Tavaly ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját a Palóc Társaság, amely 24. alkalommal hirdetett pályázatot a magyar kultúra napja tiszteletére. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2020. január 19-én került sor Budapesten a Magyarság Házában, a Duna Palotában.

A 89 beérkezett pályamű közül a szakmai zsűri az ajnácskői Szepessy Anna dolgozatát kiemelt első helyezéssel díjazta. Az alábbiakban a Füleki Gimnázium harmadikos diáklányával készítettünk villáminterjút.

Először vettél részt a pályázaton?

Igen, és voltaképp ez az első ilyen típusú pályázat, amelyen részt vettem. Bár régóta keresek hasonlót, mert nagyon szeretek fogalmazni.

Melyiket választottad a megadott nyolc téma közül?

Sokáig gondolkoztam, hogy mit válasszak, mert több téma is nagyon tetszett. Végül az első mellett döntöttem, így kapta a munkám a téma neve után az Itt az én világom címet.

Milyen reményekkel utaztál Budapestre az eredményhirdetésre?

Erre a kérdésre nem egyszerű válaszolni. Az egyik pillanatban szárnyaltam, majd a következőben már úgy éreztem minden értelmét vesztette. Szeretem azt érezni, hogy a legtöbbet hoztam ki magamból, de ilyen esetekben, mint ez a pályázat, ahol választani kell, könnyen elbizonytalanít a gondolat, hogy egy másik témában jobban ki tudtam volna bontakozni. Úgy éreztem, ez a pályázat sorsdöntő lehet, mert ez az első komolyabb visszajelzés, már ami az irományaimat illeti.

Milyen érzésekkel vetted át a kiemelt első helyezéssel járó díjat?

Eléggé kavarogtak bennem az érzések, gondolatok. Megkaptam a visszajelzést, amire vártam, de nem igazán tudtam hirtelenjében mit kezdeni vele. Aztán végül a család, a barátok, mai és egykori tanáraim visszajelzéseit hallva tudatosult bennem, és kezdtem végre igazán örülni a dolognak. Az is nagyon jól esett, hogy azok a tanárok is örültek az eredményemnek, akik az ajnácskői alapiskolában tanítottak, hiszen ezt az elismerést nem kis részben nekik köszönhetem, tőlük kaptam meg az alapokat, melyekre azóta is építkezem. Külön köszönettel tartozom Szvorák Zsuzsanna tanárnőnek, amiért olyan régóta támogat az írásban.

Sokoldalúságodat bizonyítja, hogy már korábban is számos különféle versenyen, vetélkedőn vettél részt. Hol és milyen eredményekkel?

Az első meghatározóbb versenyem talán épp a Zrínyi Ilona Matematikaverseny volt, ahol a közép-szlovákiai mezőnyben a 2. helyen végeztem, de idén részt vettem a Matematikai Olimpián is, bár még nem tudom, milyen eredménnyel. Csapattársaimmal indultam a Füleki Gimnáziumban minden évben megrendezésre kerülő Természettudományi Triatlon elnevezésű országos versenyen is, de több Kárpát-medencei történelemversenybe is bekapcsolódtam. Ezeken kivétel nélkül háromfős csapatok tagjaként vettem részt. Döntőbe jutottunk a Lakitelki Népfőiskola által megrendezett történelmi vetélkedőn, a Cultura Nostra, illetve a Gloria Victis elnevezésű történelemversenyeken, majd a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma által szervezett „II. Rákóczi Ferenc, az államférfi” című vetélkedő felvidéki fordulójából sikerült elsőként továbbjutnunk a sárospataki döntőbe, ahol végül a 4. helyen végeztünk.

Kedvteléseid?

Kicsi korom óta nagyon szeretek írni. Ezenkívül sokat olvasok, rajzolok, de például a tanulás, új dolgok megismerése is a hobbim. Nagyon szeretek kötni, zongorázni, énekelni és a logikai feladványokat is kedvelem.

Jövőre érettségizel. Milyen pályára készülsz?

Legnagyobb sajnálatomra, erre a kérdésre nem tudok választ adni. A Füleki Gimnáziumban a technikai irányzatot választottam, de korántsem vagyok meggyőződve arról, hogy tényleg ezzel akarok foglalkozni. Igazából elég sok minden megfordult már a fejemben, de jelenleg az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy a közgazdaságtant választom. Viszont bárhogy alakuljanak is a dolgok, az írásról semmi esetre sem szeretnék lemondani.