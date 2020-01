A magyar férfi vízilabda-válogatott hibátlan teljesítménnyel megnyerte a 34. LEN Vízilabda Európa-bajnokságot. A magyar fiúk a döntőben 14-13 arányban, 5 méteres büntetőpárbajjal, Spanyolország válogatottját győzték le. A ma este megszerzett győzelem immár a 13. Európa-bajnoki aranyérme a magyar férfi vízilabda szakosztálynak.

A mérkőzés első ráúszásánál a spanyolok szerzik meg a labdát. Az első támadás alkalmával azonnal emberelőnybe kerülnek és kihasználva azt, megszerzik a mérkőzés első gólját. Hazai egyenlítés a második percben: Zalánki Gergő 6 méterről talált be. Nagy Viktor két bravúros védése ellenére is két spanyol gól következett. Két perccel a játékrész vége előtt kétgólos a magyar hátrány.

Gyenge támadójátékkal kezd a hazai csapat, már három emberelőnyt is elszalasztottak.

Az első játékrész végén Pohl Zoltán megszerzi a második kiállítását, szerencsére nem születik újabb spanyol gól. Az első játékrész végén az állás 1-3.

A második játékrész elején a hazai csapat a gyorsabb. Az első támadás során emberelőnyhöz jutunk, amit ismét kihagyunk. Angyal Dániel távoli bombával szépít. Ami elöl nem megy, azt Nagy Viktor próbálja kompenzálni, újra véd egy hatalmasat. Magyar emberelőny, Märcz Tamás időt kér. Tökéletes időzés, hiszen a pihenő után Zalánki töri át a spanyol gólvonalat. Megszerzi második találatát és egyenlít Magyarországnak. Góóól! A csapatkapitány megszerzi a vezetést. Varga Dénes egy pimasz 6 méteres lövést vált góllá. Egy perccel a vége előtt spanyol büntető következik. Granados Ortega Alvaro 5 méteres lövése a vízről a kapufára pattan. Nincs gól. A félidőben az állás. Magyarország 4 – 3 Spanyolország.

A harmadik játékrészt újfent a hazai csapat kezdheti, Vámos Marci lövése elzúg a kapu mellett. A kimaradt helyzet után Spanyolország egyenlít. Vámos most nem lő mellé. Emberelőnyből visszaszerzi a hazai vezetést.

A hangulatra ma tényleg nem lehet panasz. Egy gombostűt sem lehet leejteni a megtelt lelátókon.

Három perccel a harmadik játékrész vége előtt spanyol egyenlítés. Szerencsére nem élvezhetik sokáig az egált, Manhercz Krisztián iratkozik fel a góllövők listájára. A másik oldalon ismét Nagy Viktor kezében akad el a spanyol próbálkozás. Az állás az utolsó játékrész előtt 6-5.

A mérkőzés utolsó negyede úgy kezdődik, mint az első. A spanyol labdaszerzésből nem születik gól. Sajnos a második spanyol roham már eredményes. Nagy Viktor ugyan beleér a labdába, de azt sajnos nem tudja megállítani. Magyar előny és egy Dumi-bomba! Varga Dénes nem tétlenkedik, az emberelőny első másodpercében hatalmas gólt szerez. Másik oldalon Pohl Zoltán megszerzi harmadik személyi hibáját, így cserével elhagyja a medencét. Az előnyt kihasználva egyenlít Spanyolország. Egy magyar előnyt kihasználva Manhercz Krisztián megszerzi második találatát. Ismét jön a spanyol egyenlítés. Góóól! Hárai Balázs centerből csavar a spanyol kapuba. Egy gólos hazai vezetés 3 perccel a lefújás előtt.

Két perc van vissza, amikor időt kér a spanyol edző. Sajnos ez az időkérés sem ment kárba … Spanyolország egyenlít három támadóidőre a vége előtt. Utolsó perc. A spanyol center fölé lő. A hazai csapat támad, kimarad a lövés. 15 másodperc van vissza, amikor megúsznak a spanyolok és Nagy Viktor megfogja! A rendes játékidőnek vége.

Az állás 9-9, jöhet az 5 méteres párbaj.

Varga Dénesé az első lehetőség. Gól!

Spanyol lövés is betalál.

Vámos Marci is belövi!

Spanyol gól.

Manhercz Krisztián is betalál!

Spanyol gól.

Hosznyánszky Norbert lövése is a kapuban.

Spanyol gól.

Zalánki Gergő is eredményes!

FOGEL SOMA hatalmasat véd. Európa-bajnok Magyarország!

Magyarország győzelme a 34. LEN Vízilabda Európa-bajnokságon már a 13. Eb-diadal a magyar vízilabda történelme során.

Magyarország a győzelemmel megerősítette első helyét az összesített éremtáblán, amelyen a jelenlegi állás szerint 13 arannyal, 6 ezüsttel és 6 bronzzal szerepel.

A 2022-es vízilabda Európa-bajnokságok Horvátországban, Split városában fogják megrendezni

A nap egyéb eredményei

Döntő a 7. helyért: Oroszország-Görögország 9-11 (2-2, 2-3, 3-3, 2-3)

Döntő az 5. helyért: Olaszország-Szerbia 7-8 (2-3, 4-1, 0-2, 1-2)

Bronzmérkőzés: Montenegró-Horvátország 7-8 (1-3, 1-2, 4-1, 0-0)