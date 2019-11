Ipolysági, veresegyházi és Bystřice nad Pernštejnem-i fiataloknak szólt az a nemzetközi kortárssegítő konferencia, amelynek Ipolyság adott otthont. A november 19-én tizedik alkalommal megtartott rendezvény központi témáját az életviteli stratégiák képezték.

Mint Révész Angelika főszervező, az Ipolyság Város Pecsétje Alapítvány ügyvezetője a megnyitón kifejtette: a konferencián olyan témákat boncolgatnak, melyek a mai fiatal generációt érintik.

„Választ kaphatnak kérdéseikre, igazolást nyernek az elképzeléseikre, vagy bátorságot kapnak ahhoz, hogy kiszálljanak a hétköznapok szürkeségéből”

– emelte ki köszöntőjében. Hozzátette: a mai nap célja önmagunk felfedezése.

Pásztor Béla, Veresegyház örökös polgármestere hangsúlyozta, csodálatos a gondolat, hogy a fiatalokat összehozzák, hogy megismerjék egymást. „Európa egysége igazán akkor teremthető meg, ha az egyik ember, függetlenül attól, milyen nyelvet beszél, érti a másikat anélkül, hogy a nyelvét tudná. A mai találkozó ennek egy kis része, melyből felépül az egész” – hangzott el a Veresegyház polgármesterének köszöntőjében.

Štefan Gregor, Ipolyság polgármestere rövid köszöntőjében kitért arra, hogy a találkozó nemzetközi jellege egyedülálló az ismeretszerzés és a tapasztalatcserék színterén. Mint megjegyezte: az adott témákról nem csupán hallgatni kell az előadásokat, hanem a felmerülő kérdéseket meg is kell beszélni egymás közt.

A délelőtt folyamán a városháza színháztermében négy előadást hallhatott a fiatalság.

Strédl Terézia pszichológus, a Selye János Egyetem oktatója a boldogságról szólt. Mint mondta: a teljes élethez a testi egészség mellett fontos a lelki egyensúly is. Az elégedettségre törekedve boldogok lehetünk – vázolta fel a pszichológus. Szólt továbbá azon környezeti, illetve testi hatásokról, melyek hatással vannak a lelki egyensúlyunkra. Kiemelte az aktív pihenés jelentőségét, a környezettudatosságot és önmagunk mérgezésének az elkerülését.

Hana Peničková evangélikus lelkész az emberi értékekre, az önértékelésre építette előadását. Mint mondta: a hit megerősíti az értékkeresést. Isten számára mindannyian fontosak vagyunk, szeretetében osztozunk. A példaképek erősíthetik az önértékelésünket – jegyezte meg.

„Minden ember egyszeri és megismételhetetlen csoda”

– fogalmazott előadásában Beer Miklós nyugalmazott váci megyéspüspök. Elsősorban a közösségről, közösségi létünkről szólt. Mint felvázolta, az ember személyiségének három alapvető pillérje az önmagunkba vetett hit, a párbeszéd az embertársainkkal, valamint törődés másokkal. A párbeszéd az elfogadás és a megismerés eszköze is – szögezte le.

Hunčík Péter pszichiáter az egyén szempontjából járta körül a témát. Az előadásában többek között a ki vagyok, miért vagyok itt kérdésekre kereste a választ.

A konferencián természetesen szót kaptak a fiatalok is, akik az egyes tanintézmények képviseletében szóltak mások mellett a pályaválasztás nehézségeiről, felvázolták a mindennapjaik menetét, beszámoltak a stresszhelyzet kezelésének módozatairól. Ugyancsak szóltak a kihívásokról, valamint a felnőttekhez fűződő kapcsolatukról is.

Strédl Terézia a diákok rövid megszólalását követően kifejtette: az előadásokban elhangozott gondolatok visszacsengtek a fiatalok mondanivalójában, akiknek szükségük van tanácsra, eligazításra, támogatásra – véli a szakember, s ebben segítenek az ilyen jellegű rendezvények.

Az előadók többsége már visszatérő vendége a konferenciának. Beer Miklós is többedik alkalommal adott elő a fiataloknak.

„Remek kezdeményezésnek tartom a konferenciát, a mostani téma eligazításként szolgál gyorsan változó világunkban. Fontos, hogy a fiataloknak legyenek szilárd pontjaik, kapaszkodóik, hogy el ne sodorja őket az élet. Ugyanakkor segít a jövőbeni kihívásokra való felkészülésben” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak a nyugalmazott megyéspüspök.

Mint hozzátette:

Mi, felnőttek odafigyelünk és számítunk rájuk, meghallgatjuk őket, valamint próbálunk segíteni is nekik.

A veresegyházi és a Bystřice nad Pernštejnem-i fiatalok kedden délután Ipolyság nevezetességeivel és intézményeivel ismerkedtek. A nemzetközi csapat szerdán a közeli Selmecbánya látványosságait tekinti meg. Mindeközben jut elegendő idő a barátkozásra, beszélgetésekre, tapasztalatcserése.

A kezdeményezés 2003-ban indult Vácról, Ipolyság immár tizedik alkalommal adott otthont az eseménynek. A konferencia a kezdetektől fogva nemzetközi jellegű volt, az anyaországi fiatalok mellett az Ipoly menti város diáksága is képviseltette magát rajta. Idővel fokozatosan kibővült, a város középiskoláinak testvérintézményei is bekapcsolódtak a rendezvénybe. A szervezők minden alkalommal igyekeznek magyarországi, felvidéki magyar, illetve szlovák szakembereket is megszólítani. Így az idők során a hallgatósság mellett az előadók köre is nemzetközivé bővült.

Az eseményfolyam az Ipolyság Város Pecsétje Alapítvány és Ipolyság város közös szervezésében valósult meg.