Hat település, négy külföldi és tizenhárom hazai fellépő csoport közel négyszáz táncosa vett részt az Ilyenek vagyunk nemzetközi folklórfesztiválon. A tánckaraván szeptember második hetében indult útjára a Lévai járásban.

A Lévai Regionális Művelődési Központ által immár tizenkettedik alkalommal életre hívott műsorfolyam célja a néphagyomány megismertetése a járás lakosaival, így biztosítva annak továbbélését is.

A nemzetközi részvétel a nemzetek kölcsönös megismerését és elfogadását célozza meg a kultúra közvetítésével.

A nemzetközi folklórfesztivál külföldi vendégei a lengyelországi Boleslawiecből érkezett ZPIT Ziemi Boleslawieckiej folklórcsoport, a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes, a rigai Līgo Gyermek Tánccsoport valamint az olaszországi Apiro településről érkezett Urbanitas Folklórcsoport.

A négy külföldi formáció mellett tizenhárom szlovákiai tánccsoport és zenekar színesíti a tánckaravánt. A fellépők között találjuk a lévai Pitypang Gyermek Folklórcsoportot, a farnadi Kis Nádas Gyermek Folklórcsoportot, a zselízi Aprókincső Gyermek Néptánccsoportot és a Kincső Ifjúsági Néptánccsoportot, a palásti Búzavirág Folklór Csoportot.

Az egyes felvidéki csoportok néptánc koreográfiával készültek, ugyanakkor a palásti Búzavirág Folklórcsoport az egykori keresztelők hagyományát elevenítette fel. Ez adta meg a lévai gálaprogram keretét, melyben a többi néptánccsoport is bemutatkozott.

A hagyományokat követve a járás három városán kívül a falvakba is ellátogat a tánckaraván. Így Léva, Zselíz és Ipolyság mellett idén Garamkelecsényben (Hronské Kľačany) és Paláston is láthatták a fellépőket.

Voltak visszatérő csoportok, emellett több formáció első alkalommal vett részt a tánckaravánon. A Dunaújvárosi Vasas Néptáncegyüttes szintén első alkalommal lépett fel a fesztiválon. Mint megtudtuk, ez volt egyben az első felvidéki szereplésük is.

„A Dunaújvárosi Vasas Néptáncegyüttes ifjúsági és nagyegyüttes tizenkét párosával érkeztünk a fesztiválra. Célunk bemutatni a magyarországi néptánc jellegzetességeit” – nyilatkozta a Felvidék.ma kérdésére Szőke Genovéva, táncművész, tánctanár. „Sokszínű a történelmi Magyarország tánckultúrája, most somogyi, sárközi táncokat, keménytelki férfitáncot hoztunk, de Cinka Panna lánytánccal és huszár verbunkkal is kedveskedünk a nézőknek” – ezt már Suplicz Mihály, az ifjúsági és utánpótlás csoport vezetője mondta el portálunknak.

A tánckaraván szeptember 11-én vette kezdetét a lévai Dituria bevásárlóközpont épületében, ahol is a külföldi tánccsoportok mutatkoztak be. Csütörtökön délelőtt nevelőkoncert keretében a helyi alapiskolákban, köztük a Juhász Gyula Alapiskolában mutatkoztak be. Itt az iskolák tanulói számára tánclépéseket is oktattak.

A magyarországi vendégek az olasz csapattal egyetemben keresték fel a város egyetlen magyar alapiskoláját, a Juhász Gyula Alapiskolát. Ezzel kapcsolatban Szőke Genovéva kifejtette:

nagy örömmel fogadtak bennünket, a táncházba kisebb és nagyobb tanulók egyaránt bekapcsolódtak.

Csütörtökön este a garamkelecsényi kultúrházban zajlott a nemzetközi folklórfesztivál hivatalos megnyitója. Pénteken Léva városa következett. Délután a város központjában található Hősök terén mutatkoztak be az egyes nemzetközi csoportok. Majd a térről dobosok és mazsorett lányok által vezetett díszmenetben vonultak át a központtól nem messze lévő Junior Művelődési Központba, mely a gálaprogram helyszíne volt.

Szombaton délelőtt az ipolysági Honti Kulturális Napok keretében lépnek fel, majd délután Zselíz központjában kápráztatják el a közönséget. Vasárnap a palásti Szent György templomban tartott szentmisén vesznek részt s délután a kultúrházban szervezik meg az Ilyenek vagyunk nemzetközi folklórfesztivál tizenkettedik évfolyamának zárórendezvényét.