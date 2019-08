A mai nappal kezdetét vette a 67. színházi évad a Komáromi Jókai Színházban. A hivatalos évadnyitó társulati ülésen, melyet a Vasmacska Stúdiószínpadon tartottak, Tóth Tibor, a színház igazgatója ismertette a következő évad terveit, előadásait.

Nem vagyok lélekbúvár, nem tudom, mitől, hogyan gyógyulnak a lelki sebek, de azt tudom, hogy egy színház akkor működik jól, ha erős alkotó- és kultúraközvetítő kedv, közlésvágy él a társulatban, amit a közönség is átvesz. Azt is tudom, hogy a színház menedék, a csodák világa és a közönségnek szüksége van ilyenre, azért megy el esténként, hogy csodákat lásson, éljen át. És mennyire igaz a Hegedűs D. Géza által írt gondolat: „Közönség nélkül értelmetlen a színház, őértük van az egész.”

S ezt nagyon jól tudja a Komáromi Jókai Színház vezetősége és társulata is, hiszen a 2019-2020-as színházi évadban változatos programmal várja a kultúrára szomjazókat.

Tóth Tibor, a Komáromi Jókai Színház igazgatója bevezetőjében elmondta, egy vidéki teátrumnak népszínháznak kell lennie, a közösséget kell szolgálnia, ez az elsődleges cél. S a népszínházi jelleget nem szabad degradálóan megítélni, ha jó volt Shakespeare, Moliére számára, akkor mi sem idegenkedhetünk ettől a kifejezéstől.

Az igazgató rövid visszapillantást tett az elmúlt évadra, és ismertette a személyi változásokat.

Majd a színház műsorprogramjára tért át, s az egyes bérletes előadásokat vette górcső alá. Meg kell állapítani, hogy nagyon aprólékos figyelmet szenteltek az egyes korcsoportoknak, mondhatni 3 és 99 év között mindenki megtalálja majd a neki megfelelő előadást. Vendégművészek és vendégelőadások szép számmal láthatók majd a következő évadban,s az itteni társulat is több helyen vendégszerepel majd.

Tóth Tibor hangsúlyozta, hogy ebben az évadban több olyan darabot is bemutatnak majd, ami a tisztesnek mondott, álszent polgári erkölcsöket állítja pellengérre.

Több vígjátékon is derülhetnek mindazok, akik látogatják a színház előadásait, ilyen lesz az Arisztophanész Lüzisztraté című komédiája alapján átdolgozott szatíra, a Szeretkezz, ne háborúzz! A mű nemcsak erotikáról szól, hanem mély filozófiai kérdéseket feszeget a háborúról, a pénzről és az ellenség szerepéről.

Az igazgató szólt arról is, hogy színházi gyakorlatát Komáromban tölti több pozsonyi színművészeti főiskolás, akik elsajátíthatják a gyakorlatban a szakma csínját-bínját. A színház bérletvására javában tart, és új ötletekkel, nyereményjátékokkal is csábítják a nagyközönséget az előadásokra.

A színház társulata idén is gyakran utazik majd tájoló előadásokra, mondhatjuk úgy is, hogy szinte gördülő színházzá alakul át. Minden meghívást szívesen fogadnak, s beillesztik a programjukba. Az új évadban is folytatódik számos évek óta sikeres előadás, melyet vidékre is elvisznek.

Csak néhány darab címe a gazdag repertoárból: Gergess Feydeau Bolha a fülbe című vígjátéka, a már fentebb említett Szeretkezz, ne háborúzz! zenés vígjáték, Móricz Zsigmond Rokonok című színműve, Miroslav Kržela A Glembay ház című dráma, a Helló, náci, a Jelenetek egy házasságból, Kiss Csaba De mi lett a nővel?, vagy a már 25 évvel korábban bemutatott Óz, a csodák csodája zenés mesejáték, valamint a Tücsöklakodalom című korhatár nélküli mese a Komáromi Jókai Színház és a Soproni Petőfi Színház koprodukciójában.

Dobai Tibor, a színház gazdasági igazgatója tájékoztatta a színház alkalmazottait és a sajtó megjelent képviselőit az intézmény gazdasági helyzetéről. A programfüzetet lapozgatva garantált a jó szórakozás ebben az évben is a színház látogatói számára.