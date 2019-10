Iván Tamást, a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetségének elnökét kérdeztük az immár harmadik alkalommal Dunaszerdahelyen október 4-én, pénteken megrendezésre kerülő Vállalkozói Expóról.

Hogyan változott, fejlődött az évek tapasztalatai alapján a szervezés, illetve az expo elnevezése?

Az előző évektől eltérően idén az Expónak a MOL Aréna ad otthont Dunaszerdahelyen. Célunk, hogy ezentúl évente ezen a helyszínen rendezhessük meg. Június helyett idén októberben valósul meg a rendezvény. A vállalkozók visszajelzései alapján az évek során sikerült behatárolnunk jelentősebb rendezvényeink időpontját. Egy évre előre tervezünk, az Év Vállalkozója versenyhez és az Expóhoz igazítjuk a további rendezvényeink időpontját.

Az Expo elnevezése az idei évtől Felvidéki Vállalkozói Expo. A névből kikerült a „Junior” kifejezés, hiszen a szövetség életében is változás következik be. Mivel a szövetség az elmúlt 3 évben folyamatosan fejlődött, számos vállalkozó csatlakozott hozzánk, különböző szegmensekből. Ennek hatására, továbbá a nagy érdeklődésnek köszönhetően úgy döntöttünk, szintet lépünk: a szövetség megnyitja kapuit a 40. életévüket betöltött vállalkozók előtt is – arculatot vált.

Milyen szempontok alapján állították össze a programot?

A program minden évben egy-egy tematika köré épül. Idén az Expo témája: A kudarc ereje – Út a sikerhez.

Nincs siker kudarc nélkül. Az elhibázott lépések elemzése segít az újrakezdésben, és közelebb visz a kitűzött célhoz. A panelbeszélgetéseken olyan szlovákiai magyar vállalkozók vesznek részt, akik több évtizedes szakmai múlttal rendelkeznek, s ez a múlt nem csak sikerekről, hanem jócskán kudarcokról, nehézségekről is szólt. Vállalataik mégis máig sikeresek, fejlődőképesek és több tucat családnak biztosítják a mindennapi megélhetést.

Az Expo nyitóelőadója Ambrovics László, a Minit Slovakia s.r.o. fagyasztott pékárut gyártó és forgalmazó vállalat ügyvezető igazgatója.

A záró előadásban pedig Király Gábor 108-szoros válogatott kapus osztja meg szakmai tapasztalatait a közönséggel.

Hány kiállítót várnak? Az érdeklődés hogyan alakult az indulás óta?

A kiállítói helyek száma a helyszín elrendezése miatt korlátozott. Idén 45 kiállítónak tudunk felületet biztosítani termékeik, szolgáltatásaik bemutatásához. Az Expo meghirdetésétől kezdve hangsúlyoztuk, hogy időben jelentkezzenek a kiállítók. A helyek szinte azonnal beteltek, voltak sajnos olyanok is, akiknek már nem tudtunk kiállítói felületet biztosítani.

A rendezvény egyre nagyobb népszerűségnek örvend, a kiállítók Somorjától Királyhelmecig egész Felvidékről érkeznek, korosztálytól és vállalkozói szegmenstől függetlenül.

A kiállítók értékelésére is hangsúlyt fektetünk. A kiállítókat a szakmai zsűri és a közönség is értékeli. A zsűri fő szempontjai: a kiállítók standjának megjelenése, termékeik, szolgáltatásaik minősége, míg a látogatók 1-1 szavazattal értékelhetik az adott vállalkozóról kialakított összbenyomásukat. A kiállítók értékes díjakat nyerhetnek, többek közt mentorálást Wolf Gábor marketing tanácsadóval, szervezetfejlesztési tréninget Kelkó Tamás KKV specialista vállalkozásfejlesztővel, a vállalkozói szövetség mentorprogramjában való részvételt és VIP kártyát.

A vállalkozókon kívül kiket várnak az egész napos rendezvényre?

Az Expo célja, hogy minden évben találkozási lehetőséget biztosítson a szlovákiai magyar vállalkozóknak. Ennek keretében mintegy 45 felvidéki magyar vállalkozó termékeinek, szolgáltatásainak bemutatására kerül sor. A teljes lista megtekinthető a weboldalunkon.

A rendezvény kiemelt célja továbbá, hogy új üzleti kapcsolatok, együttműködések jöjjenek létre, ezért üzleti találkozóknak (B2B) is teret adunk. Az új üzleti kapcsolatok megteremtésének óhajára az érdeklődőknek már előzetesen, a vállalkozói szövetség webes felületén volt lehetőségük, ahol a vállalkozó jelezhette szándékát a személyes találkozásra az Expo kiállítóival.

Az Expo nemcsak üzleti kapcsolatépítésre alkalmas, hanem egyben szakmai rendezvény is. Király Gáboron és Ambrovics Lászlón kívül az előadók közt köszönthetjük majd Bilko Tamást (MIRKOM PLUS s.r.o.), Forró Krisztiánt (ABAmet, s.r.o.), Kanovits Zoltánt (Kanovits print s.r.o.) és Oros Csabát (Oros Optik, s.r.o.).

A teljes program elérhető ITT is. Az Expo véleményünk szerint a végzős diákok számára ugyancsak hasznos lehet, hiszen a legtöbb kiállító szívesen fogad a vállalkozásánál gyakornokokat, s ez az alkalom lehetőséget nyújt a személyes ismeretségek kialakítására.

A rendezvény mindenki számára díjtalan, viszont regisztrációhoz kötött.

Regisztrálni ezen a felületen lehetséges az Expo napjáig.

Az érdeklődők az Expón kívül hol léphetnek kapcsolatba Önökkel?

A szövetségnek havi szinten vannak rendezvényei, amelyeken szívesen látunk minden vállalkozót és vállalkozni vágyó fiatalt egyaránt. Dunaszerdahelyen és Komáromban év elejétől elindultak a vállalkozói reggelik, melyeket a helyi vállalkozók kéthetente szerveznek meg. Továbbá évente két alkalommal regionális klubtalálkozókra is sor kerül, melyeket a dél-szlovákiai régiókban szervezünk. Mindkét rendezvénysorozat kiváló alkalom arra, hogy az érdeklődők megismerjék a szövetség munkáját és a vállalkozók új üzleti kapcsolatokat alakítsanak ki egymás között.

További részleteket a weboldalunkon és a közösségi oldalunkon tudnak elérni az érdeklődők.

Aki a szövetséghez szeretne csatlakozni, az Expón a standunknál megteheti, valamint a weboldalunkon pár kattintással is regisztrálhat.

Kérdések esetén az info@vállalkozzokosan.sk e-mail címen érhetnek el bennünket.

Milyen információkkal tudják segíteni azokat a fiatalokat, akik vállalkozás indítását tervezik?

Három éve, a szövetség megalapítását követően elindítottuk tanácsadási programunkat. Könyvelői, pályázatírással kapcsolatos, jogi, marketing és arculattervezési témakörökben nyújtunk tanácsadást.

A program keretében a vállalkozó, illetve a vállalkozást indítani kívánó, kérdéssel folyamodhat bármely tanácsadóhoz, a tanácsadó pedig értesíti őt egy adott lehetőségről, megoldást keres a felvetett problémára.

Ez a program kizárólag a szövetség tagjai számára nyitott. Akinek még nincs vállalkozása, érdeklődőként regisztrálhat és természetesen a szövetség teljesértékű tagjaként tartjuk számon.