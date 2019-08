Amikor korábban arról hallottunk, olvastunk, hogy az olasz maffia behálózta az ottani rendőrséget, bíróságokat és az ügyészséget is, aminek következtében sérthetetlenül csúszik ki az igazságszolgáltatás alól, a felháborodás mellé egyfajta megnyugtató érzés is társult, miszerint ez az egész tőlünk távoli jelenség, mely bennünket nem érint.

A Kočner-ügy azonban végérvényesen rádöbbentett arra, hogy ez egyáltalán nem így van. A Denník N internetes portál újabb részleteket közölt a váltóhamisítással megvádolt, valamint Ján Kuciak és jegyese meggyilkolásával is összefüggésbe hozott vállalkozó, Marián Kočner az újságíró-gyilkosság ügyében gyanúsítottként szereplő Alena Zsuzsovával folytatott kommunikációjából, melyből egyértelműen kiderül, hogy Kočnernek mindenütt voltak emberei, a rendőrségen, bíróságon, ügyészségen is.

A portálon nyilvánosságra hozott kommunikáció szerint például a Markíza televízió váltóinak hamisításával vádolt Marián Kočner azután is kapott információkat, miután az ügy új nyomozóhoz került. Pontosan és előre tudta, hogy a rendőrség kiszáll hozzá a váltók ügyében, így volt ideje gondoskodni arról, hogy ne találjanak semmit.

Azoknak pedig, akik nem segítették, sőt, kifejezetten kényelmetlenek voltak a számára, az életük is veszélybe került. A Kuciak-ügy négy gyanúsítottja Maroš Žilinka, Peter Šufliarsky ügyészek és Daniel Lipšic ügyvéd megölését is tervezte. Žilinka a Respekt című portálnak úgy nyilatkozott, az ellene tervezett gyilkosság során a feleségét és a gyerekeit is megölték volna. Maroš Žilinka hozzátette, lehet, hogy az életét az mentette meg, hogy nem az irataiban szereplő címen lakik.

A nyilvánosságra hozott üzenetekből az is kitűnik, hogy a vállalkozót folyamatosan tájékoztatták a Kuciak-gyilkosság ügyében zajló nyomozás állásáról is, amelyről Zsuzsovának is beszámolt. Kočner biztos volt benne, hogy a rendőrség nem tudja őt meglepni, mivel több befolyásos informátora is volt a szervezet keretein belül – írja a Denník N.

Kočner többször írt Norbert Bödörnek, hogy szerezzen neki információkat a számára kellemetlen nyomozókról is, például Lukáš Kyselicáról. Mindez ugyancsak a nyomozati szervek munkájának befolyásolására irányult, ráadásul annak fényében, hogy Bödör Tibor Gašpar korábbi országos rendőrfőkapitány rokona és Robert Ficóval is jó kapcsolatokat ápol.

Kočner neve már közvetlenül a Kuciak-gyilkosság után felmerült, a rendőrség ki is hallgatta, de akkor még elengedték. Erről a kihallgatásról azt írta Zsuzsovának, hogy a rendőrök bocsánatot kértek tőle(!), hogy ki kell hallgatniuk, de ha nem tennék, a média meglincselné őket. A további üzenetekből kitűnik, hogy bár Kočner az egyik fő gyanúsított volt, részletes információkkal rendelkezett a nyomozás állásáról.

A rendőrség közben lefoglalta Monika Jankovská (Smer), az igazságügyi minisztérium államtitkárának mobiltelefonját. Jankovská 2012 óta államtitkár, Kočner az üzeneteiben „majmocskámnak” nevezte. Ezzel párhuzamosan több kerületi és járásbíró telefonját is elvették Pozsonyban. A Denník N szerint a rendőrök azokra csaptak le, akik közvetlenül kommunikáltak Marián Kočner vállalkozóval. A telefonokat most szakértők vizsgálják.

Mindebből kiderül, hogy a legrosszabb feltételezések beigazolódtak, a Kočner-masinéria azért tehetett meg szinte bármit, mert a legfelsőbb szintű politikai kapcsolatok mellett olyan rendőrségi, igazságügyi hatósági hátszéllel működött, melynek köszönhetően okkal vélhette magát érinthetetlennek.

Mindez olyan károkat és súlyos hitelvesztést okozott ezeknek a szerveknek, melyek helyrehozása hosszú évekbe telhet. Mert ugyan miért bízna az utca embere ezek után a nyomozati szervekben és az igazságszolgáltatásban, ha tudja, annak soraiban olyan emberek vannak és lesznek (okkal gondolhatjuk ugyanis, hogy nem mindegyikük ebbéli ténykedésére derül fény) akik egy bűnözőt segítettek?

Mindebből a társadalomnak nagyon nehéz lesz magához térnie, úgymond kigyógyulnia, ahogy nehéz lesz a hitelvesztést feldolgozniuk azoknak is, akik az említett szervekben becsülettel végzik a munkájukat, s akiknek méltatlan módon szintén nagyon sokat ártottak ezek az ügyek.

Kočner üzelmei tehát messze túlnőnek egy kétes vállalkozó által elkövetett bűncselekményeken, hiszen rávilágítanak az egész társadalom romlottságára, azokra a tényezőkre, melyek az újságíró-gyilkossághoz, ügyészek és családjuk ellen tervezett gyilkosságok előkészítéséhez és egyéb súlyos cselekményekhez vezettek, s lehetővé tették, hogy ezekben közvetve azon szervek is közreműködjenek, melyeknek a bűn üldözése lenne a feladatuk.