Boris Kollár házelnök nem zárta ki, hogy a diplomamunkája körül kirobbant botrány miatt pártja, a Sme rodina, kiléphet a kormánykoalícióból. Erről az SaS frakciójával tartott tárgyalás előtt beszélt, amelyen kérdéseket tettek fel neki.

Ha le kellene mondania a házelnöki pozícióról, a mozgalmának nem maradna más lehetősége, mint hogy távozzon a koalícióból. Hangsúlyozta: senkit sem akar zsarolni. Kollár azt mondta a találkozó előtt, hogy válaszolni fog a kérdésekre.

„Nincs már mit mondanom azon kívül, amit már elmondtam” – hangsúlyozta. Azt nem közölte, milyen felelősséget vállalna, ha nem mondana le a házelnöki posztról.

Megerősítette: a koalícióból való távozás is benne van a pakliban. „Nincs más választásom, mint otthagyni a kormányt, nem mondhatok le csak a házelnöki pozíciómról. Én senkit sem zsarolok, minden rendben van, megyek és beszélek a kollégáimmal” – tette hozzá.

Kollár az újságírók előtt megismételte: a munkáját a törvénnyel összhangban írta. Hétfőn (június 29.) az OĽaNO képviselőivel találkozott. A Za ľudí párt képviselőivel, akik távozásra szólították fel őt, mint mondta, nem fog találkozni. Ondrej Dostál (SaS) még egyszer elmondja Kollárnak, hogy le kell mondania.

„Nincs olyan eszközöm, amellyel arra kényszeríthetném Boris Kollárt, hogy lemondjon. Mindenesetre ma ezt meg akarom neki mondani” – tette hozzá Dostál.

Marián Viskupič, az SaS képviselője szerint a frakció felszólítja Kollárt „valamiféle” felelősségvállalásra. Kollár ügyét problémának tekinti. „A szellemi tulajdon ugyanolyan védelmet igényel, mint a más jellegű tulajdon” – mondta.

Kollár múlt héten kijelentette: a törvénnyel összhangban szerzett mesterszintű diplomát, és nincs miért elnézést kérnie. Hozzátette: nem fogja használni a titulusát, hogy ne szolgáltasson ürügyet a koalíció elleni támadásokra. A sajtóban megjelent információk szerint a házelnök több oldalt is átmásolt a diplomamunkájába a témavezetője egyik publikációjából.

***

Sulík szerint Kollár nem tartotta be a megállapodásukat

A vállalkozókat segítő intézkedéscsomagról szóló tárgyalás elhalasztása Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter szerint nem volt korrekt lépés Boris Kollár (Sme rodina), a parlament elnöke részéről.

Sulík állítja: megegyeztek, hogy Kollár összehív egy rendkívüli ülést, s a házelnök ezt nem tartotta be. A vállalkozói környezet javítását célzó intézkedéseket múlt héten hagyta jóvá a kormány. A parlament a július 7-én kezdődő rendes ülésen fog tárgyalni róluk.

„Úgy vélem, hogy ez nem volt korrekt eljárás Boris Kollár részéről. Kétszer is világosan kijelentette, hogy összehív egy rendkívüli ülést, ez még a Koalíciós Tanács jegyzőkönyvébe is bekerült. Nem tartotta be a megállapodást, ez pedig engem nagyon érzékenyen érint. Saját tapasztalatból pontosan tudom, hogy ha nem lesznek betartva a megállapodások és a hatályban lévő szabályok, az a vég kezdete” – nyilatkozta Sulík.

Arra a kérdésre, hogy ez vehető-e fenyegetésnek, azt válaszolta, hogy ilyen messzire nem menne. Korábban az SaS több képviselője is bírálta Kollárt a diplomamunkájával kapcsolatos plágiumgyanú miatt. Ondrej Dostál képviselő többször is lemondásra szólította fel őt. Kollár ügyét problematikusnak tartja Marián Viskupič képviselő is.