Budapest határához közeledve az M1, M7 autópályán, már messziről látszik, különösen esti megvilágításban fent a dombon egy szép templom. A gazdagréti Szent Angyalok Plébánia organikus stílusú épületével, kertjével felhívja magára a figyelmet a panelrengetegben úgy, hogy szinte magától értetődik, hogy falai között a hitélet szolgálata az évezredes hagyomány mellett új módon is megjelenik. Itt működik ugyanis az Apostol TV.

Nem a Covid-19 járvány miatt elrendelt karantén hívta életre, mint számos vasárnapi szentmise vagy istentisztelet online közvetítését, amelyeket figyelemmel követve, ismerjük el: történelmi egyházaink nagyon gyorsan és jól alkalmazkodtak az új helyzethez.

A Szent Angyalok templomában már évek óta jelen vannak a kamerák a liturgikus térben, hiszen az élő szentmise-közvetítés mindennapos és elsődleges feladat. De az épület egyik részében berendezett kis tévé- és rádióstúdió alkalmas előadásokra, beszélgetésekre, és persze számos műsort sugároznak felvételről is, a gyerekműsoroktól a hangversenyekig.

Aki megnézi a honlapjukat, látja: professzionális munkáról van szó.

Pedig az Apostol TV létrehozója: Dr. Szederkényi Károly esperes-plébános nem abban az értelemben média-személyiség, mint elődje, a pilótaként és focistaként is jeleskedő dr. Lipp László, hanem úgy, hogy nagyon érti a média szerepét és működtetését a mai világban. A Mária Rádiónak is, magyarországi elindítása után két évig igazgatója volt. Mikor a különleges stílusú templomról és a tévéről kérdeztem, szerényen elődjére hárította a kezdeményezés érdemét.

„Lipp László atya fontosnak tartotta a megszólalást a médiában, a hit hirdetését. Kelenföldi káplánként 1990-ben megálmodta, hogy az épülő lakótelep számára kellene egy templom. Nagyméretű templomot képzelt, és 1997-98-ban kormányzati támogatással megkezdte az építést. 2002 tavaszára fejeződött be az első szakasz, de sajnálatos módon a pénzforrások elapadtak, és csak tíz évvel később kínálkozott újabb lehetőség, ismét kormányzati támogatással, a folytatásra.”

Az a feladat már Szederkényi Károlyra várt, mert 2009-ben Lipp László korai halála miatt át kellett vennie plébániai kormányzóként a hívek szolgálatát és az építkezést is.

„Az épület, – amelyet sokan Makovecz Imre művének gondolnak, de Koppányi Imre és az általa vezetett Pannon Project cég tervezte – használható volt, de a falak még csupaszok, kábelek mindenütt, fém székeken ültek a hívek, s egy átmeneti fa oltár szolgált a szentmise céljára” – idézte fel a korábbi állapotokat Károly atya, akit 2017 őszén kértem, hogy mutassa be a Kossuth Rádió hallgatóinak az új templomot, amelyet 2017. október 1-én szentelt fel Erdő Péter bíboros.

Bár tudtam, hogy különleges a templom belső kiképzése, mégis meglepett, amikor belépve egy amfiteátrum-szerű tér tetején álltam.

„Elődöm, László atya kiváló sportember is volt, a papi futballcsapat szervezője, tehát nem annyira színház, mint inkább a sportarénák, a küzdőterek lelátója élt benne, amikor a padsorokat elképzelte. Természetesen a szakrális tér áhítatát is igyekeztünk megvalósíttatni, amihez hozzájárulnak a műalkotások.

Az első már készen volt: Búza Barna szobrászművész faragott keresztútját Barsi Balázs ferences atya ajánlotta fel Sümegről, az üvegablakokat Birgit Köblitz német származású, évtizedek óta Nagymaroson élő üvegművész készítette sajátos technikájával, amelyek nem figurális ábrázolások, hanem a világosság, az isteni Fény üzenetét hordozzák. Középen pedig egy vörös folt, ami az isteni szeretet jelképe”.

