Igor Matovič, az OĽaNO mozgalom elnöke kedden találkozott Andrej Kiskával, a Za ľudí párt vezetőjével. Matovič, aki továbbra is optimista a négyes koalíció létrehozását illetően, a találkozót követően kijelentette: szívesen látná a Za ľudí pártot is a kormányban.

Hozzátette: a keddi találkozó nem Kiska győzködéséről szólt. Ehelyett inkább egy korrupcióellenes egység létrehozásáról beszéltek, amelynek a kormánytagok és más tisztviselők ellenőrzése lenne a fő feladata.

Elmondása szerint a Za ľudí párton belül kétségek merültek fel bizonyos, a Sme rodinához kapcsolódó személyekkel és tényekkel összefüggésben. Kiska csütörtökön (március 5.) ismét találkozik az OĽaNO elnökével. „Feltettem pár kérdést, amelyekre választ várok Igor Matovičtól” – jegyezte meg. Szintén csütörtökön ül össze a Za ľudí országos elnöksége, amely felhatalmazást adhat a pártelnöknek, hogy tárgyaljon a kormányalakításról.

Az etikai kérdések megnyitása Matovič szerint attól függ, milyen megállapodás születik ezen a téren a jövőbeni koalíciós partnerek között.

Ami az OĽaNO-t illeti, továbbra is érvényes, hogy nem lépünk be olyan kormányba, amely be akarja vezetni a regisztrált partnerséget, vagy enyhébb drogpolitikát akar érvényesíteni. Itt van persze az élet fokozott védelmének a kérdése is. Úgy vélem, ezen a területen a képviselőket nem szabad korlátozni abban, hogy javaslatokat terjesszenek elő. A társadalom liberálisabb részét viszont biztosítani szeretném, hogy nem akarunk olyan benyomást kelteni, mintha vissza akarnánk térni a középkorba. Nem akarunk elfogadni semmi olyasmit, ami a jövőbeni koalíció Achilles-ínja lehetne