Juraj Gyimesi (OĽaNO) parlamenti képviselő szerint a kisebbségi kérdés kezelése szempontjából döntő fontosságú a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvény elfogadása.

Úgy véli, a kisebbségekre nem szabad biztonsági kockázatként tekinteni. Hangsúlyozta, hogy

a kisebbségek érdekeit továbbra is képviselik a parlamentben.

Gyimesi erről a kormányprogramról szóló vita keretében beszélt csütörtökön. A képviselő szerint a kisebbségi törvénynek tartalmaznia kell egy világos meghatározást arra vonatkozóan, hogy kit lehet egy adott kisebbség tagjának tekinteni. Úgy véli,

garantálni kell a kisebbségek alkotmányos jogát arra, hogy részt vehessenek az őket érintő ügyek intézésében.

Gyimesi hangsúlyozta a tervezett kisebbségi hivatal fontosságát is, ez utóbbi a kisebbségi kormánybiztos hivatalának jogköreit venné át. A kormány egyik legfontosabb elköteleződése ezen a területen Gyimesi szerint az, hogy nem fogja felszámolni a kis osztályokat. Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy a tanári pálya manapság nem sokakat vonz, és ez hatványozottan érvényes a kisebbségi iskolákra.

A képviselő kiemelte:

az új kormány nem biztonsági kockázatként, hanem partnerként fogja kezelni a kisebbségeket.

Marian Kotleba (ĽSNS) a reakciójában kijelentette: Gyimesi megkérdőjelezte a jelenleg érvényben lévő mechanizmust, mely szerint a számarányuk függvényében biztosítanak jogokat a nemzeti kisebbségeknek. Feltette a kérdést, hogy mivel akarja a kormány helyettesíteni ezt a mechanizmust. Kotleba arra is kíváncsi, hogy ha az önkormányzatok a fontosabb kérdéseket kisebbségi nyelven is megvitathatnák, akkor hogyan nézne ki ez a gyakorlatban ott, ahol több kisebbség is képviselteti magát, és hogyan tartanák be az államnyelvtörvényt.

Ondrej Dostál (SaS) képviselő egyetértett Gyimesivel abban, hogy Szlovákiában általában biztonsági kockázatként kezelik a kisebbségeket.

Példaként az alkotmányt hozta fel, mely kimondja, hogy a kisebbségi jogok gyakorlása nem veszélyeztetheti Szlovákia szuverenitását és területi integritását.

Egyben rámutatott, hogy a kormányprogram is hasonló kifejezéseket használ. Az ilyen megfogalmazás szerinte azt sugallja, mintha a kisebbségek jogai és a többi állampolgár jogai között ellentét feszülne.