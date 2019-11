Ahogy közeledik a karácsony, az embereken úgy tör ki egy különös, járványszerű őrület, amit most nevezzünk csak nagy vásárlási láznak. Ezt a kollektív őrületet táplálják azok a reklámok is, amelyek ilyenkor minden csatornából bombáznak minket, kihagyhatatlan ajánlatokkal kecsegtetve.

Sőt, a kereskedők még rá is tesznek erre az őrületre a Black Friday nevű szertartással, ami nyílt felszólítás arra, hogy áldozzunk mammon oltárán. Mielőtt azonban önfeledten belevetnénk magunkat az árleszállítások világába, és gondolkodás nélkül megvennénk mindent, ami úgyis csak a házi lomtárunkat fogja gyarapítani, jó, ha belegondolunk valamibe.

Éspedig abba, hogy ezeket a hihetetlen akciókat az teszi lehetővé, hogy valakik a világ másik felén – jobbára Ázsiában – rabszolgamunkában varrják, bányásszák, gyártják azokat a cikkeket, amihez mi 60-70, sőt, 80 százalékos engedménnyel jutunk hozzá.

Tegyem hozzá, vérlázító körülmények között kénytelenek dolgozni, amiért Európában a szakszervezetek az utcára vinnék a tagjaikat.

A hirdetéseket és a hihetetlen engedményeket látva az ember önkéntelenül is kalkulálni kezd, és el nem tudja képzelni, hogy ilyen nyomott árak mellett még haszna is legyen valakinek. Főleg, ha még abba is belegondolunk, hogy ennek az árunak még a fél világot is meg kell kerülnie, hogy eljusson ide. Meg kell utána fizetni a vámot, adót…

Nyilvánvaló, hogy ebben a folyamatban az egyik láncszem nagyon rosszul jár. Az is biztos, hogy ez nem a kereskedő, aki a „tápláléklánc” tetején van. Rövid töprengés után arra is rájövünk, hogy ez csakis a legkiszolgáltatottabb szereplő, a dolgozó lehet, aki éhbérért kénytelen robotolni.

Tiltakozni pedig nem tud, mert a háta mögött tízen várakoznak, hogy a helyére lépjenek. Lelkiismeretlen üzletemberek pedig ezt használják ki, mikor a nagyobb profit reményében ilyen országokba helyezik ki a termelést. És ennek a kizsákmányolásnak bizony mi is a részesei vagyunk, azzal, ha megvesszük ezeket a gyanúsan olcsó termékeket. Ezért aztán a szeretet ünnepe előtt jó lenne abba is belegondolni, hogy mi kerül a fa alá!