Hetedik éve lehet futni olyan egészségügyi károsodással született, vagy mozgásszervi betegségben szenvedő gyermekért, akinek legfőbb álma a futás, vagy az önálló mozgás. A gútai DGS Sprintet a járványügyi nehézségek ellenére – bár más időpontban – az idén is megtartják, mivel a küzdelem, a kitartás a rendezvény mozgatórugója.

A Gúta városán is keresztül haladó jótékonysági futóverseny idei nagykövete Növényi Norbert olimpiai bajnok birkózó lesz.

A jótékonysági esemény egyik ötletgazdáját, Forgács Attilát kérdeztük a közelgő rendezvény kapcsán, aki elmondta, megpróbálnak minél több empátiát összegyűjteni és eurókká transzformálni, hogy segíthessék a kis Ninát, aki az idei kedvezményezett.

„A DGS Sprintet eddig mindig a legutolsó májusi szombatra szerveztük, ahogy most is. Sajnos a járvány miatt nem valósulhatott meg az eredeti időpontban, azonban nem voltunk hajlandók lemondani róla, és áthelyezni a jövő évre sem akartuk” – nyilatkozta portálunknak Forgács Attila, aki elmondta, szeptember 12–én megrendezik a környék legnagyobb jótékonysági sporteseményét.

„Szervezőtársaimmal megfontoltuk, leástunk a gyökerekig, és arra jöttünk rá, hogy az egész kezdeményezés lényege a küzdelem, „a nem feladni, de megpróbálni a lehetetlent is” gondolatfüzér. Úgy döntöttünk, nem fogjuk elengedni, bár lehet, hogy felesleges munkát végzünk végül, de úgy fogjuk csinálni, mintha száz százalékig biztosak lennénk abban, hogy megtartjuk” – válaszolta arra a kérdésünkre, hogy nem tartanak-e attól, hogy a járványügyi helyzet romlásával esetleg mégsem valósulhat meg a rendezvény.

Jelenleg már több mint kétszázan neveztek be a versenybe, ha időközben járványügyi szigorítások lépnének életbe, akkor is kitalálnak majd egy alternatívát, tehát a gyűjtés így is végbemehet – tudtuk meg.

A hagyományos DGS Sprint idén annyi változással valósul meg, hogy a kísérőrendezvényeket, így a gyermekprogramokat is elhagyják, mivel a kültéri rendezvényeken sem vehet részt több mint ötszáz fő.

Az idei kedvezményezett Blaškovič Nina, egy négyéves, csípőficammal született kislány, aki Keszegfalván él a családjával.

„Mozgásszervi beteg kislányról van szó, akinek élete legnagyobb ajándéka volna, ha tudna futni, és egyben ez az életcélja is. Megpróbálunk minél több empátiát összegyűjteni és eurókká transzformálni, hogy segíthessük a kis Ninát, mert róla már lemondtak az orvosok, amikor bénulást diagnosztizáltak nála és azt mondták a szülőknek, hogy fektessenek be egy kerekesszékbe. Ám a család kerekesszék helyett tornába fektetett és most már pár métert is meg tud tenni önállóan. Igazi örökmozgó” – jegyzi meg Forgács Attila, hozzátéve, nagy szerencse, hogy a család szociálisan nem hátrányos helyzetű.

„Erős, összetartó, egymást segítő család” – fogalmazott. A kislány eddigi megpróbáltatásairól édesanyja ír megdöbbentő részletességgel ebben a bejegyzésben.

Arról, hogy mennyi az az összeg, amelyet kitűztek célul, így fogalmaz: „Minden évben megugortuk az előzőt mind a résztvevők számában, mind a befolyt összeget illetően. Azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk, ha most is megközelítjük a tavalyi 10 ezer eurós bevételt”.

A transzparens számlára az is küldhet adományt, aki nem fut, de szeretne és tud segíteni. „Idén a rendezvény honlapján keresztüli regisztrációnál már lehetőség nyílik kártyás fizetésre is” – hívta fel Forgács a figyelmet.

A szeptember második szombatjára tervezett jótékonysági futásra tehát mindent előkészítettek a szervezők. „Ami a pályát illeti mind a technikai, mind az egészségügyi szabályoknak megfelel. 50-60 fős stabil önkéntes segítői gárdánk van, de még mindig lehet az akcióhoz csatlakozni” – zárta a beszélgetést Forgács Attila.