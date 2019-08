Amint a tavaszi nap felmelegíti a földet, kezdetét veszi a kullancsszezon, mely egészen októberig tart. Ha a kullancsok elkezdik szívni a vérünket, gyakran észrevétlenek maradnak, ugyanakkor embernél és állatnál egyaránt számos betegséget okozhatnak.

Nemcsak a kullancs, az általa terjesztett Borrelia burgdorferi baktérium is rendkívül „trükkös” lény. Ha ugyanis a szervezetbe jutásukat követően nem sikerül őket azonnal elpusztítania az immunrendszernek vagy az időben adott antibiotikumnak, befészkelik magukat a sejtjeink belsejébe. Itt aztán évekig szunnyadnak. Közben nemcsak az alakjukat, hanem a sejtfelületük kémiai összetételét is képesek megváltoztatni. Ennek következtében az immunrendszer nem ismeri fel őket és nem tud elbánni velük, s a gyógyszerek is hatástalannak bizonyulnak velük szemben. Vitalitásuk egész idő alatt változatlan marad, és a fertőzött személy is teljesen tünetmentes.

Cseh tudósok most arra a felfedezésre jutottak, hogy amennyiben a fertőzött kullancsot a bőrünkbe fúródását követő 24 órán belül sikerül eltávolítani, nem fenyeget annak a veszélye, hogy Borrelia burgdorferi-fertőzést kapjunk. „A Borrelia ugyan azonnal bejut a gazdatestbe, de az első nap folyamán még nem fertőz“ – magyarázta Radek Šíma, a Cseh Tudományos Akadémia Biológiai Központjának tudósa.

Mint magyarázta, amint a kullancs elkezdni szívni a vérünket, a Borrelia-baktériumok jelzést kapnak, hogy változtassák meg az alakjukat, az úgynevezett antigénszerkezetüket, ami annyit jelent, mintha álruhát vennének. Ennek célja a gazdatest immunrendszerének megtévesztése, hogy az ne ismerje fel, ne kezdjen ellene védekezni, s ezáltal elterjedhessen az emberi szervezetben.

Az első baktériumokra, melyek a gazdatestbe jutnak, ez azonban még nem vonatkozik, az immunrendszer felismeri és megsemmisíti őket. Így az ember a kullancscsípést követő első nap folyamán még nem fertőződik meg a Lyme-kórral (vagy borreliózissal). A baktériumok „színeváltozása” 24 óra múlva kezdődik. Épp ez a képességük, hogy az immunrendszer megtévesztésére meg tudják változtatni a jellegüket, okozta, hogy a tudósoknak eddig nem sikerült oltóanyagot találniuk a Lyme-kórral szemben.

A cseh tudósoknak sikerült megcáfolniuk azt a harminc éve élő hipotézist, miszerint a Borellia-baktériumok a kullancs belében élnek, s abban a pillanatban, amikor a kullancs beszívódik az emberbe, a bélből átmennek a nyálmirigyekbe, onnan pedig a nyállal az emberbe.

Radek Šíma magyarázata szerint ez egészen másként van. A tudósok többsége a Lyme-kórral szembeni vakcina kifejlesztésekor a nyálmirigyek molekuláira és a nyálon keresztül való átvitelre összpontosított. Ez azonban a cseh tudósok megállapítása szerint zsákutca. „Úgy véljük, hogy Borrelia-baktérium a bélből a nyelőcsövön keresztül közvetlenül jut a gazdatestbe, a kullancs nyálának számára nincs fontossága. Ezért a kullancs belére kell összpontosítanunk, nem pedig a nyálára“ – hangsúlyozta.

Szavait megerősíti a Cseh Tudományos Akadémia Biológiai Központjának igazgatója, Libor Grubhoffer is, aki egész szakmai tevékenységét a kullancsok kutatásának szentelte. „Évtizedeken át nem sikerült megtalálnunk a Borreliát a nyálmirigyekben, s erre különféle magyarázatokat kerestünk. Fiatal kollégáink azonban nem féltek megkérdőjelezni a szaktekintélyek véleményét és meggyőző bizonyítékkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy a Borrelia átvitele nem a nyálon keresztül történik. Ez minden bizonnyal jelentős felfedezés“ – jelentette ki Libor Grubhoffer. A cseh tudósok olyan oltóanyagot keresnek, mely a Borrelia számára közvetlenül a kullancs belében teszi lehetetlenné az alakváltoztatást.

S ha már a kullancsoknál tartunk, sokan nincsenek vele tisztában, hogyan kell helyesen eltávolítani a bőrünkbe fúródott élősködőt. Mindez valóban nem egyszerű feladat és az ember nem lehet biztos abban, hogy az egészet eltávolította. Van azonban egy nagyon elegáns módja annak, hogy a nem kívánt kullancstól egyszerűen és biztosan megszabaduljunk. Egy fültisztító pálcika vattáját itassuk át szappanos vízzel és ezzel az óramutató járásával ellentétes irányban körözve folyamatosan ingereljük a kullancsot. Viszonylag rövid időn belül magától leválik a bőrünkről, melyet ezután alaposan fertőtlenítsünk.

A kullancsot eltávolíthatjuk a gyógyszertárban kapható kifejezetten erre a célra szolgáló csipesszel is, ezt szorítsuk a lehető legközelebb a bőrhöz, s a befurakodott kullancs tövénél fogjuk meg vele az élősködőt, majd tekergetés nélkül húzzuk ki. Ezt követően ugyanígy fertőtlenítsük a bőrfelületet jódtinktúrával, vagy alkohollal. A kullancsra ne cseppentsünk olajat, ne kenjük zsíros kenőccsel, ez fokozza a fertőzésveszélyt.