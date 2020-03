Zuzana Čaputová államfő szombaton (március 14.) fogadja az OĽaNO, a Sme rodina, a SaS és a Za ľudí pártok és mozgalmak küldötteit az elnöki palotában. Utóbbiak pénteken megegyeztek abban, hogy közösen alakítanak kormányt.

Az OĽaNO, a Sme rodina, a SaS és a Za ľudí pártok és mozgalmak képviselői megállapodtak az új kormány összetételében is. Ezt a kormányalakítással megbízott Igor Matovič, az OĽaNO elnöke jelentette be újságírók előtt pénteken.

A pénzügyminisztériumot az OĽaNO kapja. Richard Sulík, az SaS elnöke lesz a gazdasági ügyekért felelős első miniszterelnök-helyettes, és egyben a gazdasági miniszter is. Matovič biztos benne, hogy az új kabinet ki fog tartani négy évig.

A miniszterek neveit egyelőre nem hozzák nyilvánosságra. Az új kormány összetételét Matovič először Zuzana Čaputová államfővel akarja ismertetni. Miután állást foglalt, a leendő koalíciós partnerek tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.

Matovič szerint az államfő szombaton bejelentheti az SZK Nemzeti Tanácsa alakuló ülésének időpontját is.

Az OĽaNO elnöke elismerte, hogy a tárgyalásokat az új koronavírus terjedésével összefüggésben kialakult helyzet is sürgette. Matovič elárulta, hogy az OĽaNO lemondott egy minisztériumról az SaS javára, a liberálisok így három tárcát is elfoglalhatnak az új kormányban.

Mindenki engedett

„Megegyeztünk, ők is engedtek, mi is engedtünk, Boris Kollár is engedett” – jegyezte meg Sulík, aki elmondta, hogy az SaS a három tárcán kívül megkapja a parlamenti pénzügyi bizottság elnöki posztját is. A pozíciót Marián Viskupič, az SaS választott képviselője fogja betölteni. Hozzátette: jó pozíciókat kapott a párt, így azonnal hozzáláthat a gazdasági programja teljesítéséhez és a gazdasági környezet javításához. „Úgy vélem, hogy jó egyezség született. Én az SaS nevében kijelenthetem, hogy elégedett vagyok, amennyire tudom, a partnereim is elégedettek. Nekiállhatunk közösen megírni a kormányprogramot” – jegyezte meg az SaS elnöke.

„Először is le kell nyugtatnunk a kedélyeket, létre kell hoznunk a kormányt” – hangsúlyozta Boris Kollár, a Sme rodina elnöke, hozzátéve: a tárgyalásokon azért is hajlottak a kompromisszumokra, hogy mielőbb segíthessenek az embereken.

Veronika Remišová, a Za ľudí alelnöke elmondta: a partnerek tárgyaltak a prioritásokról is, a pártjának kettőt sikerült elfogadtatnia. Arra a kérdésre, hogy Andrej Kiska, a Za ľudí elnöke és volt államfő milyen funkciót fog vállalni, azt válaszolta, hogy ezt ő maga fogja bejelenteni a megfelelő időben.