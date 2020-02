A rendőrség biztonsági intézkedéseket vezet be a február 29-i parlamenti választásra. Növelik a járőrök számát, akik figyelemmel kísérik az előkészületeket, és végig a helyszíneken lesznek – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Denisa Bárdyová rendőrségi szóvivő.

„Óvintézkedéseket vezettünk be, hogy megelőzzük a rendbontásokat, valamint hogy védjük az emberek életét, egészségét, vagyonát, és a közvagyont”– mondta Róbert Bozalka tábornok, az országos rendőrfőkapitány helyettese.

A bűnügyi rendőrök is járőrözni fognak. „A pirotechnikusok és a rendőrség speciális egységei is készenlétben lesznek” – mondta Bárdyová. A szóvivő hozzátette, több rendőr fog járőrözni a szavazóhelyiségeknél is. Azokat az épületeket, ahol a voksolást tartják, átvizsgálják a rendőrség pirotechnikai szakértői is.

Ellenőrzik a járási és a kerületi választási bizottságok, valamint az Országos Választási és Pártfinanszírozást Ellenőrző Bizottság székhelyét is. A szóvivő elmondta, a rendőrség szorosan együttműködik majd a választási bizottságok elnökeivel.