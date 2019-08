Augusztus 16-án indul útjára az esztergomi bazilikától az óriási virágszobor, hogy a nemzeti ünnepre odaérjen Debrecenbe, a virágkarneválra. Néhány éves hagyomány, hogy az augusztus 20-án kezdődő Debreceni Virágkarneválon szereplő két kompozíció Esztergomból indul.

A színes szárított virágból készült szobrok a bazilika melletti ligetnél voltak megtekinthetők két napon át, sőt az éjszakai kivilágításban is volt lehetőség megcsodálni a remekművet.

Augusztus 15-én, csütörtökön, Nagyboldogasszony napján a délelőtti szentmise után

Erdő Péter esztergom-budapesti bíboros megáldotta a debreceni út előtt a kompozíciókat. A szentmisén felvidéki zarándokcsoportok is részt vettek.

Az egyik kamion a Szent Korona óriási makettjét szállítja majd, a másikon pedig a mai napig köztiszteletnek örvendő lovagkirály, Szent László ereklyéjét és az egyik legismertebb legendája egy képét jelenítik meg. Ez pedig nem más, mint amikor Szent László a kun lovastól megmenti az elrabolt magyar leányt.

A csodálatos kompozíciónak több ezer látogatója volt a két nap alatt. Szerdán a bazilika előtt került sor

Szarka Gyula és Szálinger Balázs rendezésében a Zenta 1697 című történelmi rockopera ősbemutatójára

óriási sikerrel. Másnap Pitti Katalin és Pálmai Árpád koncertjét hallgatta meg a népes közönség a virágkompozíció mellett.

Augusztus 19-20-án további programok várják az egykori királyi városba az ünnepelni vágyókat. Hétfőn este a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és Nemzeti Színház előadásában az Esztergomi Várszínház szervezésében kerül sor a Csíksomlyói passió szabadtéri bemutatására, ahol felvidéki táncosok is szerepelnek.

A bazilika előtt bemutatott darabot a 2020-ban megrendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus felvezető előadásának szánják.

A rendezők nyilatkozatában az alábbiak is olvashatóak: Egy évvel ezelőtt a csíksomlyói nyeregben, az összmagyarság zarándokhelyén mutatták be, ahol több mint 25 ezer ember láthatta, de a közszolgálati televízió is élőben közvetítette – több százezren követték a tévében is a lenyűgöző előadást. „Nagy ajándéka az égnek, hogy eljuthattunk oda. Reméljük, itt, Esztergomban ugyanaz történik majd velünk, mint Csíksomlyón” – mondta Vidnyánszky Attila, a darab rendezője az Origónak Esztergomban. Zsuráfszky Zoltán, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője, a produkció társrendezője pedig azt nyilatkozta, hogy megvalósultak az álmaik, amikor a Csíksomlyói passiót előadhatták szabadtéren – először Csíksomlyón, most pedig az esztergomi bazilika előtt.

A programra sajnos az ülőhelyes regisztrációk már elfogytak, de állóhelyen való megtekintésre lehetőség lesz.