Lesz itt móka, kacagás, de komoly témák is – hangsúlyozták a Gombaszögi Nyári Tábor ünnepélyes megnyitóján július 16-án. Átadták a Folkpajtát, mely a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia szervezésében a Folkszöglet programjainak ad otthont.

Szilágyi Péter, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa nyitotta meg a fesztivált. „Újabb alkalom arra, hogy összejöjjön a felvidéki magyarság, megbeszéljük közös ügyeinket. Örülök annak, hogy itt lehetek, s láthatom azt a fejlődést, amin keresztülment a tábor az elmúlt évben” – kezdte.

Megemlítette, az elmúlt hetekben sorra nyíltak meg a nyári táborok, Tusványossal zárul a sor jövő héten. Mindet jó kezdeményezésnek nevezte, mivel lehetőséget biztosítanak arra, hogy közös ügyeinkről tudjunk beszélni.

A Sine Metu hosszú utat járt be. Több helyszínen rendezték meg, míg pár éve már itt sikerül megrendezni a Gombaszögi Nyári Tábort. „Magyarország kormánya és az Államtitkárság örömmel állt a társulás mellé, mert látjuk, milyen értékes munkát végeznek. Lehetőséget biztosítanak a magyar-szlovák párbeszédre is. Van bőven miről beszélni, kettős állampolgárság, nyelvtörvény, mind olyan kérdések, amelyeket érdemes a döntéshozók elé tárni” – mondta Szilágyi, célozva arra, hogy szerdán a táborba látogat a szlovák államfő is.

Kiemelte az önkéntesek, a civil szervezetek munkáját. Látványosan egyre többen vannak ebben a táborban, ahol folyhat a nemzetmegtartó munka. Szilágyi Péter a fiatalokat a jövőnk zálogainak nevezte, s hangsúlyozta, további céljuk, hogy egész évben nyitva legyen a tábor.

„A magyar kormányzat célja, hogy a hálót minél szorosabbra szője. 2010 óta olyan beruházások folynak, amelyek bizonyítják, hogy egy nemzetben gondolkodunk. A diaszpóra magyarsága is egyre közelebb érzi magát Magyarországhoz. Innen Nagyidára, majd Sátoraljaújhelyre utazok, ahol a világ különböző pontjáról jönnek fiatalok. Látom, egyre szorosabb kötelékek alakulnak ki” – nyilatkozta Szilágyi Péter.

Fontos döntések előtt a felvidéki magyarság. A megnyitó vendégei szóltak a választásokról. Egyhangúlag kiemelték meg kell mutatni, hogy a felvidéki magyarságnak össze kell fognia, s meg kell találják az utat a szlovák törvényhozásba.

Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke szintén örömét fejezte ki, hogy ide visszakerült a nyári tábor. Köszönetet mondott a sok beruházásért, fejlesztésért a magyar kormánynak. A Csemadok nevében kiemelte, hogy a szövetségnek is külön sátra van.

„Helyettünk nem végezheti el senki a közösségi munkát, itt feladata van mindenkinek. Legfőbb ideje, hogy közösségben kezdjünk gondolkodni. Okuljunk abból ami történt a legutóbbi európai parlamenti választáskor, amikor is képviselet nélkül marad a felvidéki magyarság. A parlamenti választás után a népszámlálásra is fel kell készülni. Örülnék, ha nem mutatkoznánk gyengének és kevésnek” – mondta Bárdos.

Kiemelte, megtiszteltetés, hogy Zuzana Čaputová, Szlovákia államfője is ellátogat a táborba. Ennek a helynek szelleme van. „Örülök, hogy a fiatalok nagyon határozottan hallatják hangjukat. Ebből a mostani helyzetből csak úgy lehet kikerülni, ha megtaláljuk egymáshoz az utat. El kell érnünk, hogy a közösségünk megkerülhetetlen legyen” – szögezte le Bárdos.

„Nem dumálunk, megcsináljuk, ez a jelmondatom” – mondta Orosz Örs, a Gombaszögi Nyári Tábor főszervezője. Kifejtette, a Sine Metu – Félelem nélkül polgári társulás 360 nap alatt készül erre a táborra, de más projekteket is futtat. Idén kiásták 70 év után a kassai honvédszobor szétvert talpazatát. Gombaszögön véget ér az ásatási engedély hatálya, de fantasztikus dolgokat találtak. „Ez is azt bizonyítja, hogy ez a gombaszögi föld a miénk volt, s mindent meg is teszünk azért, hogy az is maradjon. Jó lenne egyszer az egész monostort feltárni”– jegyezte meg.

