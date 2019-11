Három éve, pontosan ezen a napon avatták fel a Mátyás király somorjai szobrát, melyről portálunk számára személyesen Pogány Erzsébet írt tudósítást. A szoboravatás ellen a helyi szlovák portálon a betelepült szlovákok szó szerint fellázadtak, így több szervezet, többek között a Csemadok is nyilatkozatban jelezte, támogatja a Somorján felállítandó Mátyás szobrot, az október 27-i testületi ülésen pedig Kovács Koppány interpellált az üggyel kapcsolatban.

Horváth László a három évvel ezelőtti ünnepi beszédében is elmondta, hogy az igazságos király 1466. november 9-én érkezett először Somorjára, ahol két napot töltött el seregének egy részével. Itt-tartózkodásának ékes bizonyítéka két innen keltezett levele. Ráadásul a király nemrégiben (2011-ben) összeállított legújabb útikönyvének tanúsága szerint az uralkodó nem egy alkalommal, hanem kétszer járt Somorján.

„A második, egynapos látogatásának időpontja 1469. október 7-e volt. A városunkban eltöltött napot megelőzően Budáról indulva Esztergomban, majd Megyeren tartózkodott, Somorja után pedig Pozsonyba, Nagyszombatba, majd Uherský Brod felé folytatja útját. Eszerint megállapíthatjuk, hogy városunk másodjára a Podjebrád elleni keresztes hadjáratot vezető magyar király egyik hazai állomása volt” – állapította meg beszédében Horváth László.

Somorja város kulturális szakbizottsága úgy döntött, hogy idén első ízben szervez koszorúzási ünnepséget a három éve felavatott szobornál. A megemlékezés november 8-án, reggel 9-kor kezdődött, a bevezetőben Szabó Arnoldnak, a Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola tanárjának reneszánsz gitárjátéka köszöntötte az egybegyűlteket, majd az iskola tánctagozatos diákjai következtek, akik reneszánsz táncokat adtak elő. Ezután Bándy Gyurika és Lengyelová Ela, a Corvin Mátyás és a Bél Mátyás Alapiskola tanulói adtak rövid műsort. Az egybegyűlteket Varju Péter, a somorjai képviselő-testület kulturális szakbizottságának elnöke köszöntötte.

Városunk polgármestere, Orosz Csaba beszédében egyebek mellett kitért arra, milyen körülmények között állított szobrot a város az egykori uralkodónak három évvel ezelőtt, 2016 novemberében.

„Jól emlékszem, mennyi kétkedés fogadta az ötletet. Vajon tényleg olyan fontos volt számunkra Mátyás király, hogy bronzba kell öntenünk? Ahogy akkor is, most is csak azt tudom válaszolni, hogy igen. Corvin Mátyás személyében egy olyan uralkodót tisztelhetünk, aki a rábízott országot és népet a legjobb tudása szerint, az egyenlőség elvét szem előtt tartva igyekezett kormányozni, s megteremteni számára a szellemi gyarapodáshoz szükséges feltételeket. Példája hazaszeretetre, a közösség megbecsülésére és gyarapítására tanít, s ezek azok az értékek, amelyeket Somorja önkormányzata is magáénak vall” – mondta Orosz Csaba ünnepi beszédében.

A Corvin Mátyás Alapiskola igazgatója, Mészáros Péter példaként állította a diákok elé az egykori királyt: „Ha legközelebb megpillantjátok ezt a szobrot, gondoljatok arra, hogy egy olyan vezetőt, olyan királyt láttok, aki nagyra tört, alkalmas volt álmai elérésére, hatalmas sikerre vitte azokat, és mi ennek a teljesítménynek köszönhetjük, hogy itt és így élhetünk. Teljesen mindegy, hogy az anyanyelvetek magyar, vagy szlovák.”

„A mai megemlékezéssel hagyományt szeretnénk teremteni, melynek célja, hogy egy történelmi személyiségen keresztül – aki jelentős szerepet játszott a Magyar Királyság és Somorja életében is – erősítsük az egymás közti elfogadást és a megértést fiataljaink körében. Büszke vagyok arra, hogy az általam vezetett bizottság ilyen kezdeményezést indított, és nagyon örülök annak is, hogy sok pozitív vélemény jutott el hozzám a megemlékezés után. A bizottságban úgy döntöttünk, hogy az egyes iskolákból azokat az évfolyamokat hívjuk meg, melyek Mátyás királyról és koráról tanulnak éppen, hogy minél jobban belevésődjön a lelkükbe és elméjükbe az igazságos király élete, cselekedetei és legendája” – nyilatkozta portálunknak Varju Péter, a kulturális bizottság elnöke.

Lebó Ferenc győri szobrászművész alkotásánál Somorja önkormányzata, a magyar és a szlovák tannyelvű alapiskolák és gimnáziumok, valamint a művészeti alapiskola képviselői helyezték el koszorúikat. Reméljük, az eseménynek jövőre is lesz folytatása.