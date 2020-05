Ha azt mondom, hogy undorodom ettől a mai hazug és aljas világtól, akkor nem érzékeltettem még azt, amit valójában érzek. Olyan mélységes megvetést, amihez foghatót talán azok a magyar katonatisztek és főtisztek érezhettek, akiket a Népbíróság halálra ítélt és ott álltak a rájuk szegezett fegyvereket tartó kivégzőosztag előtt, szemben a sok prolival, akik a kivégzést jöttek nézni…

Bennem pont az a lelkiállapot dühöng. Hiszen a világ egy hazugságban él, és egyetlen kormány vagy egyház sem tud tenni ellene. Mert vagy ott állnak és várják, mikor rogy össze a halálraítélt, vagy ők a halálraítéltek… de részesei annak, ami visszavonhatatlanul és legyőzhetetlenül szorongatja a világot és benne Európát, ezen belül pedig a Kárpát-hazát.

Állami vezetők, kormányok kénytelenek alkalmazkodni még akkor is, ha tudva-tudják, hogy mindaz, amit tenniük kell, hamis. Ám, teszik, mert a haza és a túlélés forog kockán.

Pengeélen táncol a nemzetben, kereszténységben gondolkodó ember, mert ez a gondolkodásmód ma már ellenségesnek, eltaposandónak nyilváníttatott.

Az osztag előtt álló tudja, hogy vége, hogy pillanatokon belül eldördülnek a fegyverek, és ő holtan esik össze a homokzsákok előtt. Legfeljebb a pap térdel mellé, és mondja el a talán még a haldokló által is hallott, felfogott imát. Most itt tartunk…

Annyi különbséggel, hogy a pap nem térdel mellénk, mert vagy ott van a nézők között, vagy nem mer szólni… csak úgy, ahogyan a „törvények” előírják. Interneten, de ott is gumikesztyűben, maszkkal az arcán, és csaholva azok mellett, akik ezt a kegyetlen, keresztényellenes és elszigetelő sátáni tervet kiagyalták. És majd jön a vakcina, amit már a római püspök is sürget és igyekszik a hitelvek alapján kötelezővé is tenni…

A hívek egy része fut a papjával kivégzést nézni, a másik része lelkében összetörve szemlélődik, és nem hiszi, hogy ez megtörténhetett. Hiszen, amíg a szupermarketekben hömpölyög a nép, addig a keresztény-keresztyén ember előtt bezárták a templomkapukat és ostoba indokok alapján lehetetlenné teszik a hit gyakorlását. Igaz, ez csak a keresztény-keresztyén templomokra vonatkozik! Más vallások imaházai nyitva vannak… Ami felettébb érdekes.

A fake news média pedig otromba hazugságokkal igyekszik a templomi összejöveteleket, és az állítólag létező, „különlegesen veszélyes” járványt összekapcsolni. Arról azonban nem szól a fáma, hogy a Kolozsvárott nyíltan, a téren áldozó ortodox hívek közül egy sem(!) lett koronavírusos…

A világ egyházi és világi vezetői vagy megőrültek, vagy végtelenül sátáni gonoszságukban tobzódnak… mert efféle világot építeni nem a Teremtés logikáját tükrözi, hanem a rombolást, az embertelenséget, a gyűlölködést, a szellem, a tudás és az ész megsemmisítését.

Isten elleni háborúba kezdett egy láthatatlan hatalom, amely bukásával az emberiség nagyobbik részét is megsemmisíti, mert bár győzni nem tud, rombolni annál inkább. Lelket, testet, erkölcsöt, hitet… és mindent, amiből a világ és az emberiség eddig táplálkozott.

Hogyan hat ez ránk, magyarokra?

A Kárpát-medence magyarsága is sínylődik… van hasonlatunk nagyban is, hiszen ismét ott állunk kiszolgáltatva, mint egykor Csúrogon, Óbecsén, Zsablyán, Pozsony-Ligetfalun, Földváron… és ezernyi más elfeledett nevű székely faluban, a világháborúk és a békediktátumok után. Mindenünktől megfosztva, lelkünket és hitünket sárba taposva.

Száz év fájdalmának súlya és szenvedése ma újra sajog, hiszen van Csíksomlyónk, de nem mehetünk oda pünkösdkor, e nagy világhazugság miatt, nem ölelhetjük meg szeretteinket a megszállt – bocsánat –, „elcsatolt” területeken, nem élvezhetjük Martonvásáron Beethoven muzsikáját, színházaink és koncerttermeink zárva maradnak, iskoláinkban nincs gyermekzsivaj, de orgonakoncertet sem hallgathatunk a Bécsi-kapu-, vagy a Deák tér templomában.

A nemzetnek gyászolni sincs lehetősége, hiszen egymástól elzárva, templomaiból a Kárpát-hazában is kizárva vegetál. Az öregek nemcsak szellemileg és hitükben aláztatnak meg, hanem egészségüket is lerombolja a mindennapi templomba járás megszüntetése, az unokákkal való találkozás tiltása. Fiataljainkat is hermetikusan elszigetelik az idősebb korosztálytól, de a drogelosztó kocsmák, a bulihelyek nyitva lehetnek…

Az emberi érzések, a nemzeti identitás, a hit teljes beszüntetése zajlik ma a Kárpátok gyűrűjében is, amelyet a megszálló utódállamok a magyarság ellen maximálisan kihasználnak.

Törvénytelenségek ezreit emelték törvényileg elfogadott státuszba, s a politika is mást tükröz, mint amit nap nap után hallunk. Mert a politika és a gazdaság azt is szereti, akik a magyarságot nem szeretik… így két lovat igyekszünk megülni egy fenékkel…

Lesz-e még olyan világ, mint amilyet eddig ismertünk?

Nem lesz! Mert bár nemzeti keresztény kormányunk van itt a csonka hazában, az egyetemeken már tombol a liberális oktatás, a liberális tananyag, a liberális szellem ciánja. A fiatalság nagyobbik része elkötelezetten liberális, és nem is érdekli őket a nemzet, a haza, Trianon, Párizs… semmi. Európai, sőt, világpolgárként akarnak élni, és fogalmuk sincsen, hol született Mozart…

Nem lesz olyan világ, mert a hazugság, az önfényező politika, a gazdasági érdek, a pénz imádata és a megfelelni akarás minden nemzeti szólamot elnyom, megsemmisít. Ha akarjuk, ha nem, mindenki egy kottából muzsikál, csak a szólamok mások. Egy ócska csepűrágó színielőadás szemlélői, áldozatai vagyunk… miközben ott állunk a kivégzőosztag előtt és reménykedünk, hogy vaktöltény van a ránk szegezett fegyverben…

Nos, ezért undorodom leírhatatlan módon a mai világtól, a mai hazugságtengertől, a világi és egyházi vezetőktől…