Azoknak az autóknak, amelyektől a németek, olaszok, franciák, hollandok, újabban pedig a belgák és spanyolok is igyekeznek megszabadulni, nálunk egyre nagyobb a kelendőségük, elsősorban az áruk miatt.

Az úgynevezett nyugati autók itthon mindig különösen népszerűek voltak, azonban a belügyminisztérium internetes oldalán közölt adatok szerint

az utóbbi három évben minden eddiginél több külföldről behozott járművet vettek nyilvántartásba.

Nagyon sok esetben azonban egyáltalán nem jobb minőségű autókról van szó…

„A külföldről behozott, használt járművek száma évről évre emelkedik” – jegyezte meg Jozef Knopp, az Autóhitelesítő Társulás elnöke, majd így folytatta: „Például nagyon sok német azért cserélte le autóját, mert a károsanyag-kibocsátás ott megszabott mértéke szerint már nem közlekedhetett vele. Ezeket aztán eladták megközelítően 500 euróért, majd nálunk 5000 euróért árusították. Közben többségükben kimondottan roncsautók voltak. Ott olyan autóbazárok működnek, ahol több ezer autó vár kivitelre. Kamionokkal járnak értük külföldről. Nem állítom, hogy valamennyi ócska, de az a gond, hogy hozzánk éppen a legrozogábbak kerülnek”.

A szakember kifejtette azt is, hogy a kelet- és közép-európai országokba azért juthatnak be ezek a járművek, mert itt a károsanyag-kibocsátás szintjét alacsonyabban határozták meg, mint a nyugati államokban. Ott a károsanyag-kibocsátás szintjének szigorítása hozzájárult ahhoz, hogy az emberek rákényszerültek, még ha áron alul is, de megszabaduljanak régi autójuktól, és újat vásároljanak. Ezzel a szigorítással az egyes kormányok kikényszerítették az ország gépparkjának megújítását.

A belügyminisztérium adatai szerint 2019. július 31-ig nálunk 2,4 millió 3,5 tonnás járművet tartanak nyilván. Ebből körülbelül 1 millió külföldről származik. Az utóbbi három évben 250 ezer autót hoztak be külföldről, számuk minden évben egyre emelkedik, 2016-ban ez a szám 76 733, 2017-ben 84 292, 2018-ban pedig 87 632 volt. És hogy ez a tendencia mennyire emelkedik, bizonyítja, hogy tíz évvel ezelőtt még csak 71 008 külföldről behozott gépkocsit tartottak nyilván.

Az Autógyártók Európai Szövetségének felmérése alapján

a Szlovákia közútjain közlekedő autók átlagos kora 13,5 év.

Öröm az ürömben, hogy a V4-es országok közül ezzel az adattal az élen vagyunk, valamennyi többi országban jóval öregebb autókkal közlekednek. Az Európai Unió országai között e tekintetben a legjobb eredménnyel Luxemburg büszkélkedhet, ott a gépkocsik átlagos kora 6,3 év, őket Nagy-Britannia követi 7,8 évvel.

A statisztikai adatok szerint a hozzánk külföldről behozott autók kora átlagban 10 év, a szakemberek pedig megegyeznek abban, hogy Szlovákia lassan valóban a külföldi autók roncstelepévé válik.

Egyetértenek abban is, hogy nálunk sokszor kifejezetten roncsokat és életveszélyes autókat árusítanak, a reális értéknél drágábban és a megvásárolt autók felújítására még áldozni kell.

Hogy mindezek ellenére mégis miért vásárolnak külföldi autót, annak több oka van. Sokszor tévesen azt hiszik, hogy azok az autók jobb állapotban vannak, mert jobb minőségű utakon közlekedtek vagy a nyugati emberek több pénzt és figyelmet fordítottak a karbantartásukra.

Az alpesi országokból behozott gépkocsik azonban nehéz, hegyi terepeken közlekedtek, hóban, fagyban és a téli útkarbantartásra használt anyagok sem használtak nekik…

Az is csak mítosz, hogy nyugaton nem nyúlnak a kilométerórához. Tulajdonképpen hozzánk csak azok a járművek kerülnek, amelyek odahaza nem eladhatók. A külföldi hirdetéseknél sokszor fel is tüntetik, hogy „csak kivitelre”, ami azt jelenti, hogy a hazaiak tudják, az iránt ne is érdeklődjenek. Jozef Knopp szerint, ha ez így folytatódik, valóban roncsteleppé, a rozoga autók lerakatává válik az ország.

