Továbbra sem kapta el a játék fonalát a rimaszombati és az ajnácskői csapat, előbbiek a III. ligában, utóbbiak a IV. ligában folytatták vesszőfutásukat, de nem remekel a losonci és a tornaljai csapat sem. Elveszítette százszázalékos mérlegét, s ezzel a listavezető helyet a tiszolci csapat is, a fülekeiek viszont nagyon könnyed 4:0-s sikerrel hangoltak a DAC elleni kupamérkőzésre, amelyre kedden kerül sor.

A III. liga hetedik fordulójának egy nappal előrehozott mérkőzésén (Fülek már a keddi, DAC elleni mérkőzésre készül lázasan) ugyan a megszokottnál kevesebb, „mindössze” 400 néző várta a csacaiakat, de akik kissé megkéstek, Urbancsok Erik két góljáról maradtak le. Álomszerűen kezdődött ugyanis a mérkőzés a hazaiaknak /Páriš (69. Bajzík)–A. Kurunczi, Lovyniuk (17. Jass), Rubint, Köböl (58. Lipták), Urbancsok, Janković (67. K. Kurunci), Daško, Strniša, Kovanič (56. Fajd), Püšpöky/, Urbancsok ugyanis az első két percben kétszer is bevette Gavlák kapuját, s mivel Kurunczi Arnold a 11. percben a harmadik találatot is bevitte a megszeppent vendégeknek, a mérkőzés el is dőlt, Püšpöky 80. percben lőtt gólja már csak a kegyelemdöfést jelentette.

A fülekiek 13 ponttal a negyedik helyen várják a folytatást, de előbb az évszázad meccsére készülnek, amelyre több ezer nézőt várnak.

A rimaszombatiak Námesztóra (Námestovo) látogattak, s bár a helyzet Rimaszombatban semmit sem javult, hisz ezen a mérkőzésen is játszott a veterán Michálek kapus és maga az edző, Boháčik is, a batyiak /Michálik–Grujović, Mičuda, Paparyha, Fajčík (83. Balog), Dudek, Boháčik, Nagy, Vasylynets (65. Juhász), Lavrík (72. Šulek), Vasilko/ a 25. percben Paparyha góljával megszerezték a vezetést. Ám nem bírták végig, s a hazaiak a mérkőzés utolsó harmadában megfordították a számukra kedvezőtlen eredményt, s végül 2:1 arányban nyertek. A rimaszombatiak továbbra is nyeretlenül, két ponttal az utolsó helyen szerénykednek.

Nem jó napok járnak a losonciakra /Grujičić–Keszi, Pipíška, Hornyák, Sarvaš, Lopes, Lipták, Radmanović (86. Matić), Budinský (86. Veselka), Hrnčiar, Berky (63. Oláh)/ sem, előbb a zöld asztalnál elveszítették a Zsarnócán szerzett három pontjukat, majd szombaton alig 100 néző előtt a 90. percben kapott góllal kikaptak a veszeleiektől (Oravské Veselé) is. Miroslav Kéry legénysége hét forduló után hét ponttal a 12. helyen áll,

s igazából csak az vigasztalhatja őket, hogy folytatódnak a tárgyalások a miskolciakkal a futballakadémia létrehozásáról.

Ahogy Alexandra Pivková polgármester megerősítette, októberben szeretnék dűlőre vinni a dolgot. A miskolci Borsodsport Invest előzőleg Rimaszombatban tárgyalt, de ott nem tudtak megegyezni.

A bajnokság a hétvégén folytatódik, a rimaszombatiak már szombaton fogadják a kálnóiakat, míg a losonciak másnap Kovácsfalvára (Kováčová), míg a fülekiek Liptóújvárra (Liptovský Hrádok) látogatnak.

A IV. ligában a régió három csapata közül egyik sem szerzett pontot, az eddig pontveszteség nélkül álló tiszolciak a mezőköziek (Medzibrod) otthonában hagyták a három pontot, a tornaljaiak az eddig teljesen veszélytelen gyetvaiak otthonában kaptak ki 2:1 arányban, bár a vezetést Nyíri góljával még ők szerezték meg, míg tovább tart az újonc ajnácskőiek vesszőfutása, az elmúlt három fordulóban nem szereztek pontot, lőttek három, kaptak viszont 18 gólt.

Feketebalogon a csapat fennállása óta egyik legnagyobb arányú vereségét szenvedte el (10:2), de Tiszolcon és most odahaza a sálfalvaiaktól (Šalková) is 4-4 gólt inkasszált. A tiszolciak vereségükkel átengedték az első helyet a szintén 18 ponttal, de jobb gólaránnyal rendelkező Podkonice csapatának, a tornaljaiak 7 ponttal a 9., az ajnácskőiek pedig 4 ponttal a 13. helyen szerénykednek.

S ha a következő fordulóban javítani szeretnének, nagyon fel kell kötniük azt a bizonyos fehérneműt, a tiszolciak ugyanis a sálfalviakat, a tornaljaiak a fehérkútiakat (Príbelce) fogadják, míg az ajnácskőiek a listavezető padkóciakhoz látogatnak.

Az V. ligában a forduló rangadóját Feleden játszották, ahová a tavalyi bajnok óváriak látogattak.

A hazaiak a második forduló közepén öngóllal jutottak vezetéshez, s bár a mérkőzés hajrájában megfogyatkoztak, mivel Kudlíkot a játékvezető leküldte a pályáról, a felediek megőrizték szűkös előnyüket. A ragyolciak a gömöri újonc klenóciak otthonában nyertek könnyedén 5:1 arányban, az Ipoly menti újonc balogiak a málnapatakiaktól kaptak ki odahaza 3:2 arányban, s hiába egyenlítettek ki két alkalommal is, a végső szó a vendégeké volt. A csábiak viszont Nagykürtösön hagyták a három pontot, a vendégek hiába egyenlítették ki a kürtösiek kétgólos vezetését, nem tudtak pontot szerezni a járási székhelyen. Az ipolynyékiek viszont simán zártak a bozitaiak ellen, a végeredmény 4:0 ide.

A következő forduló rangadóját Ragyolcon játsszák, ahová a málnapatakiak (Málinec) látogatnak.