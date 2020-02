A 15. évfolyamához és 77. számához érkezett a 2 500 példányban megjelenő Királyhelmeci Nézetek, a Királyhelmeci Városi Hivatal kéthavonta megjelenő kétnyelvű tájékoztató lapja. Az idei első számot a napokban kapják kézhez a királyhelmeciek, amely nemcsak az elmúlt hónapok eseményeiről ad számot, hanem össze is foglalja a 2019-es esztendőt.

„Egyesek alaptalanul azzal vádoltak, hogy lapunk tavalyi, karácsonyi számában bújtatott kampányt folytattam. Hogy ne érhessen ez a vád, a választások előtti Királyhelmeci Nézetek címlapján most vezércikk helyett egy képes összeállítást közlünk a város elmúlt évekbeli fejlesztéséről. Arra kérem Önöket, hogy 2020. február 29-én éljenek állampolgári jogaikkal, és vegyenek részt a választásokon!” – olvashatjuk a címlapon, de nemcsak az első oldalon találkozhatunk képriporttal, a lap három oldalon közli a tavalyi Tóthpál Gyula Fotópályázat legjobb alkotásait, sőt már a jubileumi, ötödik évfolyamot is meghirdették, amelyre június 30-ig lehet nevezni.

Mivel a lap az idén most jelenik meg először, röviden, számadatok segítségével összegzik a 2019-es esztendőt is. Királyhelmecen 2019-ben 369 születési bizonyítványt állítottak ki, ami 39-cel több, mint egy évvel korábban. Közülük 69 királyhelmeci; 28 kisfiú és 41 kislány. A királyhelmeci újszülöttek száma az előző évhez képest eggyel csökkent. Tavaly a fiúnevek közül a Dominik, a Dávid, az Alex, a Noel, az Olivér és a József voltak népszerűek, míg a lányok esetében a Hanna, a Jázmin, a Vivien és az Emily nevek voltak felkapottak. Tavaly 42 pár mondta ki a boldogító igent Királyhelmecen, ebből 21 párnak templomi esküvője volt. Királyhelmecen tavaly 7 külföldi polgár is házasságot kötött. A városban regisztrált elhalálozások száma tavaly jelentősen csökkent, 2017-ben 244-en, 2018-ban 221-en, 2019-ben pedig 207-en haltak meg. Néggyel volt több az elhunytak száma a születettekénél. 2019-ben újabb 112 polgár jelentett be állandó lakhelyet városunkba, míg 123-an kijelentkeztek Királyhelmecről. A legidősebb lakos jelenleg egy 98 éves hölgy, a királyhelmeciek átlagéletkora 40,09 év.

A 77. számból sem maradhatnak ki a helyi oktatási intézmények beszámolói, s köszöntik a város legidősebb lakóit is. Megtudhatjuk, hogy több pályázatot is benyújtott a város, így akár újabb kétmillió eurót is nyerhetnek különböző projektekre, így gyűjtőudvart terveznek a szelektív hulladék tárolására, de megújulhat a Lorántffy-kastély, s annak parkja is. Elfogadták a város költségvetését is, amely egyaránt 11,031 milliós bevétellel és kiadással számol.

Beszélgetést olvashatnak Fekete Krisztián Petőfi-ösztöndíjas népzenésszel, aki a Pro Cultura Imregh Polgári Társulás jóvoltából tevékenykedik a régió iskoláiban, s bemutatják a Tempora Orientia – A Jövő Nemzedékek, Dél-Zemplén Kultúrájáért és Fejlődésért Polgári Társulást, amely számos érdekes programot bonyolít le a bodrogközi településeken. A lap sportrovatában értékelik a királyhelmeci futballcsapatok őszi tevékenységét, s beszámolnak Nagy Norbert sikeréről, aki ősszel a Tirpák Cross versenysorozat ötödik évfolyamán az első helyen végzett.