A fiatalságot a bulizáson túl más konzervatív témák mellé is igyekszenek odaállítani. Harminc társulás biztosít itt programot. „A 2 hektárról startoló gombaszögi helyszín ma már 4 hektáros, s minden felvidéki kulturális és társadalmi eseménynek helyszíne lehet majd. A mi túlélésünkhöz 70-80%-os társadalmi konszenzusra van szükség, mi azzal, akivel lehet együttműködünk. Kívánom, hogy ezt a táborozók is megéljék, s valóban a felvidéki magyarság megmaradását szolgálja majd ez a tábor” – nyilatkozta Orosz Örs.

Folkpajta – Folkszöglet ünnepélyes átadása

Az ünnepélyes megnyitót követően a vendégek és az érdeklődők a Tóth Károly sátorból átvonultak a táboron keresztül a Folkpajtához, ahol Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója és Farkas József, a Hagyományok Háza Hálózat-Szlovákia vezetője együtt Orosz Örssel, a GNYT főszervezőjével átadták az új építményét a tábornak.

Egyébként terítéken volt az egyik programban a hagyományos népi kultúra szerepe is mindennapi életünkben, az állam szerepvállalása, a támogatások fontossága, a határon túli tevékenységek erősítése is.

Németh Zsolt hangsúlyozta a gombaszögi önkéntesség csodáját. „Mindezt magatok és magatoknak csináljátok. Azt kívánom, hogy a lendületet sose veszítsétek el. Csak addig fog működni Gombaszög és a Folkszöglet, amíg ezt magatoknak végezitek” – szólt a táborozókhoz.

Szólt az élő hagyományról. „Megpróbálják összegyűjteni a mozdulatokat, a kézművességet, az értéket, és mindezekből létrehozni, ami élővé teszi a hagyományt. Azt kívánom, hogy ez az élő hagyomány valósággá váljon, és a Hagyományok Háza és Gombaszög gondolata tovább virágozzon” – nyilatkozta Németh Zsolt. Majd így zárta: „A víz szalad, a Folkszöglet marad”

Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója kiegészítésképpen az önkéntesség mellett a személyes ismeretséget és a barátságot is kiemelte. „Mi itt mindannyian személyesen ismerjük egymást. Én magam erdélyiként a Felvidéken először 1986-ban jártam. A barátság után nagyon fontos a hálózatosodás is. Ezt az informális hálózatot a magyar kormány segítségével intézményesíteni tudjuk. Így nem tűnnek el az értékeink” – hangsúlyozta.

Farkas József, a Hagyományok Háza Hálózat-Szlovákia és az Élő hagyomány pt. vezetője fontosnak tartotta megjegyezni, hogy azok a prímások, akik már nincsenek köztünk, de sokat tanultunk tőlük, a felhők közül lógatják a lábukat és örvendeznek, hogy éltetjük a hagyományt. Elmondta, hogy sokan voltak, akik az első szóra jöttek és segítettek.

A támogatóknak és segítőknek ajándéktáskákkal mondtak köszönetet. Külön kiemelték Baffy Lajos és Ulman István várhosszúréti fafaragó-mesterek és asztalos műhelyük munkáját. Külön köszöntötték Bárczi Zsófiát, a Közép-európai Tanulmányok Kara docensét, aki jelenlétével megtisztelte a megnyitót, hiszen a nyitrai egyetem hamarosan befogadja a Hagyományok Háza néptáncoktatás képzését.

Orosz Örs elmondta, hogy már tavaly is a legkedvesebb helyszín volt a Folkszöglet, de a sátrak nem voltak az igaziak. „Kerestük a megoldást, hogy a népzenének is visszaadjuk a méltó rangját és a presztízsét. Egy malom és a szádalmási pajta részeit hoztuk át ide, ami már a megsemmisülés szélén állt. Az épületet egy jókedvű asztalos csapattal néhány hét alatt összehoztuk” – nyilatkozta. Amiről tehát már azt hitték, hogy vége van, abból sikerült egy új minőséget létrehozni. Erről szólhat majd az idei gombaszögi fesztivál is. A sok-sok társszervezővel karöltve ennek érdekében Orosz Örs és csapata mindent megtesz…