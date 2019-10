Gyönyörű napsütésben, kellemes őszi időben nyitotta meg kapuit a 473. Simon Júda vásár e hét péntekén. A vásár az ország legősibb vásárainak egyike, a legnagyobb területen fekszik, mintegy két km-es részt foglal magába. Ez évben több mint ötszáz árusnak, és 150 kézművesnek adtak engedélyt az árusításra.

Jó hangulatban, állandóan visszatérő vendégekkel, de újakkal is, és sok-sok remek és egyre értékesebb árukínálattal zajlik évente három napon át, a ma már szinte teljes egészében a kis-, és nagykereskedők sára.

A vásárra mindig is jellemző volt, még a múlt századokban is, hogy az egykori Nagymagyarország legészakibb és legdélibb tájairól is jönnek az árusok, a vásárosok.

Ma csakúgy mint régen (a határok száz évvel ezelőtti módosítása ellenére), találkozunk lengyel, cseh, egyre több magyarországi, észak-szlovákiai, de székelyföldi árussal is.

A vásár arculata azóta változott, s tartalmában lett értékesebb, mióta a város központjában a sétáló utca létrejött. Ide ugyanis a szervezők, már csak kézműves mestereket, portékákat engednek be. S itt a 150 kézműves között a tűzzománc ékszertől kezdve a kovácsoltvas gyönyörű apró míves és művészi használati eszközökön, a szebbnél-szebb kézimunka árun keresztül, szinte minden látható, válogatható, kapható. Aki évente visszajár a hangulatos vásárra, tapasztalhatja, hogy valóban van miből válogatni. Öröm az is, hogy egyre több a természetes alapú áru, pl. a gyerekeknek is a fajátékok.

Igaz az árak egyre magasabbak, de a gasztronómiai sátrak látogatottsága nem csökken. Ezekben az ízlésesen berendezett „rögtönzött” konyhákban mi szem-szájnak ingere a vadhúsoktól kezdve a diétás falatokig minden megkóstolható, mindenki pénztárcája szerint. S mindehhez a pálinkakóstolók, mézborok és IV. alkalommal a borutca is kínálja a finomabbnál finomabb nedűket. A borutca sátraiban a környék legjobb borait kínálják.

A város központjában lévő nagyszínpadi műsorokat is követhetik, élvezhetik az érdeklődők.

Péntektől szombatig nagy közönségsikerre számíthatnak a Hollóének Hungarica középkori zenéjükkel, a párkányi Jóvilágvan pop-rock együttes, a Little Symphony klasszikus zenét, könnyűzenét, filmslágereket tartalmazó műsorukkal. Szlovák szórakoztató és folklórcsoportok is fellépnek, és szombaton pedig a hazai száztagú citerazenekar mutatkozik be a nagyközönségnek.

S persze már hagyomány az indiai zenészek spontán három napon át tartó zenélése is.A szórakoztató ipar a Vadas fürdő területén várja az érdeklődőket.

A gyerekek szórakoztatása talán az egyik legdrágább lehetőség, ahogy panaszolták a szülők. A nem éppen veszélytelen óriás kerekek, hinták, a népes családoknál, bizony megterheli a pénztárcát.

A MA7 szerkesztősége is, munkatársaival három napon át várja az érdeklődőket a sátrukban. Viszont sokan hiányolták az eddigi vásárokon rendszeresen részt vevő MKP sátort.

Nos, ezzel a hangulatkeltő írással is jelezném, hogy az időjárás a vásárlátogatóknak, szolgáltatóknak kedvez. Érdemes kihasználni a lehetőséget, mert a párkányi vásár mind hangulatában, mind látogatottságában egyedi az ország ezen legnyugatibb csücskében.