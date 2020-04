Salgótarjánban 2006-tól van kialakulóban a Zenthe-kultusz. Az önkormányzat a szülőhelyén, Salgóbányán parkot nevezett el róla, szobrot állított, egy rajongó felajánlásának köszönhetően itt helyezték el gránitba öntött lábnyomát. A volt salgóbányai kaszinóban a felújítást követően tiszteletére emlékszobát rendeztek be, a nevét viselő teátrum születésnapján Zenthe Emléknappal tiszteleg a színész emléke előtt. Születésnapja, április 24-e egyben a róla elnevezett színház születésnapja is.

A Zenthe 100 emlékév keretén belül az alábbiakban tekintsük át a 2006-2015 közötti eseményeket

Zenthe Ferenc Emlékpark és emléktábla

Időpont: 2006. szeptember 14.

Helyszín: Salgóbánya

Salgóbánya (Salgótarján) szülötte iránti tisztelete és megbecsülése jeléül Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2006. szeptember 14-ei ülésén döntött arról, hogy a Salgóbánya központjában lévő parkot a legendás színművészről nevezi el és a parkban emléktáblát helyez el.

Zenthe Ferenc szoboravató ünnepség

Időpont: 2008. október 24.

Helyszín: Salgóbánya, Erdészház

Emlékbeszédet Lőte Attila, a Madách Színház Jászai Mari-díjas színművésze mondott, közreműködött Hollai Kálmán Salgótarjánból elszármazott színművész. A szobor Molnár Péter szobrászművész alkotása. Az ünnepségen Zenthe Ferenc özvegye, fia és pályatársai is részt vettek.

Zenthe Ferenc lábnyomát tartalmazó gránitlap avatása

Időpont: 2010. április 24.

Helyszín: Salgóbánya, Erdészház

Zenthe Ferencre születésének 90. évfordulóján a Bécsben élő Ilona Czeska-Kertész ajándékának köszönhetően elhelyezik a színész lábnyomát tartalmazó gránitlapot. A Halhatatlanok Társulata tagjainak lábnyomát ugyanis gránittáblán örökítették meg – mások mellett Benkő Gyuláét, Sinkovits Imréét, Hofi Gézáét, a szintén nógrádi kötődésű Tolnay Kláriét is. Később ezeket elárverezték, így került a Zenthe Ferenc gránittáblája Bécsben élő rajongója tulajdonába.

Zenthe Ferenc Emléknap (először, azóta évente)

Időpont: 2012. április 22.

Helyszín: Salgóbánya, Erdészház és Geoparki Látogatóközpont

A Zenthe Ferenc Emléknap egy egész napos rendezvény koszorúzási ünnepséggel, családi programokkal: sütés-főzés; színház, zene és tánc, művészeti bemutatók; beszélgetések és filmvetítés. 2016-tól a látogatóközpontban és annak udvarán tartjuk az egész napos rendezvényt, kisebb pódium és kamara programokkal, neves színészek, rendezők, esztéták, pályatársak közreműködésével, gyermek és családi programokkal. Kezdetben emlékfutás is kapcsolódott a naphoz.

Megszületik a Zenthe Ferenc Színház

2012. április 24.

Helyszín: Salgótarján, Fő tér 5.

Zenthe Ferenc Emlékplakett elnevezésű díj alapítása

Alapítva: 2013

Alapító: Zenthe Ferenc Színház

A bronz emlékplakett ifj. Szabó István Nógrád megyei szobrászművész alkotása, melynek előlapján Zenthe Ferenc portréja látható. A díj mindazoknak adható, akik magas színvonalú munkájukkal, illetve támogatásukkal nagymértékben segítették a színház működését és/vagy művészi színvonalas fejlődését. A színház az Emlékplakettel szeretné tovább erősíteni a Zenthe Ferenc kultuszt és elismerni azok munkáját, tevékenységét, akik a helyi színházi élet fejlesztésében kimagasló érdemeket szereztek. A díj első ízben 2014. évben került átadásra az évad elején, nyilvános színházi előadáson.

Zenthe Ferenc Emlékszoba átadása

Időpont: 2015. június 23.

Helyszín: Salgóbánya, Geocsodák Háza Geoparki Látogatóközpont

A látogatóközpontban az interaktív terem és a színházterem mellett a Dornyay Béla Múzeummal közösen Zenthe Ferenc Emlékszoba is kialakításra került, ahol a látogatók minitárlaton keresztül nyerhetnek betekintést a Nemzet Színészének gyermekkorába, életébe és munkásságába, valamint megnézhetik A Tenkes kapitánya című film részeit is.

Zenthe Szalon kialakítása

Időpont: 2015. szeptember 1.

Helyszín: Salgótarján, Fő tér

A Zenthe Ferenc Színháznak is helyt adó Fő téri ingatlan egyik szárnyában került kialakításra a szalon. Itt kaptak helyet a Zenthe Ferenc Színház irodái, a színház vezetőinek, munkatársainak munkaszobái, a jegypénztár, valamint a 100 fő befogadására alkalmas kamaraterem, mely jelenleg a színház próbatermeként is funkcionál, de ez lett a bázisa az utánpótláscsoportoknak is. Itt tartja a színház a kamara- és pódiumesteket, a felolvasó színházi esteket, valamint a Teátrum Kávéház programjait is.

Zenthe Ferenc, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, A Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és Kiváló Művésze 1920. április 24-én született Salgóbányán (eredeti nevén: Rameshofer Ferenc).

Zenthe Ferencet 1954-ben és 1968-ban Jászai Mari-díjjal tüntették ki, 1975-ben megkapta az Érdemes művész címet. A filmkritikusok díjával jutalmazták 1984-ben, Kiváló művész lett 1989-ben, Erzsébet-díjas 1992-ben, MSZOSZ-díjas 1993-ban. 1997-ben Kossuth-díjat adományoztak neki, szülővárosa, Salgótarján 2003-ban díszpolgárrá választotta. 2005-ben a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Örökség díjjal tüntette ki „sokoldalú emberábrázolásáért”.

2006. július 30-án hunyt el, a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra.