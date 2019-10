A biztosítótársaságokhoz folyamatosan érkeznek a kárbejelentések annak a viharos erősségű szélnek a nyomán, mely hétfőn végigsöpört Szlovákián. A szélvihar a vagyoni károkon kívül személyes sérüléseket is okozott, mi több, egy halálos kimenetelű balesetet is.

„A leggyakrabban megrongálódott tetőkről, letépett tetőpléhekről, s a kicsavart fák, letört faágak okozta károkról tesznek bejelentést“ – nyilatkozta az Allianz Biztosító szóvivője, Helena Kanderková. A Kooperativához Zuzana Wagnerová marketingigazgató tájékoztatása alapján kedd délutánig 25 kárbejelentés érkezett megrongálódott autókkal kapcsolatban,s a kifizetendő kártérítések összértéke várhatóan meghaladja a 30 ezer eurót.

A Generali ügyfelei ugyancsak tettek kárbejelentéseket a hétfői vihar következményeiről. „Eddig még nem túl sok bejelentés érkezett, de továbbiakra számítunk“ – nyilatkozta a SITA hírügynökségnek a Generali Biztosító szóvivője, Katarína Kukurová. Bejelentés érkezett hozzájuk például olyan káresetről, ahol a szél villanyoszlopokat csavart ki. Az Allianz kedden délelőttig valamivel több mint 50 magánvagyoni káresetet jegyzett, a legnagyobb károk értéke 5 ezer euró körül volt.

Az egyéni káresetek mellett az Allianzhoz több olyan bejelentés is érkezett, mely társasházakat érint. A magánházakat, lakásokat és lakótömböket érintő károk mellett gépjárműkárokat is jegyeznek. „Egy ügyfelünk olyan káresetről tett bejelentést, melynek során a gépjárművének a motorházfedele sérült meg annak következtében, hogy egy épületről leszakadt pléhlemez egyenesen a gépkocsijára zuhant. Egy másik esetben a szél fát csavart ki, mely egy arra haladó autóra esett. Ennek következtében a kocsi teljes eleje, oldala és teteje is megrongálódott. De letört faágakat is sodort a vihar parkoló gépjárművekre, roncsolva azok motorházfedelét, tetejét és egyéb részeit“ – számolt be Kanderková.

A lakásokon, házakon esett, vihar okozta kárigényüket a biztosítók a háztartás- és ingatlanbiztosításokon keresztül érvényesíthetik az elemi károkra vonatkozó szerződési feltételek szerint. A gépjárművekre vonatkozó kárigény érvényesítéséhez azonban szükséges, hogy a károsult rendelkezzen elemi károkra vonatkozó baleset-biztosítással.

Amennyiben a kidőlt fa, vagy letört ág balesetet, netán halálesetet okozott, az ilyen kárigényt baleset-biztosítási vagy életbiztosítási szerződés alapján lehet érvényesíteni a balesetekre, az azokból eredő tartós következményekre vagy halálos balesetekre vonatkozó rész alapján. Amennyiben a károsultnak nincs élet- vagy baleset-biztosítása, az ilyen kárigény érvényesíthető a vagyonkezelői felelősségbiztosítás alapján, legyen szó épületről, parkról, vagy közterületről, illetve az érintett okozott kárra vonatkozó felelősségbiztosítása szerint, esetleg polgári peres eljárással.

Amint az ügyfél tudomást szerez arról, hogy a viharos erejű szél kárt okozott neki, ezt haladéktalanul jelentenie kell a biztosítónak. A biztosító a károsulttól kéri a biztosítási kötvényének számát, a kár rövid leírását és egy telefonszámot, amelyen elérhető. A kárról fotódokumentációt is kell készíteni.

(Felvidék.ma/SITA/Webnoviny.sk)