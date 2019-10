A párkányi vegyes igazgatású gimnázium mindennapjairól ritkán olvashatunk. Pedig mint egy látogatás alkalmával kiderült, sokoldalú tevékenységgel gazdagítják diákjaik életét, látókörét. Szükségük lenne népszerűsítésre is, mert csaknem két évtizede – az Esztergomba vezető híd újjáépülése és a környékbeli szakközépiskolák megnyitása óta – nem túlzottan érdeklődnek a diákok gimnáziumaink iránt.

Ezt nagyon megérezték Párkányban is, ahonnan már kisiskolás szintről sok esetben az esztergomi vagy akár a budapesti szakközépiskolákba szélednek szét a diákok.

A sokszor nevet és igazgatót váltott, egykor jó hírű gimnázium idén 70. jubileumát ünnepli, amint azt megtudtam Mocsi Beáta igazgatónőtől.

1949-ben csak szlovák gimnázium nyílt, 1953-ban megnyílt a magyar is, mely önállóan 1961-ig létezett. 1961-től vegyes oktatási intézmény lett a középiskola. Az Általános Műveltséget Nyújtó Középiskola Párkányban az 1961-es év őszén vegyes igazgatás alá került. Azóta sajnos nemcsak a diákok létszáma, hanem az oktatás színvonala is egyre csökkent, nemcsak itt, másutt is. Ma már – mint minden gimnázium –létszámhiánnyal küzd.

Mocsi Beáta igazgatónő (2017-ben kerül az intézmény élére) pozitívan nyilatkozik az idei tanévkezdésről. Jelenleg 94 diák látogatja az iskolát. Ebből a magyar osztályokban 74-en, a szlovák osztályokban 20 diák folytatja tanulmányait. Az idei tanévben két szlovák első osztályt nyitottak.

A tanulók eredménye átlagosan javul, szép sikereket érnek el az ország határain belül és túl is a versenyeken, vetélkedőkön szereplő diákjaik.

Mindig vannak valamilyen témakörben kitűnt tehetséges tanulók, akikre méltán büszke az iskola, de a főiskolákon, egyetemeken is megállják helyüket a párkányi diákok.

Felsorolni is hosszú lenne a sok-sok eredményt, melyről az iskola oldalán olvashatunk. Viszont az idei tanév kezdetén az Anyanyelvi Alkotói Tábor szervezése olyan esemény volt az iskola életében és a városban, amelyre emlékezni fognak mind a diákok, mind az őket foglalkoztató pedagógus, Uzsák Éva is. Erről az egyik legtehetségesebb, a 10. Médiasztár országos verseny döntőjében az újságíró kategóriában 1. helyezett Vincze Melinda Erzsébet, II. C osztályos diák így írt:

„Elsőként az irodalom volt terítéken; Gál Tamás Jászai Mari-díjas színművész segítségével két, regionálisan hozzánk is kötődő nagy költő, Babits Mihály és Balassi Bálint verseit boncolgattuk, majd erre építkezve egy házi szavalóversenyt rendeztünk.

Ezt követően magukkal a költőkkel ismerkedtünk meg; elsőként a diákok által készített prezentációkon keresztül, majd utána „testközelből”. Kisvonattal átzötyögtünk a hídon, körbejártuk az esztergomi Babits- és Balassi-emlékműveket, ahol egy-egy verssel tisztelegtünk emlékük előtt, majd ezt követően ellátogattunk a Babits-emlékházba, ahol egykoron a költő és családja a nyarakat töltötte.

A második nap a népmese jegyében telt. Szeleczki Mónika mesemondóval beszélgettünk a népmesék fontosságáról és az életünkben elfoglalt szerepéről. Megismerkedtünk a tájainkra jellemző gyűjtésekkel, motívumokkal, illetve a népmesék keletkezéséről és azok valódi jelentéséről is képet kaptunk. Természetesen a mesélés sem maradhatott el, Mónika csodálatos előadásában két népmesét is meghallgattunk. A nap végén megemlékeztünk a párkányi Sebők Zsigmondról, majd az emléktáblája előtt felolvastunk pár részletet leghíresebb mesekönyvéből, a Dörmögő Dömötörből. A két nap alatt rengeteg olyan dolgot kaphattunk, amelyekre egy sima tanórán nem kerül sor” – szól a helyi tudósító tollából született élménybeszámoló.

További nyári balatonlellei sport- és egyéb közös élményekről szólnak a diákok beszámolói az iskolai lapban, vagy a dolgozatokban.

Maradandó nyári élményben volt része annak a húsz diáknak is, akik pedagógusaikkal háromnapos kirándulást tettek a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával a Bugacon megrendezett V. Ősök Napja rendezvényre.

„Lelket melengető élményben volt részünk, hiszen ez a rendezvény őseinknek, a magyar történelem nagy alakjainak állít emléket. Láthattuk a tradicionális seregszemlét, a harci bemutatókat, a lovas versenyeket és vetélkedőket, az íjászok programját. Megnézhettük a magyar-hun-avar örökséget bemutató kiállításokat, népzenei és magyar táltoszenei programokba hallgathattunk bele. Sétálhattunk a hatalmas jurtatáborban”.

Ez a program most, az iskolakezdés után egy versennyel, illetve vetélkedővel folytatódik, amelyben a diákok ismertetik élményeiket, ismereteiket az Ősök Napja programján szerzett tapasztalataik alapján.

Az igazgatónő arról is tájékoztatott, iskolájuk bekerült azon kilenc hazai középiskola közé, amely elnyert egy 120 ezer eurós projektet. Ennek keretén belül három év alatt egy teljesen új oktatási rendszer legújabb módszereivel oldhatják meg mind a pedagógusok képzését, mind a szaktantermek korszerűsítését, szinte minden szakterületen komoly fejlődési lehetőséget adva a diákoknak, pedagógusoknak (iskolai újság, felújítások, értő olvasás oktatása, biológiai, informatikai, pénzügyi, természettudományi ismeretek bővítése, fejlesztése, stb.)

Még hosszan sorolhatnánk az iskola eredményeit, nehézségeit szinte minden területen. Az igazgatónő bizakodó a jövőt illetően, s a kiragadott hírmorzsák is azt bizonyítják, hogy a magyar oktatási nyelvű gimnáziumoknak ma is van létjogosultságuk, legfőképpen a felsőfokú oktatási intézményekbe készülő diákok részére.