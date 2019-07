Hámos László közelmúltban elhunyt amerikai egyesült államokbeli magyar jogvédőre emlékeztek a magyar parlamentben.

Hámos László nem erős hangja vagy befolyása folytán lett történelemalakító ember, hanem azáltal, hogy tette a dolgát! – jelentette ki a hétfő délutáni budapesti parlamenti megemlékezésen Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár. A Hungarian Human Rights Foundation, vagyis a Magyar Emberi Jogok Alapítvány, továbbá az Alapítvány a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért és a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány szervezésében tartott budapesti megemlékezésen az államtitkár arra is rámutatott, hogy

az idén, amikor hazánk szabaddá válásának harmincadik évfordulóját ünnepeljük, fontos, hogy azokról is beszéljünk, akik mindezt a vasfüggöny túloldalán harcolva előkészítették!

Hámos László egy volt azok közül, akik hittek a független Magyarország megteremtésében, de ő nemcsak a magyar szabadság élharcosa, hanem azon kevesek egyike volt, akik a szétszakítottság évtizedeiben is egyben tartották a nemzetet. Másokkal együtt hitte, hogy a magyarság téren és időn, határokon és óceánokon át összetartozik, és vallotta, hogy „minden magyar felelős minden magyarért!”.

Ezt a munkát, a nemzetegyesítés nagy művét most az ő és harcostársai által lerakott alapokon építjük tovább! – fogalmazott Potápi Árpád.

Hámos László a rendszerváltozás folyamatának és a külhoni magyarság ügyének meghatározó, de lehet, hogy legmeghatározóbb katalizátora volt! Ezt már Németh Zsolt,

a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke hangsúlyozta, aki szerint az 1970-es, 1980-as évek külhoni magyarságának története és magyarországi leképeződése nem írható le Hámos László és a Magyar Emberi Jogok Alapítvány nélkül.

Annak idején kétfrontos harcot folytattunk odahaza – jelentette ki Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, aki szerint, ha nem lett volna Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok, benne Hámos Lászlóval, akkor kicsi a valószínűsége, hogy sikerrel jártak volna a román ateista-nacionálkommunista hatalommal szemben.

Hámos László a külföldi magyar jogvédelem egyik legnagyobb harcosa volt, amiért elismerés illeti

– fogalmazott Tőkés László.

Hámos László kapcsolatrendszere nélkül a felvidéki magyar oktatás megmentése érdekében végzett nyolcvanas évekbeli tevékenység korántsem lett volna annyira sikeres, sőt valószínűleg 1985-ös második börtönből való szabadon bocsátásása is aligha következett volna be, ha nem kíséri felvidéki küzdelmüket figyelemmel a New York-i székhelyű Magyar Emberi Jogok Alapítvány – fogalmazott a Pozsonyban élő Duray Miklós.

A Szövetség a Közös Célokért elnöke kiemelte, hogy Hámos László eszményi Kárpát-medencei ember volt, aki egyaránt otthon érezte magát nemcsak New Yorkban és Budapesten, hanem Kassán és Kolozsvárott is! Olyan ember volt – mondta Duray Miklós –, akinek számára a jövök haza és a megyek haza ugyanazt jelenti: a nemzet közösségéhez tartozást! Ilyen emberekből éppen ezért többre lenne szükség, éljenek bárhol a földkerekség bármely pontján! Duray Miklós teljes előadása ITT olvasható.

„Nemcsak Amerikában és Magyarországon, hanem Erdélyben politikusként is megállta volna a helyét Hámos László! A Románia elleni legnagyobb kereskedelmi egyezmény megvonásának általa való kezdeményezése és a falurombolás elleni tiltakozás az egyik fényes szög volt a Ceausescu-rezsim koporsójában!” – fogalmazott Szőts Géza miniszterelnöki megbízott.

Az RMDSZ egykori vezetője szerint főként Hámos László érdeme, hogy az erdélyi magyarság ügyét még az 1990-es évek elején is kivételesen nagy érdeklődés kísérte az Amerikai Egyesült Államokban. Hámos László – ha szükségét érezte, Bécsbe repült és személyesen vett részt az RMDSZ kongresszusán is – miként erről személyesen is sikerült meggyőződnie, ahogy arról is, hogy az amerikai döntéshozók körében hogyan sikerült Tom Lantosnak is köszönhetően megváltoztatni a Romániával szembeni korábbi amerikai elfogultságot.

Hámos Lászlótól ő és vajdasági politikus társai is folyamatosan tanulhattak és tanultak is – fogalmazott a Vajdasági Magyar Szövetség képviseletében Józsa László – többek között azt, hogy nem lehet mással foglalkozni, mint a jövő építésével!

Soha nem magát tolta előtérbe, hanem az ügyet szolgálta, amiért dolgoztak! Hámos László folyamatosan tett azért, hogy a mércének tekinthető értékek helyükre kerüljenek!

– méltatta Hámos Lászlót Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, aki hozzászólásában azt is megjegyezte, hogy a Magyar Emberi Jogok Alapítvány, a HHRF egykori elnöke igazi paradigmaváltó volt, aki ott keresett kisebbségi jogvédelmet, ahol magát a jog sérelmét sem ismerték el!

Értett a joghoz és a marketinghez, a Reconnect Hungary-ben, amely azokat az Egyesült Államokban élő magyarokat célozta meg, akik már csak majdnem magyarok, óriási fantáziát látott! E magyar fiatalok hazautaztatásáért George Pataki New York-i polgármesterrel sokat tett – jelentette ki Szekeres Zsolt, aki a HHRF élén Hámos László utóda lett. Az alapítvány továbbra is azon a csapásvonalon folytatja útját, amelyet László kijelölt a számára: ezek közül az egyik a kisebbségi sorba kényszerült Kárpát-medencei magyarság ügye, a másik a hiteles adatfeldolgozás, valamint a jogvédelem! – fogalmazott Szekeres Zsolt.

A család részéről Hámos Ildikó, Hámos László Délkelet-Ázsiában ENSZ-tisztségviselőként dolgozó unokahúga emlékezett meg a súlyos betegségben 2019. április 16-án New Yorkban 68 éves korában elhunyt, Párizsban erdélyi és felvidéki magyar szülők gyermekeként született, de az Egyesült Államokban felnőtté vált Hámos Lászlóról, aki a magyar diaszpóra egyik legbefolyásosabb vezetője lett.

A megemlékezésen, amelyet az Országház Duna-folyosóján fogadás követett, részt vett Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke is.