Füleken gőzerővel zajlanak az építkezések, s talán nem véletlen, hogy a helyi polgárok nagy többsége elégedett a történésekkel, és ennek hangot is adnak. A Füleki Hírlap hasábjain is, amelynek legújabb száma a napokban jelent meg, és 3 700 példányszámban minden füleki háztartásba eljutott már. De aki lemaradt volna, az a város honlapjánelérheti.

Ha a közbeszerzési eljárások miatt a vártnál viszonylag nehezebben is, de végre elindult a váralja revitalizációja, ahogy naponta szépül a történelmi városháza épülete, s folyamatosan zajlanak az út- és járdafelújítások is. Júniusban adták át a művelődési házat, és az Érdekel a véleményük rovatban a megszólalók többsége nagyon elégedett a megszépült épülettel, bár még várják az épület külsejének megszépülését is. Az új kérdés pedig már a vadonatúj vásárcsarnokra vonatkozik. A városi képviselők közül ezúttal az immár harmadik ciklusát töltő Czupper Tibort mutatják be, aki elárulja, hogy remek a hangulat a testületben, nagyon elégedettek az elmúlt évek történéseivel, de azt sem tagadja, hogy ez az utolsó ciklusa, ugyanis a vérfrissítés elkerülhetetlen.

A lap nem feledkezik meg a fontosabb júniusi és júliusi eseményekről sem. Így visszatérnek a polgármesternek a legeredményesebb diákokat fogadó rendezvényére, ahogy a Városi Sportnapra, a Floorball Kupára. Képes beszámolót közölnek az idei UDVart fesztiválról, amelynek közel ezer nézője volt. S a nyárra való tekintettel, keresztrejtvényt is találnak a lapban.