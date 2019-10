Somorja városában új utcákat nevezett el az önkormányzat. Ez magában még nem kellene, hogy hír legyen. Viszont a hat új utcanév között felbukkant egy alig használt városrésznév, Becsked, valamint egy híres somorjai, Kunszt Károly neve is.

Kezdjük az elején. Somorja városa az utcák és egyéb közterületek megnevezéséről szóló, 9/2009 sz., többszörösen módosított önkormányzati rendelet értelmében július 26-án tette közzé azt felhívását, amelynek értelmében a város lakosai 2019. augusztus 16-ig tehettek javaslatot a Labyrint – Labirintus nevű lakópark új utcáinak megnevezésére.

A határidő lejártáig 14 javaslat érkezett az iktatóba, melyeket a város kulturális szakbizottsága tárgyalt meg augusztus 28-én, majd szeptemberben terjesztett a plénum elé.

Varjú Péter, a szakbizottság elnöke a samorin.sk weboldalnak elmondta, nem voltak könnyű helyzetben, ugyanis a bizottságra hárult az a feladat, hogy nevet adjanak az utcáknak. Hozzátette azt is, hogy a bizottságban már korábban is megfogalmazódott az az akarat, hogy ne kizárólag növényekről nevezzenek el utcákat, így a mostani döntésnél ezt is figyelembe vették. Az MKP-s képviselő elmondása szerint a szakbizottságban építő jellegű viták során, érvek és ellenérvek elhangzása mellett születtek meg a többség számára elfogadható javaslatok.

Méry János önkormányzati képviselő volt az a bizottsági tag, aki leginkább szorgalmazta, hogy Somorja új utcáit a város neves szülötteiről, vagy pedig egykori dűlőkről, helyi földrajzi-területi egységekről nevezzék el. Ilyen jellegű javaslatok egyébként a lakosság részéről is érkeztek, ráadásul több szlovák polgár is ezt ajánlotta.

„Nemcsak a Felvidéken, de Európa-szerte bevett szokás, hogy emléket állítunk az adott város híres szülötteinek. Ezért döntöttünk úgy, hogy a szóban forgó új családi házas negyed egyik utcáját egy híres somorjairól nevezzük el. Bár Zsigmond király mezővárosi rangot adott a városnak és Mátyás király is járt itt többször is, de egy félreeső, kisebb utcát nem akartunk ilyen jeles személyiségről elnevezni. Viszont jelezni szerettük volna, hogy ezen az úton szeretnénk elindulni, így a lakosság számára kevésbé ismert Kunszt Károlyra esett a választás” – nyilatkozta portálunknak a Via Nova Somorja elnöke.

Kunszt egyébként az ornitológia tudományának Európa-szerte elismert kutatója, szenvedélyes vadász és gyűjtő volt. Somorjai tudósként elsőként szerepelt az 1893-ban megalakult Magyar Ornitológiai Központban.

Munkáit jeles nemzetközi intézmények mellett a Szlovák Nemzeti Múzeumban is őrzik. Mindemellett sokoldalú tanítói és kántori munkát végzett a somorjai evangélikus hitvallású elemi iskolában. Somorja város kulturális életét színdarabok betanításával és dalárda szervezésével gazdagította.

„Ezzel a döntésünkkel a somorjai lokálpatriotizmust szeretnénk erősíteni. Ráadásul a javaslatokat a szakbizottság többi tagja is megfelelőnek találta, hiszen többen közülük már korábban is hasonló megoldást szorgalmaztak” – tette hozzá Méry.

Elmondása szerint a kultúrkomisszió egy olyan jegyzék összeállításán dolgozik, amely nemzetiségi vagy egyéb hovatartozás nélkül, de a Somorja érdekében kifejtett ténykedést figyelembe véve tartalmazni fogja azon személyek neveit, akik a városban utcanévadóként szóba jöhetnek.

A bizottság a továbbiakban ezt az irányt szeretné követni. Varjú Péter azt is elmondta, hogy szerinte ez a jegyzék még ebben az évben elkészülhet, így a képviselők akár már az év végén szavazhatnak róla.

Mivel az elnevezendő hat utca közül kettő már meglévő utcák folytatásának tekinthető, azok a Gabona – Obilná, illetve az Őszirózsa – Astrová elnevezést kapták, egyfajta kompromisszumos megoldásként. Az épülő családi házas lakónegyed további utcái pedig a következő neveket fogják viselni.

Gancsházai utca – Gančházska ulica, Becskedi utca – Becskedská ulica, Bodza utca – Bazová ulica, Kunszt Károly utca – Ulica Károlya Kunszta.

„Számolunk azzal, hogy lesznek, akik túl somorjainak, vagy túl magyarnak tartják majd az utcákat, ráadásul már most, pár héttel az elfogadásuk után érkeztek rosszalló e-mailek a városházára. Természetesen mindenkinek el szeretnénk mondani, célunk, hogy Somorja utcanevei végre Somorja történelmét is tükrözzék, mert a rendszerváltás óta ezt a témát sajnos hanyagolták. Ismerd a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn – mondta Széchenyi. Ebben az esetben is csupán erről van szó” – zárta le Méry János.