Megjegyzésemre, hogy az oltár körül a félköríves arany mozaik azt érzékelteti, mintha mindig besütne a nap, Károly atya elmondta, hogy az arany mindig a mennyei világot jelképezi, a Jelenések könyvének látomását a mennyei Jeruzsálemről.

„Ez a csodálatos mozaik Rómában készült, ott van az az iskola, ahol Marko Ivan Rupnik szlovén származású jezsuita atya tevékenykedik. Az ő lenyűgöző művészetét Szent Pio atya kegyhelyén, a San Giovanni Rotondoban fedeztem fel, és ebben Pio atya segítségét éreztem. Rupnik atya idelátogatott, amikor a mozaik tervezése kezdődött, majd az idei Pünkösdkor (2017-ben) 20 fős művész csapatával megérkezett, és 9 napi példaadó összefogással megvalósult az oltárkép.”

A művészet mindenhol jelen van a templomban: a szentély mellett kialakított keresztelő kápolna megtekintése után, amelyet Máder Indira kárpitművész „Az Élet vize” című triptichonja díszít, visszatértünk a templomba, hogy az orgonát is megcsodálhassam.

„Klasszikus mechanikus hangszer, egyedülálló Magyarországon, spanyol barokk mintára épült, neves orgonaművészek is elismerően nyilatkoztak róla. Reményeink szerint része lesz a hazai művészeti életnek.

Szeretnénk orgonakoncerteket szervezni, és itt megszólalhatnak olyan művek is, amelyek hasonló hangszerre íródtak. A templomtérben sokszor szervezünk hangversenyeket, egyházzenei áhitatokat, mert kiváló az akusztikája.”

A díszvilágítást a felszentelés napjára a fővárostól kapta ajándékba a templom, csak úgy, mint a szomszédos három hektár haszonélvezetét, amelyre a lakótelep, sőt, az egész kerület számára sportlétesítményeket álmodott Károly atya. Mert elismeri, hogy merész vállalkozás volt elődjétől ekkora templomot tervezni, amelynek fenntartása csupán a hívő közösség által még akkor is lehetetlen, ha az egész lakótelep ide járna.

„Sajnos nincs így, tehát a vállalkozás az a tevékenység, ami a megoldást adhatja. Olyan a hitéletet is szolgáló, vagy azt kiegészítő tevékenységekre van szükség, amelyekből fenn tudjuk tartani: a templomtér alatti hatalmas térben közösségi termeket kialakítani rendezvények, művészeti programok számára, vagy ahol az esküvők után akár a lakodalmat is megtarthatják. Zarándokcsoportok fogadására is gondolunk, és reméljük, hogy az Eucharisztikus Kongresszus idején is kap szerepet templomunk.”

Most, a riport után két és fél évvel felhívtam Károly atyát, hogy mi valósult meg a tervekből?

A közösségi terek kialakítására még nem telt, most egyébként is nehezen gazdálkodnak, hiszen a hívek nélküli szentmiséken nincs perselypénz. Zenei életük élénk, éppen vasárnap kezdődik Szilágyi Gyula orgonaművész, a Debreceni Egyetem tanárának ibériai sorozata, természetesen közönség nélkül.

Állandó orgonistájuk a vasárnapi szentmiséken is szolgáló Junior Príma Díjas karmester, orgonaművész: Dobszay Péter, az énekkar vezetője: Hegedűsné Vancsó Margit. A 3-4 műsorkészítővel és két állandó technikussal működő Apostol TV műsora vatikáni közvetítésekkel is bővült az ottani televízióval kötött megállapodás révén. A karantén óta pedig dr. Cserháti Ferenc, a diaszpórában élő magyarok püspöke is az Apostol TV által tud szólni a rábízott hívekhez.