai követelményeket, inkább ne vásároljunk.

Ami az élelmiszerek hűtőszekrényben való tárolását illeti, a nyári melegben rövidebb ideig tarthatók el az élelmiszerek – akár nyers ételekről, akár főtt ételekről van szó. Sokkal jobban kell figyelni ilyenkor az alapanyagok és a készételek tárolására. A hús, a felvágottak, a tejtermékek és a tojásos ételek romlanak meg a leggyorsabban a hőségben. A vásárlás után fontos, hogy minél hamarabb hűtőbe kerüljenek ezek az ételek – ha lehet – légmentes csomagolásban.

Ne abban a papírban tegyük a hűtőbe a húst vagy a felvágottat, amelyben kapjuk a boltban, inkább tegyük át frissen tartó fóliába. Ez azért fontos, mert így légmentesen tudjuk becsomagolni az ételt, ezzel máris hosszabb ideig tárolható. Főzéskor, a hőkezelés során elpusztul a nyersanyagban a baktériumok jelentős és veszélyes része, de itt is ügyelni kell arra, hogy a leves vagy a főzelék mielőbb hűtőbe kerüljön – lehetőleg szintén légmentes csomagolásban.

A legfontosabb, hogy ne tartsuk a készételt hosszú ideig 10 és 63 fok között, ugyanis ez az a kritikus hőmérséklet-tartomány, amikor az ételekben gyorsan szaporodnak a baktériumok.

Vagy melegebb legyen, vagy hidegebb. Itt adódik a kérdés, vajon a főtt ételt hogyan hűtsük le minél hamarabb 10 fok alá? Természetesen a tűzről levett ételt nem tehetjük azonnal a hűtőbe, a forró étellel teli lábast először hideg vizes fürdőben hűtsük le. Ha már langyos, bátran betehetjük a hűtőbe.

Vannak olyan élelmiszerek, amelyek kifejezetten nem igényelnek hűtést, sőt ez a minőségük rovására mehet. Ilyenek bizonyos zöldségek és gyümölcsök, például a paradicsom, az uborka, cukkini, és a déli gyümölcsök, de a kenyér is hamarabb megy tönkre a hűtőben. Inkább vegyünk ezekből kevesebbet, amennyit hamarosan el is fogyaszt a család, mert pár napot még hőségben is elállnak hűtés nélkül. Mindez nem vonatkozik a dinnyére, amely hűthető, s hidegen a legfinomabb.

Sok háziasszony megpucolja és fel is szeleteli a paprikát, paradicsomot, hagymát, mielőtt piknikre vagy strandra menne a család. Ez nem a legjobb megoldás, ugyanis a zöldségek és gyümölcsök megmosva és felszeletelve sokkal hamarabb romlanak. Érdemes egészben vinni ezeket a piknikre, inkább csomagoljunk vágódeszkát és kést, s a helyszínen szeleteljük fel a paprikát, paradicsomot és hagymát. Az egészben szállított zöldségek jóval tovább bírják a hőséget, akár órákig is épek maradnak, nem romlanak meg.

Ha készételt viszünk, érdemes hűtőtáskába csomagolni. Már kaphatók olyanok, amelyek akár az autó szivargyújtójáról is működtethetők, így sokkal tovább tartják hidegen az ételt. Ha nem nyitogatjuk sűrűn a táskát, szabadtéren is sokáig frissek maradnak benne az ételek. A jégakkus hűtőtáskák is praktikusak és olcsóbbak is. Ha nincs otthon jégakku, kisebb ásványvizes palackokat töltsük meg vízzel, fagyasszuk le, és ezeket tegyük a hűtőtáskába. Ugyanúgy hidegen tartják az ételt, legfeljebb kicsit kevesebbet lehet pakolni a táskába.

Fontos, hogy ha hűtőtáskába pakolunk, akkor a legtöbb hűtést igénylő ételt tegyük középre. A hűtőtáska ugyanis az oldalán, az alján és a tetején kezd jellemzően melegedni. Ezért a szélére tehetjük a zöldségeket, gyümölcsöket, középre pedig a húsételeket, tojásételeket vagy éppen a majonézes salátákat. Arra is figyelni kell, hogy a hűtőtáskát – bármilyen jól szigetel is – ne a tűző napra tegyük. Ha egész nap a strandon vagyunk, és a táskára tűz a nap, nagyon hamar felmelegedhet, és megromolhat az étel a hőségben.

A baktériumok hihetetlenül gyorsan szaporodnak ilyenkor az élelmiszerekben. A hideget és a nagyon meleget kevésbé bírják, de a már említett 10 és 63 fok között rohamosan szaporodnak. Ha az ételt már több, mint egy órája tartjuk ezen a hőmérsékleten, okvetlenül fel kell forralni fogyasztás előtt, így elpusztulnak a kórokozók.

Vannak olyan baktériumok, amelyek még a fagyasztást is túlélik, ilyen például a lisztéria. Alapos hőkezeléssel (legalább 75 fok fölött 3-4 percig tartani) viszont ez a kórokozó is elpusztítható.

Mindezek mellett fontos a személyes higiéniánk – a rendszeres kézmosás, illetve az is rendkívül lényeges, hogy a zöldségeket, gyümölcsöket alaposan mossuk meg a feldolgozás vagy a nyers elfogyasztás előtt.