A Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) információs telefonvonalát, amely 24 órán keresztül folyamatosan tájékoztatást nyújt a lakosságnak a koronavírus-járvánnyal kapcsolatosan, percenként hívják.

Erről Šimon Smoter, a Pozsonyi Comenius Egyetem Orvosi Tanszékének ötödikes hallgatója számolt be, aki az információs vonalon keresztül nyújt tájékoztatást az érdeklődőknek.

A nappali műszakban reggel 8.30-tól délután 16 óráig ketten tartják a kapcsolatot a telefonálókkal. A munkacsoport harmadik tagja pedig gyűjti a COVID-19 vírussal kapcsolatos adatokat, így a tesztelésen átesett páciensek számát, eredményeit és továbbítja azokat két társának.

Délután 16 óra után az éjszakai műszak következik, amikor otthonról nyújtanak tájékoztatást. A fiatal orvostanhallgatók azokkal is tartják a kapcsolatot, akik éppen nincsenek szolgálatban, mert bármikor előadódhat valamilyen váratlan helyzet. Ilyen volt például annak a páciensnek az esete, aki a büntetését töltötte és felmerült nála a fertőzöttség lehetősége.

„Amikor arról volt szó, hogy segíteni kell, nem tétováztam, számomra ez teljesen természetes volt” – jegyezte meg Šimon Smoter. Az önkéntes segítségnyújtás mellett a tanulást is minden gond nélkül győzi. „Mivel harmadikos korom óta a tanulás mellett a Comenius Egyetem Orvosi Tanszékének Bonctani Intézetében is dolgozom, bekapcsolódtam a most aktuális online oktatásba is. Hetente készítem az előadásokat a hallgatók számára az egyes emberi belső szervekről, amelyeket egyébként az intézetben a boncolások során kellene tanulmányozniuk” – árulta el. A fiatal medikus tanulmányai befejezése után sebészként szeretne működni.

Elmondta azt is, hogy az információs vonalat különféle modorú személyek hívják.

A többség tisztességes hangnemben kommunikál, de akadnak, akik erőszakosak, fenyegetőznek és szitkozódnak. Vannak aztán olyanok is, akik csak azért telefonálnak, hogy megvitassák a jelenlegi helyzetet és úgymond elbeszélgessenek.

„Ilyenkor igyekszünk gyorsan befejezni a beszélgetést, hiszen további legalább tíz ember vár a vonalra, akiknek nagyobb szükségük lehet a tanácsokra” – hangsúlyozta az orvostanhallgató, hozzátéve, hogy a nap folyamán tulajdonképpen nincs egyetlen üres percük sem. A legtöbb hívást elintézik pár perc alatt, de olykor előfordul félórás konzultáció is, amelyhez már orvos tanácsára, a rendőrség segítségére vagy más intézmények közreműködésére van szükség.

Jelenleg Szlovákia egész területén, valamennyi járásban 36 információs vonal működik. Az Állami Egészségügyi Információs Központ 0800 221 234-es telefonszáma is állandó jelleggel a lakosság rendelkezésére áll.

(Pravda.sk/Felvidék.ma)