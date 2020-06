A július 3-i hétvégén az Osztrák Nagydíj élő közvetítésével rajtolhat a 2020-as F1-szezon az M4 Sporton. A közszolgálati sportcsatorna az elmúlt három és fél hónapban F1-legendákról szóló magazinműsorával hangolt, valamint e-sport közvetítéseket és a sportág története eddigi legemlékezetesebb futamainak ismétlését tűzte műsorára.

Most viszont elérkezett a pillanat, hogy a jelenben folytatódjanak a küzdelmek, ráadásul arra sem kell sokat várni, hogy a száguldó cirkusz Magyarországra látogasson: a július 17-i hét kiemelt lesz, exkluzív tartalmakkal készül az M4 Sport, helyszíni riporterként pedig Bobák Róbert, Szeleczky Ádám és Ujvári Máté jelentkezik az események sűrűjéből.

A kommentátorállásban Wéber Gábor, az M4 Sport F1-es vezető kommentátora köszönti majd a nézőket, aki mellett az idei szezonban is a hazai autósport legnagyobb alakjai, Michelisz Norbert, Kiss Norbert, valamint Ujvári Máté dolgozik majd szak- és társkommentátorként, a műsorvezető idén is Petrovics-Mérei Andrea lesz.

A közszolgálati sportcsatorna továbbra is közvetíti a szabadedzések jelentős részét, és a szombati időmérőket is. Újdonság viszont, hogy a szezon elején nemcsak a Forma–1, hanem a Forma–2 és a Forma–3 eseményei is képernyőre kerülnek. A Boxutca című kísérőmagazin mostantól minden futam péntekjén, valamint rögtön utána hétfőn is jelentkezik.

A 2020-as Forma–1 szezon tehát az Osztrák Nagydíj szabadedzésével indul július 3-án a közmédián. A vérbeli Forma–1 rajongóknak idén is érdemes követniük az M4 Sport online felületeit is, hiszen az m4sport.hu oldal folyamatosan exkluzív tartalmakat kínál az látogatóknak. A Boxutca közösségi oldalán érdekes háttérinformációkat tudhatnak meg a felhasználók, valamint kérdéseket is feltehetnek a csatorna szakértőinek, kommentátorainak.