A Nyitra Megyei Önkormányzat a kerékpárút stratégia keretében most kezdi a kerékpárutak nyomvonalainak a kijelölését. E hónapban az Ipoly menti térségben térképezték fel a lehetőségeket. Mindez a kistérségi turizmus fejlesztését, s az egyes települések látványosságainak bemutatását szolgálja.

„Jelenleg az egyes térségekben a kerékpárút nyomvonalának feltérképezése folyik”

– nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Csenger Tibor, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke. A feltérképezés szinte folyamatos a megye déli területein is. A hónap első felében Ipolyvisk – Szete vonalat járták be, a megye alelnöke mellett Antal-Nyustin Ágnessel, Ipolyvisk illetve Németh Zsolttal Szete polgármestereivel.

Az alkalmon a kerékpárút nyomvonalának tervezése mellett a térség látnivalóival is megismerkedtek. A nyomvonal meghatározása után az országos kerékpár egyesület megvizsgálja a nyomvonalat, s kijelölik a tényleges kerékpárutakat. Ezáltal a kerékpár-útvonalak felkerülnek az országos kerékpártérképekre is – magyarázta a megyei alelnök.

A kerékpárút nyomvonalának kialakításában szem előtt tartják a falvak könnyebb közelítését is.

A csodás természetben vezető kijelölt kerékpárutakra rákapcsolódnak a falvak. A feltérképezés után az egyes települések nevezetességei, pihenőhelyei szintúgy felkerülnek majd a térképre.

A megye déli részének további térségeiben folytatják a feltérképezést, a leendő kerékpárút nyomvonalának kijelölését.

Nyitra megye a kerékpárút stratégiáját az ősszel tervezi teljes egészében aktualizálni, a megyei anyagba bekerül az összes javaslat.

Ide nem csupán az leaszfaltozott kerékpárutak tartoznak, hanem a természetben kijelölt kerékpárutak nyomvonala is

– tette hozzá Csenger Tibor.

A stratégia elfogadása után a kistérségi akciócsoportok, illetve községek pályázhatnak a turizmus fejlesztésére. A stratégia, mint hosszú távú tervezet kidolgozása a megyei költségvetésből valósul meg. A megyei alelnök fontosnak tartja a megye déli részének ilyen irányú fejlesztését.

Ipolyvisk a korábbi időszakban is már számos lépést tett a helyi turizmus népszerűsítéséért, részt vesznek az Egy folyóban evezünk nemzetközi projektben is. A vízi turizmust népszerűsítő Interreges projektbe öt felvidéki település kapcsolódott be. Így kerültek Ipolyviskre kajak- és kenu csónakok. Kedvező időjárás esetén nagy kihasználtsága van a vízi járműveknek. Szetén is beindult a turizmusfejlesztés, a kerékpárút stratégia lehetőséget kínál a környék további községeinek is a csatlakozáshoz, ezzel is támogatva a helyi értékek bemutatását.