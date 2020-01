A magyar férfi vízilabda válogatott, Oroszországot 14-10 arányban legyőzve bejutott a budapesti rendezésű vízilabda Európa-bajnokság elődöntőjébe. A fiúk győzelmével immár mindkét hazai csapat a legjobb négyben! A szlovák férfi vízilabda válogatott a 14. helyen végzett az Eb-n.

A mérkőzést Nagy Viktorral a kapuban kezdte a magyar csapat. Az első támadás jogát az oroszok szerezték meg, azonban Nagy Viktornak köszönhetően nem adtak gólt. A mérkőzés első találatát a 2. percben Zalánki Gergő jegyzi. Sajnos azonnal jött az orosz válasz, Daniil Merkulov egyenlített. Manhercz Krisztián és Angyal Dániel góljával már kettőre nőtt a különbség. A negyed hátralevő részébe még egy orosz szépítés fért bele. A sípszó után az állás 3-2 volt.

A második játékrészben, a ráúszásnál Zalánki Gergő szerezte meg a labdát. A támadásból nem született gól. Vámos Márton lövését hárította az orosz kapus. Vámos második messziről érkező bombája már védhetetlennek bizonyult. Daniil Merkulov újfent betalált és szépített Oroszországnak. Sajnos Nikita Dereviankin találatával kiegyenlítettek. Nagyjából fél percig maradt egyforma az állás. Először Zalánki, majd Vámos is megszerezte második gólját. Újra két góllal vezetett Magyarország. A mérkőzés utolsó percében, Iván Nagaev beállította a félidő végeredményét. Magyarország 6 – 5 Oroszország.

A harmadik játékrész első két percében két gyors magyar gólra egy orosz gól volt a válasz. Erdélyi Balázs 6 méteres távolságból szerzett bődületes bombagóljával először lett háromgólos a hazai vezetés. Varga Dénes csapatkapitány a játékrész során két büntetődobási lehetőséget is kapott. Az elsőt értékesítette, viszont a második próbálkozást az orosz hálóőr sikeresen hárította. A negyed hátralevő részében a négygólos hátrányból kettőt tudtak lefaragni az oroszok. Az állás az utolsó negyed előtt 10-8.

Az utolsó játékrészben, Manhercz Krisztián sprintje után azonnal emberelőnybe került a magyar csapat. Ivan Suchkov megszerezte harmadik személyi hibáját, így számára véget is ért a mérkőzés. Az emberelőnyt Hárai Balázs értékesítette, ismét háromgólosra módosítva a magyar vezetést. Ezután Manhercz Krisztián és Varga Dénes is megszerezte a harmadik találatát, a mérkőzés folyamán először ötre növelve a különbséget, amikor is emberelőnyből szépítettek az oroszok. Pohl Zoltán is bepirosodott, így számára is véget ért a mérkőzés. Konstantin Kiselev az utolsó perc elején ugyan szépíteni tudott, de a mérkőzés utolsó gólja a hazai csapaté lett. Jansík Szilárd góljával meg is született a végeredmény. Magyarország 14 – 10 Oroszország.

A szlovák férfi vízilabda-válogatott a tegnapi nap folyamán Franciaországgal mérkőzött meg a 13. helyezésért. A mérkőzésen 6-9 arányban alulmaradtak a franciák ellen, így a szlovák férfiak a 14. helyen zárták a 34. LEN Vízilabda Európa-bajnokságot.

A nap meglepetése, hogy az utóbbi négy Európa-bajnokságot megnyerő Szerbia a negyeddöntőben 5 méteres párbaj során kikapott Spanyolországtól, így egészen biztos, hogy új nemzethez kerül az idei trófea.

A magyar fiúkat legközelebb holnap láthatjuk, amikor a döntőbejutásért szálnak majd harcba. Az ellenfelük az elődöntőben Montenegró lesz. A mérkőzést 19 órától lesz megtekinthető élőben a Duna Arénában, illetve az M4 sport tévécsatornán.

Ma újra a női mezőny méretteti meg magát. A magyar női vízilabda-válogatott Spanyolország ellenében száll harcba. A mérkőzést 19 órától élőben közvetíti az M4 sport. A szlovák lányok 16 órától elődöntőt játszanak az 5-8. helyért.

Magyarország–Oroszország 14-10 (3-2, 3-3, 4-3, 4-2)

Vezette: Koryznia (lengyel), Schwartz (izraeli)

Magyarország: Nagy V. – Zalánki 2, Vámos 2, Pohl, Erdélyi 1, Varga D. 3, Mezei.

Csere: Angyal 2, Manhercz 3, Hosnyánszky, Jansik Sz., Hárai 1.

Szövetségi kapitány: Märcz Tamás Oroszország: Statsenko – Ashaev 1, Merkulov 3, Nagaev 1, Bychkov, Lisunov, Shepelev. Csere: Suchkov, Vasilev, Dereviankin 1, Kharkov 1, Kiselev 3.

Szövetségi kapitány: Sergey Evtsigneev

A nap egyéb eredményei

Döntő a 15. helyért: Málta–Hollandia 9-19 (2-5, 2-5, 2-4, 3-5)

Döntő a 13. helyért: Szlovákia–Franciaország 6-9 (0-2, 1-4, 3-1, 2-2)

Elődöntő a 9-12. helyért: Törökország–Grúzia 6-12 (1-4, 2-2, 1-4, 2-2)

Elődöntő a 9-12. helyért: Németország–Románia 15-10 (5-1, 2-5, 5-1, 3-3)

Negyeddöntő: Olaszország–Montenegró 8-10 (3-3, 3-4, 1-2, 1-1)

Negyeddöntő: Szerbia–Spanyolország 9-10 (2-1, 1-4, 2-1, 1-0, büntetők: 3-4)

Negyeddöntő: Horvátország–Görögország 14-11 (6-3, 4-3, 3-3, 1-2)