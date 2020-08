A 2020/2021-es tanévtől kezdve három biztonsági fázist fognak megkülönböztetni a szlovákiai iskolákban. A zöld fázis a biztonságos, a narancssárga akkor lép életbe, ha egy tanuló vagy egy iskolai alkalmazott esetében fennáll az új típusú koronavírus-fertőzés gyanúja. Ha több diák, illetve pedagógus is elkapja a betegséget, életbe lép a vörös fázis.

Ezt a keddi sajtótájékoztatóján jelentette be Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter. Hozzátette: nem akarja, hogy az új típusú koronavírus terjedése miatt ismét országosan be kelljen zárni az iskolákat. A miniszter arról is beszélt, hogy

minden tanintézményben ki kell majd jelölni egy ún. karanténhelyiséget.

Az oktatási tárca kidolgozott egy útmutatót, amely a világjárvánnyal összefüggésben meghatározza az alapvető üzemeltetési feltételeket az óvodáktól az egyetemekig. Minden óvintézkedés a Szlovák Közegészségügyi Hivatal ajánlásaiból indul ki. A lényeg az iskolákban is az „arcmaszk-távolság-kézfertőtlenítés” hármas szabály betartása lesz.

A megfelelő körülmények biztosítása többletkiadásokat jelent, a tárca ezért négymillió euróval támogatja az iskolákat, ebből a pénzből például fertőtlenítőszereket vásárolhatnak.

Azokban az iskolákban, ahol fellép a fertőzés gyanúja, szigorúbb higiéniai előírásoknak kell majd megfelelni, közölte az oktatási miniszter.

Az útmutató szerint a vörös fázisban az alapiskolák 6-9. évfolyamának tanulói visszatérnek a távoktatáshoz. Az 1-5. évfolyamok tanulói ebben a fázisban is járhatnak iskolába, de legfeljebb 15 tagú csoportokban tanulhatnak.

Gröhling megerősítette, hogy koronavírus-fertőzés gyanúja esetén az iskola a szülőket fogja értesíteni, és nekik kell aztán felvenni a kapcsolatot a gyerekorvossal.

A lázmérés az iskolába való belépéskor csak a vörös fázisban lesz kötelező. Gondoskodni kell viszont a kézfertőtlenítésről, rögtön a bejáratnál.

Az óvodásoknak nem kell majd arcmaszkot hordaniuk. Az alsó tagozatos tanulóknak az osztályukban csak ajánlott lesz felvenni a maszkot. A felső tagozatos diákok és a középiskolások számára viszont kötelező lesz a maszkhordás a tanév első két hetében.

A tárca útmutatója szerint az osztályokban gyakran és intenzíven kell szellőztetni, a mosdókat szappannal és egyszer használatos papírkendőkkel kell felszerelni. A klímaberendezés és a ventilátor használata nem ajánlott. Szeptember 14-ig nem javasolt olyan csoportos oktatás sem, amelyen több különböző osztály tagjai vesznek részt. Ugyanez vonatkozik a napközire is – itt sem ajánlott a különböző osztályok összekapcsolása.

Szeptember 20-ig a tornatermek zárva maradnak.

Az iskolákban fenn kell majd tartani egy karanténhelyiséget is, ahová azokat a diákokat fogják elkülöníteni, akiknél a tanítás ideje alatt jelentkeztek a COVID-19 betegség tünetei. A tárca azt javasolja, hogy a tanulók közvetlenül az osztályokban étkezzenek.

A 2020/2021-es tanév szeptember 2-án kezdődik, az iskolalátogatás kötelező.

A felsőoktatási intézményekben szeptember 28-ra halasztanák a kezdést

Az oktatásügyi tárca szeptember 28-ra halasztaná a 2020/2021-es tanév téli szemeszterének kezdetét a felsőoktatási intézményekben. Ezt Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter közölte a keddi sajtótájékoztatóján.

A tárcavezető megjegyezte: a Szlovák Rektori Konferenciát még hétfőn (augusztus 17.) megkeresték a javaslattal. „Azt javasoljuk a felsőoktatási intézményeknek, hogy a szemesztert szeptember 28-án kezdjék meg. A legtöbb intézmény ezt elfogadja. Egyes iskoláknak azonban még meg kell tenniük bizonyos lépéseket” – mondta az oktatásügyi miniszter azt is hozzátéve, hogy bízik benne, hogy a felsőoktatási intézmények többsége csak szeptember végén kezdi meg a tanítást.

Hasonlóképp, mint az óvodákban, az alap- és középiskolákban, a felsőoktatási intézményekben is három fázis lép érvénybe – zöld, narancssárga és vörös.

A középiskolások esetében korlátozni kell az egyes osztályok és személyek közötti érintkezést. A csoportok gyakorlati jellegű óráin, amelyeken több osztály tanulói is részt vesznek, kötelező lesz a szájmaszk viselése, és be kell tartani a kéz – távolság – szájmaszk elvét. Az oktatási tárca útmutatójából az is kiderül, hogy az alapiskolákhoz hasonlóan szeptember 20-ig nem fogják használni a tornatermeket.

A középiskolákban és a gyakorlati oktatás helyszínein, a tanév elején ki kell nevezni egy karanténhelyiséget. A kollégiumokban is hasonlóképpen kell eljárni. A középiskolásoknak szeptember 2. és 14. között kötelező lesz a szájmaszk viselése az iskola épületében.

Ha a középiskolások vagy főiskolás diákok esetében fennáll a fertőzés gyanúja, a diák vagy az iskola alkalmazottja telefonon felkeresi az orvosát, és az ő utasításai szerint jár el. A felsőoktatási intézmények diákjainál is be kell tartani a kéz – távolság – szájmaszk elvét, ezenkívül át kell tekinteni a diákok egyes csoportjait, és ezeket lehetőség szerint stabilizálni kell.

A főiskolás diákok lakhatását a megszokott módon biztosítják, ugyanakkor figyelembe veszik az aktuális járványügyi előírásokat. Az oktatásügyi tárca vezetője megjegyezte:

a kockázatosnak minősített országokból és régiókból érkező diákokat kötelezően elkülönítik, elvégzik rajtuk a PCR-tesztet, és a diákok csak ennek negatív eredménye után foglalhatják el a szálláshelyüket.

A diákotthonokban lehetőség szerint biztosítják nekik az elkülönülést az erre kinevezett helyiségekben. „Mindenki, aki a vörös listán szereplő országból érkezik, öt napra karanténba vonul és tesztelésen esik át. Ez a hozzánk érkező diákokra is érvényes” – magyarázta Elena Prokopová, az egészségügyi tárca szakembere. Az ötnapos karantént a diákoknak maguknak kell fizetniük, az állam csak a koronavírus-teszt költségeit fedezi. A többi diák a megszokott módon költözik be a kollégiumokba. A kollégiumokban mind az alkalmazottak, mind a diákok számára kötelező a szájmaszk viselése, kivételt csak azok a szobák képeznek, ahol a diákok el vannak szállásolva.