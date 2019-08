Míg tavaly a mérkőzés utolsó pillanataiban a DAC szokott gólokat szerezni, addig szombaton a Trencsén átmeneti zsolnai otthonában a sárga-kékek a 92. percben kapott góllal szenvedtek vereséget.

A mérkőzés elején a csallóköziek szerezték meg a vezetést Vida góljával. A kezdeti lendület nem lankadt, több nagy helyzetet is kialakítottak a szerdahelyiek, viszont gólra egyiket sem tudták váltani.

A trencséni csapat csak a fordulás után tudott kiegyenlíteni. A DAC hiába alakított ki több helyzetet, egyik próbálkozásuk sem jutott a hazai hálóőr mögé.

A 68. percben Vida Kristophernek még egy büntetőt is sikerült kihagynia és igaz, hogy sárga-kékek alakítottak ki több helyzetet, mégis a végén a trencséniek örültek, mivel a 92. percben Čatakovič a vendégek védelmén átjutva Jedlička kapujába talált.

Peter Hyballa, a DAC edzője így értékelte a pályán látottakat: „Több gólt kellett volna rúgnunk a három ponthoz. Sokkal jobbak voltunk a Trencsénnél, 5-6 nagy helyzetünk is volt, és a büntető is kimaradt. Ramireznek, Divkovićnak, Vida Kristophernek is voltak ziccerei.

Ezúttal sikerült a saját játékunkat játszanunk, mi irányítottunk, csak a végtermék, az újabb gól maradt el.

A hazaiak nagyon gyorsak voltak a széleken. Meg akartuk nyerni a meccset. 1:1-nél nagy hibát vétettünk. A tavalyi szezonban mi voltunk azok, akik az utolsó pillanatban szereztük meg a győzelmet, ez most nem jött össze. Természetesen hiányzott Kalmár, aki térdsérülése miatt nem volt játékképes. Több orvos is vizsgálja, valószínűleg a jövő héten derül majd ki, hogy milyen súlyos a sérülése. Többet erről ebben a pillanatban nem tudok mondani. Gratulálok az ellenfélnek a győzelemhez. A vereség mindig fájó. Nem az volt az elképzelésünk, hogy négy meccs után hat pontot szerezzünk csupán. Ez nem a legjobb periódus, de továbbra is bízunk a fiúkban, és szerdán már kupát játszunk. 15 éve vagyok edző, a nyomás mindig ott van rajtunk, de krízisről beszélni ebben az esetben túlzás lenne.”

DAC: Jedlička – Blackman, Oravec, Kružliak, Koštrna (K) – Vida M. – Taiwo, Ronan, Vida K., Divković (69. Fábry) – Ramirez (46. Čmelík)

Trencsén: Šemrinec – Ligeon (80. Ligeon), Šulek, Kleščík (K), Julien – Koolwijk, Zubairu, Roguljić (65. Čataković) – Bukari (90+2. Kadák), Depetris, Comvalius

(fcdac.sk/Felvidék.ma)