Dunaszerdahelyre megérkezett az őszi hangulat, amit a Csallóközi Vásár, a város elmaradhatatlan őszi rendezvénye hozott el, ahol a társadalmi, gasztonómiai és kulturális élvezeteknek egyaránt hódolhatnak a látogatók a három nap alatt.

Mint miden évben, idén is szép számban gyűltek össze a megnyitón a városi intézmények, szervezetek, a járási és a civil szféra képviselői, ahol a talpalávalót a balatonfüredi Füred Dixiland Band szolgáltatta. A testvérvárosok képviseletében pedig Beregszász polgármestere, Babiák Zoltán és Zenta polgármestere, Czegledi Rudolf vett részt az eseményen.

A csallóközi vásár elvesztette vásári jellegét, helyette kulturális és gasztronómiai fesztivállá nőtte ki magát – kezdte megnyitó beszédét Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere.

Közismertségét bizonyítja, hogy az esti koncertekre nemcsak a régióból, hanem külföldről is érkeznek látogatók. A gyermekek részére idén gyerekszoba nyílik, ahol haszonállat-kiállítás és állatsimogató is lesz. Kiemelte, hogy a vásár ideje alatt szombaton DAC-meccsen is szurkolhatunk, s egyúttal felhívta a vásárba és a mérkőzésre látogatók figyelmét a fokozott biztonsági előírások betartására.

A megnyitón beszédet mondott Jozef Viskupič megyefőnök, akiben idén sem csalódtunk, a tőle megszokott eleganciával köszöntötte a jelenlévőket. Mint elmondta, nagy szeretettel látogat olyan helyre, ahol a kultúra, a társadalmi szervezetek tevékenysége mellett az idegenforgalom is virágzik.

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke idén magyarul köszöntötte a vásár látogatóit, kiemelve közös megegyezésüket a megyefőnökkel, miszerint, ha közösen vesznek részt egy rendezvényen, akkor ő csak magyarul szól a közönséghez.

Az önkormányzat idén is fergeteges műsorral várja a látogatókat. A három nap alatt válogathatunk zenei programokból, koncertekből, hazai és külföldi kultúrcsoportok előadásaiból, valamint folklórműsorokból és az elmaradhatatlan, különféle árukészlettel felpakolt kirakodóvásárból sem lesz hiány. Az érdeklődők idén is benézhetnek a kézművesek utcájába, melyet a MOL Aréna mellett alakítottak ki, ahol helyet kapott Budapesti Iparkamara és itt lehet majd délutánonként megtalálni a gyermekszigetet és a kisállat-simogatót is.

Fotó: Bölcskei Tímea/Felvidék.ma