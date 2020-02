Duplaszámmal indított a Füleki Hírlap 16. évfolyama, amely 2019 decemberének és 2020 januárjának az eseményeit összegzi, ahogy összegez Agócs Attila polgármester, Titton Viktória és Illésné Kósik Andrea is. A lap 3 700 példányban minden füleki háztartásba ingyenesen jut el, de elolvasható és ide kattintva letölthető is.

„Az elmúlt másfél évet a város fejlődésében az utóbbi idők egyik csúcskorszakaként értékelem. Szeretnénk ezt tovább folytatni, az elkövetkező időszakban azonban a tervkészítések és előkészületi munkák sokasága vár ránk, melyek megvalósítása csak a további években várható” – értékeli a mögöttünk hagyott 2019-es esztendőt Agócs Attila, aki a legfontosabb tavalyi eredmények közé sorolja a városi művelődési központ felújítását (ha semmi sem jön közbe, akkor februárban átadják a színháztermet is, ahol a technika is megújul), a városi piaccsarnok átadását (erről külön cikkben számolnak be), a váralja elkezdődött teljes körű megújítását, a két óvoda rekonstrukcióját, az inkluzív oktatás elindítását a Mocsáry Lajos Alapiskolában, a tűzoltószertár felújítását, egy gyorsbevetésű tűzoltókocsi beszerzését, egy inerthulladék-lerakóhely létrehozását, 19 új kamera felszerelését, de szól az igen gazdag kulturális és sportéletről is. 2020-ban kerékpárutat szeretnének kiépíteni, folytatják a váralja kiépítését, elkezdik az idősek napközi otthonának a létrehozását s az egykori Kovosmalt egy részének a revitalizását.

A lap megidézi a karácsonyi hangulatot, a város bálját, de megtudjuk, januártól megváltozott a parkolási rendszer, ahogy azt is, mely civil szervezeteket támogatja az idén a város, s olvashatnak a 2020-as költségvetésről, amelyet a decemberi testületi ülésen fogadtak el, s amelyről szintén részletes beszámolót közölnek.

A város képviselői közül ezúttal az új képviselőnek számító Flachbart Ladislavot mutatják be, aki a közrendvédelmi és közlekedési bizottság elnöki tisztét is ellátja. Az Érdekel a véleményük rovatban legutóbb a fejlesztésekről volt szó, az aktuális téma pedig a sport. Az elmúlt években a város fejlesztette az infrastruktúrát a sport területén is. Felújították az FTC sportcsarnokának tornatermét, megújult a papréti tornaterem tetőszerkezete és szociális helyiségei, januárban pedig új multifunkciós sportpálya épült a parkban. A lap arra kíváncsi, van-e elég tornaterme és sportpályája a városnak? Mi hiányzik a város sportélete területén? Van javaslata új sportrendezvényekre? Válaszaikat és visszajelzéseiket 2020. február 15-ig várják elektronikusan a tlacove@filakovo.sk e-mail címre, üzenetben a közösségi hálón, a város oldalán, hozzászólásban a kapcsolódó poszt alatt, postázva a Radničná 25, 986 01 Fiľakovo címre, illetve személyesen is leadhatják a városi hivatal iktatójában „Füleki Hírlap – A hónap témája” megjelöléssel.

A lapszámban Titton Viktória a Füleki Vármúzeum, míg Illésné Kósik Andrea a Városi Művelődési Központ tavalyi évét foglalja össze, a sportrovatban olvashatnak a 2019-es év legjobb sportolóinak a kiértékeléséről, illetve a Patrik Le Giang Teremfocitornáról.